Amaç: FM Yayını

S2B1: Ruh Sağlığı Maratonu
Topluluk
Sporcular*, ruh sağlıkları hakkında hiç olmadığı kadar açık bir şekilde konuşuyor. FM Yayını'nın bu bölümü, yeni neslin kuvvet anlayışını şekillendirmeyi hedefliyor.
Olimpiyat sporcusu Raven Saunders, hikaye anlatıcısı ve insan hakları aktivisti Janaya Future Khan ile bir araya gelerek ruh sağlığı yolculuğunu paylaşıyor. K-Pop yıldızı Eric Nam ve Black Minds Matter UK'den Agnes Mwakatuma'nın da konuk olduğu bu bölümde farkındalığı keşfederken ruh sağlığı hizmetlerine erişilebilirliğin önemini tartışacağız.
Spor ve Kültürde Daha Kapsayıcı Bir Gelecek Hayal Etme
Yeni sohbet programımız FM Yayını'nda siyahi sporcular, aktivistler ve içerik üreticilerle yapılan amaç odaklı konuşmalar, bize geleceğin kapılarını aralıyor.
Geçmiş Bölümler
Geçmiş Bölümler
Topluluğa Taahhüt
Nike Give, belirli bir amaç doğrultusunda çalışan kuruluşları güçlendirmeye ve desteklemeye yönelik süregelen taahhüdümüzün bir parçasıdır.