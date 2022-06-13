S2B1: Ruh Sağlığı Maratonu

Topluluk
Son güncellenme tarihi: May 27, 2022
Okuma süresi: 4 dk

Sporcular*, ruh sağlıkları hakkında hiç olmadığı kadar açık bir şekilde konuşuyor. FM Yayını'nın bu bölümü, yeni neslin kuvvet anlayışını şekillendirmeyi hedefliyor.

Olimpiyat sporcusu Raven Saunders, hikaye anlatıcısı ve insan hakları aktivisti Janaya Future Khan ile bir araya gelerek ruh sağlığı yolculuğunu paylaşıyor. K-Pop yıldızı Eric Nam ve Black Minds Matter UK'den Agnes Mwakatuma'nın da konuk olduğu bu bölümde farkındalığı keşfederken ruh sağlığı hizmetlerine erişilebilirliğin önemini tartışacağız.

Spor ve Kültürde Daha Kapsayıcı Bir Gelecek Hayal Etme

Yeni sohbet programımız FM Yayını'nda siyahi sporcular, aktivistler ve içerik üreticilerle yapılan amaç odaklı konuşmalar, bize geleceğin kapılarını aralıyor.

Geçmiş Bölümler

Geçmiş Bölümler

  • FM Yayını Sunar

    We Are Born Ready

  • 1. Sezon 5. Bölüm 

    İlerleme Yolu

  • 1. Sezon 4. Bölüm

    Topluluk Şampiyonları

  • 1. Sezon 3. Bölüm

    Aykırı Siyahiler

  • 1. Sezon 2. Bölüm

    LGBTQIA+ Üyesi Siyahiler

  • 1. Sezon 1. Bölüm

    Siyahi ve Asyalı Dayanışması

  • FM Yayını Sunar

    We Are Born Ready

  • 1. Sezon 5. Bölüm 

    İlerleme Yolu

  • 1. Sezon 4. Bölüm

    Topluluk Şampiyonları

  • 1. Sezon 3. Bölüm

    Aykırı Siyahiler

  • 1. Sezon 2. Bölüm

    LGBTQIA+ Üyesi Siyahiler

  • 1. Sezon 1. Bölüm

    Siyahi ve Asyalı Dayanışması

Amaç: FM Yayını

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Nike Give, belirli bir amaç doğrultusunda çalışan kuruluşları güçlendirmeye ve desteklemeye yönelik süregelen taahhüdümüzün bir parçasıdır.

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