Kültür

Kendilerini ifade ederek dünyayı ileriye taşıyan sanatçılar, aktivistler ve ikonlar.

Müslüman Kadınlar Temsiliyetten Ödün Vermiyor

Kültür

Müslüman Kadınlar "Biz de Varız" Diyor

Londralı kolektifin kurucu ortakları, Müslüman kadınlarla ilgili stereotipleri yıkmak için yaratıcı alanı kullanıyor.

Dans, Bağ Kurmayı Nasıl Sağlıyor?

Kültür

Birbirine Ruhen ve Bedenen Bağlı Dansçılar

Dansın bir ifade şekli olduğunu düşünen Londralı ev arkadaşları, tüm dünyanın hareketle bir araya geldiğine inanıyor.

Arka Bahçem: Dünya'nın Geleceği İçin Savaş Vermek

Kültür

Garima Thakur, Dünyanın Geleceği İçin Protesto Yapıyor

Şehrine geçmişte yaşadığı çevre felaketini unutturmamaya kararlı olan 15 yaşındaki Hintli iklim değişikliği aktivistiyle tanış.

Birinciyim: Nathan Féliot, kendini dansta buldu

Kültür

Bu Dansçı, Sahneye Çıkabilmek İçin Önce Kendini Keşfetti, Sonra da Stereotipleri Susturdu

Nathan Féliot, ailesindeki ilk dansçı olabilmek için toplumun ve ebeveynlerinin beklentilerine meydan okuyor.

Modadan Fazlası: Momo Hassan-Odukale, Nijerya Modasını Yeniden Tanımlıyor

Kültür

Nijerya'da Yaşayan Bu Modacı, Afrika Modasına Bakış Açısını Değiştiriyor

Kıtaları aşarak Los Angeles, Londra ve Lagos'ta ses getiren Momo Hassan-Odukale'nin stili, yerel tasarımcıları desteklediği kreatif stüdyosunun çok önemli bir parçası.

Modadan Fazlası: Michelle Li'nin Gösterişli Stili

Kültür

Bu Editörün Renkli Giysilere Getirdiği Yaklaşım, Beklenmeyene Hazır Olmayı Öğretiyor

New York'lu editör Michelle Li soyut baskılar, yapılar, parlak renkler ve Indiana'da büyümenin verdiği öz güvenle harmanladığı stilleriyle sınırları zorluyor.

Ev Yapımı: Mekdela Maskal'ın New York'tan Ayrılıp Kendini Kaliforniya'da Bulma Hikayesi

Kültür

Mekdela Maskal, Kaliforniya Tepelerinde Kendisini Yeniden Keşfediyor ve Tarihiyle Bağ Kuruyor

Daha büyük bir alan bulmak ve kimliğini keşfetmek için Brooklyn'deki dairesinden ayrılıp Kuzey Kaliforniya'ya giden iklim gazetecisi, kültürünün ve çocukluğunun izlerini sürüyor.

Yıldızlar Buluşması: Playground Coffee'den Zenat Begum ile Prodüktör Elle Clay

Kültür

Brooklyn'li İki Girişimci, Sahadaki ve Saha Dışındaki Başarılarını Ekip Çalışmasına Borçlu

Bed-Stuy semtine ve topluluk aktivizmine ortak bir tutku duyan yapımcı Elle Clay ile kafe sahibi Zenat Begum, başarılarını etraflarındaki kişilere borçlu.

Modadan Fazlası: Lono Brazil III, Koşu Aracılığıyla Yaratıcılığını Ortaya Çıkarıyor

Kültür

Bu Yaratıcı İsmin Stilini Basketbol Sevgisi ve Koşu Tutkusu Şekillendiriyor

Hem koşu koçluğu yapan hem de DJ kabininde hünerlerini sergileyen Lono Brazil III'ün hayatında spor ve kültürün kesişimi hep önemli bir rol oynadı.

Yıldızlar Buluşması: Fitness Koçu Shev Robinson ve Koreograf Tanisha Scott

Kültür

Bu İkili, Dans ve Fitness Alanlarındaki Liderliklerini Öz Güvenlerine Borçlu

Koreograf Tanisha Scott ile fitness koçu Shev Robinson, kendilerini desteklemelerinin başkalarını desteklemelerini nasıl sağladığını açıklıyor.

Joel ve Georgia Palmer Kardeşler ve Queer Kreatif Toplulukları

Kültür

Queer Kimliklere Güç Veren Kardeşler

Pek çok farklı işle uğraşan Londralı Georgia ve Joel Palmer, başkalarıyla bağ kurabilmek için kendin olman gerektiğini söylüyor.

Modadan Fazlası: Cynthia ve Travis, Siyahi ve Latin Amerikalı Seslerin Duyulmasını Sağlıyor

Kültür

Mexico City'li Bu Çift, Kültürlerini Onurlandırıyor ve Geleceğin Hikaye Anlatıcılarına Platform Sunuyor

Stilleri kökenlerinden ilham alan Cynthia ve Travis, Siyahi ve Latin topluluklarının hikayelerini öne çıkarmayı hedefliyor.

Aile Kökleri, Sporcu ve Fotomodel Amira Natanne'ı Hayallerinin Peşinden Gitmeye Sevk Etti

Kültür

Aile Kökleri, Amira'yı Geleceğini Yeniden Şekillendirmeye İtti

23 yaşındaki sporcu ve model, eğitim ve büyük şehir hayallerinin peşinden koşarak ailesindeki ilk üniversite mezunu olmayı nasıl başardı?

Müziği ve Modelliği Değiştiren Yaratıcı Gençler

Kültür

Müzik ve Modellik Dünyasını Değiştiren Çift

İkisi de 19 yaşında olan Tom ve Deba, sektörlerini alt üst edecek ve kendi nesillerine güç verecek bir yolculuğa çıktı.

Suea Cho, Seul ile New York Arasında Moda ve Mutfak Yeteneklerini Konuşturuyor

Kültür

Bu Yaratıcı İsim, Seul ile New York Arasında Kendi Yolunu Çiziyor

Opening Ceremony mağazasıyla moda sektöründe başarıyı genç yaşta yakalayan 26 yaşındaki Suea Cho, şimdi ilk aşkı olan mutfağa geri dönüyor.

Arka Bahçem: Yaşam Amacı ve Kuvvet Kazanmak İçin Küçük Kaya Tırmanışı

Kültür

Favia, Kaya Tırmanışıyla Hayata ve Kuvvetli Günlere Geri Dönüyor

Kanseri yendikten sonra tutkusunu kovalamaya devam eden, hayattaki amacını ve kuvvetini yeniden keşfeden Albuquerque'li tırmanışçıyla tanış.

Yerli İkiz Kardeşler ClearBear ve Haatepah Doğayla İlişkilerini Anlatıyor

Kültür

ClearBear'ler Doğayı Kucaklamamızı İstiyor

Çevreye saygı, ClearBear kardeşlerin yerli kültürünün bir parçası ve hepimizin sahip olması gerektiğine inandıkları bir yaklaşım.

Arka Bahçem: Etrafındaki Doğayı Sevmeyi Öğrenme

Kültür

Marcus Rosten, İnsanların Doğayla Yeniden Bağ Kurmasına Yardımcı Oluyor

Bahçelerimizde saklı güzellikleri görmemizi sağlayarak değişim yaratmak isteyen çevre eğitimcisi ile tanış.

Kültür

Kendilerini ifade ederek dünyayı ileriye taşıyan sanatçılar, aktivistler ve ikonlar.

Müslüman Kadınlar Temsiliyetten Ödün Vermiyor

Kültür

Müslüman Kadınlar "Biz de Varız" Diyor

Londralı kolektifin kurucu ortakları, Müslüman kadınlarla ilgili stereotipleri yıkmak için yaratıcı alanı kullanıyor.

Dans, Bağ Kurmayı Nasıl Sağlıyor?

Kültür

Birbirine Ruhen ve Bedenen Bağlı Dansçılar

Dansın bir ifade şekli olduğunu düşünen Londralı ev arkadaşları, tüm dünyanın hareketle bir araya geldiğine inanıyor.

Arka Bahçem: Dünya'nın Geleceği İçin Savaş Vermek

Kültür

Garima Thakur, Dünyanın Geleceği İçin Protesto Yapıyor

Şehrine geçmişte yaşadığı çevre felaketini unutturmamaya kararlı olan 15 yaşındaki Hintli iklim değişikliği aktivistiyle tanış.

Birinciyim: Nathan Féliot, kendini dansta buldu

Kültür

Bu Dansçı, Sahneye Çıkabilmek İçin Önce Kendini Keşfetti, Sonra da Stereotipleri Susturdu

Nathan Féliot, ailesindeki ilk dansçı olabilmek için toplumun ve ebeveynlerinin beklentilerine meydan okuyor.

Modadan Fazlası: Momo Hassan-Odukale, Nijerya Modasını Yeniden Tanımlıyor

Kültür

Nijerya'da Yaşayan Bu Modacı, Afrika Modasına Bakış Açısını Değiştiriyor

Kıtaları aşarak Los Angeles, Londra ve Lagos'ta ses getiren Momo Hassan-Odukale'nin stili, yerel tasarımcıları desteklediği kreatif stüdyosunun çok önemli bir parçası.

Modadan Fazlası: Michelle Li'nin Gösterişli Stili

Kültür

Bu Editörün Renkli Giysilere Getirdiği Yaklaşım, Beklenmeyene Hazır Olmayı Öğretiyor

New York'lu editör Michelle Li soyut baskılar, yapılar, parlak renkler ve Indiana'da büyümenin verdiği öz güvenle harmanladığı stilleriyle sınırları zorluyor.

Ev Yapımı: Mekdela Maskal'ın New York'tan Ayrılıp Kendini Kaliforniya'da Bulma Hikayesi

Kültür

Mekdela Maskal, Kaliforniya Tepelerinde Kendisini Yeniden Keşfediyor ve Tarihiyle Bağ Kuruyor

Daha büyük bir alan bulmak ve kimliğini keşfetmek için Brooklyn'deki dairesinden ayrılıp Kuzey Kaliforniya'ya giden iklim gazetecisi, kültürünün ve çocukluğunun izlerini sürüyor.

Yıldızlar Buluşması: Playground Coffee'den Zenat Begum ile Prodüktör Elle Clay

Kültür

Brooklyn'li İki Girişimci, Sahadaki ve Saha Dışındaki Başarılarını Ekip Çalışmasına Borçlu

Bed-Stuy semtine ve topluluk aktivizmine ortak bir tutku duyan yapımcı Elle Clay ile kafe sahibi Zenat Begum, başarılarını etraflarındaki kişilere borçlu.

Modadan Fazlası: Lono Brazil III, Koşu Aracılığıyla Yaratıcılığını Ortaya Çıkarıyor

Kültür

Bu Yaratıcı İsmin Stilini Basketbol Sevgisi ve Koşu Tutkusu Şekillendiriyor

Hem koşu koçluğu yapan hem de DJ kabininde hünerlerini sergileyen Lono Brazil III'ün hayatında spor ve kültürün kesişimi hep önemli bir rol oynadı.

Yıldızlar Buluşması: Fitness Koçu Shev Robinson ve Koreograf Tanisha Scott

Kültür

Bu İkili, Dans ve Fitness Alanlarındaki Liderliklerini Öz Güvenlerine Borçlu

Koreograf Tanisha Scott ile fitness koçu Shev Robinson, kendilerini desteklemelerinin başkalarını desteklemelerini nasıl sağladığını açıklıyor.

Joel ve Georgia Palmer Kardeşler ve Queer Kreatif Toplulukları

Kültür

Queer Kimliklere Güç Veren Kardeşler

Pek çok farklı işle uğraşan Londralı Georgia ve Joel Palmer, başkalarıyla bağ kurabilmek için kendin olman gerektiğini söylüyor.

Modadan Fazlası: Cynthia ve Travis, Siyahi ve Latin Amerikalı Seslerin Duyulmasını Sağlıyor

Kültür

Mexico City'li Bu Çift, Kültürlerini Onurlandırıyor ve Geleceğin Hikaye Anlatıcılarına Platform Sunuyor

Stilleri kökenlerinden ilham alan Cynthia ve Travis, Siyahi ve Latin topluluklarının hikayelerini öne çıkarmayı hedefliyor.

Aile Kökleri, Sporcu ve Fotomodel Amira Natanne'ı Hayallerinin Peşinden Gitmeye Sevk Etti

Kültür

Aile Kökleri, Amira'yı Geleceğini Yeniden Şekillendirmeye İtti

23 yaşındaki sporcu ve model, eğitim ve büyük şehir hayallerinin peşinden koşarak ailesindeki ilk üniversite mezunu olmayı nasıl başardı?

Müziği ve Modelliği Değiştiren Yaratıcı Gençler

Kültür

Müzik ve Modellik Dünyasını Değiştiren Çift

İkisi de 19 yaşında olan Tom ve Deba, sektörlerini alt üst edecek ve kendi nesillerine güç verecek bir yolculuğa çıktı.

Suea Cho, Seul ile New York Arasında Moda ve Mutfak Yeteneklerini Konuşturuyor

Kültür

Bu Yaratıcı İsim, Seul ile New York Arasında Kendi Yolunu Çiziyor

Opening Ceremony mağazasıyla moda sektöründe başarıyı genç yaşta yakalayan 26 yaşındaki Suea Cho, şimdi ilk aşkı olan mutfağa geri dönüyor.

Arka Bahçem: Yaşam Amacı ve Kuvvet Kazanmak İçin Küçük Kaya Tırmanışı

Kültür

Favia, Kaya Tırmanışıyla Hayata ve Kuvvetli Günlere Geri Dönüyor

Kanseri yendikten sonra tutkusunu kovalamaya devam eden, hayattaki amacını ve kuvvetini yeniden keşfeden Albuquerque'li tırmanışçıyla tanış.

Yerli İkiz Kardeşler ClearBear ve Haatepah Doğayla İlişkilerini Anlatıyor

Kültür

ClearBear'ler Doğayı Kucaklamamızı İstiyor

Çevreye saygı, ClearBear kardeşlerin yerli kültürünün bir parçası ve hepimizin sahip olması gerektiğine inandıkları bir yaklaşım.

Arka Bahçem: Etrafındaki Doğayı Sevmeyi Öğrenme

Kültür

Marcus Rosten, İnsanların Doğayla Yeniden Bağ Kurmasına Yardımcı Oluyor

Bahçelerimizde saklı güzellikleri görmemizi sağlayarak değişim yaratmak isteyen çevre eğitimcisi ile tanış.