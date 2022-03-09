Yalnız Değiliz: Ringde Düşman, Ring Dışında Sıkı Dostlar 

Gong Jin: Erkeklerin dövüş stili daha çok kuvvete ve dayanıklılığa odaklanıyor. Kadınlar için ise teknik, dikkat ve doğru strateji daha ön planda. Erkeklerin olduğu bir grupta kendimi kanıtlamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Kadınlarla birlikte antrenman yapmak istiyordum ama çalışabileceğimiz hiçbir yer yoktu. Kulüp bu yüzden kuruldu.

Han Beiying: Çin'de çok fazla kadın boks kulübü yok. Sanırım kurulduğumuz tarihte tektik. Burası bize şiddetli yumruklardan endişe etmeden çalışabileceğimiz güvenli bir yer sunuyor.

Zhong Zheng: Küçük sınıflarda yakın arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve beni anlayan kadınlardan koçluk hizmeti almak hoşuma gidiyor.