Yalnız Değiliz: Ringde Düşman, Ring Dışında Sıkı Dostlar 

Ringde Rakip, Ring Dışında Dost
Topluluk
Şanghay'da yalnızca kadınların gittiği bu spor salonundaki dövüşçüler, birlikte cinsiyet normlarını kırıyor ve içlerindeki gücü keşfediyor.
"Yalnız Değiliz", sporda statükoyu zorlayan takımlar ve kulüplerle ilgili bir seri.
Şanghay'da bulunan mütevazı bir boks kulübünde, aralarında öğretmenler, yöneticiler ve ev kadınlarının olduğu kadınlar, ayakkabılarını bağlıyor ve parmak eklemlerini bandajla sarıyor. Resepsiyonda sıcak pembe tonlarında dambıllar ve parlak eldivenler dikkat çekiyor. Pedlere çarpan eldivenlerin sesi, enerjik ve yüksek sesli elektronik müzikle senkronize oluyor. Princess Kadın Boks Kulübü'nün üyeleri, ringe çıkmadan önce şakalaşırken kulübün duvarlarında kahkahalar yankılanıyor.
Boks kulübüne gelen kadınların buraya başlamalarının nedeni antrenman yapmak olsa da, devam etmelerinin nedeni kurdukları arkadaşlıklar. Boks bir takım sporu olarak görülmemesine rağmen, bu yer ve bu kadınlar aslında öyle olduğunu kanıtlıyor: Birlikte antrenman yaparak öz güven kazanıyorlar, fiziksel ve zihinsel açıdan kuvvetleniyorlar ve kendilerinden şüphe duyanları susturuyorlar.
Jin Yang gölge çalışması yapıyor.
Kulübün hikayesi 2010 yılında, bir dans stüdyosunun kiralanmasıyla başlıyor. Kadın arkadaşlarının boks yapabileceği bir yer oluşturmak isteğiyle yola çıkan Gong Jin'in kurduğu Princess Kadın Boks Kulübü, bugün Şanghay'da iki şubesi, bir düzine koçu ve yüzlerce üyesi olan tam teşekküllü bir kulüp.
Haftada birkaç kez toplanan 10-15 kişilik sınıflarda kadınlar, boks ile sınırlı kalmayan bağlar kuruyor. "Bir aile gibiyiz." diyen Gong Jin, gençliğinde boks yapan babasının teşvikiyle 12 yaşında boks yapmaya başlamış. Altı sene sonra profesyonel olan Gong Jin, 32 yaşında aynı güçle boksa devam ediyor.
Zou Qiang, He Yue ve Li Chaoqiong, ringde dövüşen takım arkadaşlarını izliyor.
Soldan sağa: Zou Qiang, He Yue, Li Chaoqiong, Sang Ying ve Wang Lei, ringde dövüşen takım arkadaşlarını izliyor.
Öğrencileri arasında bir süre önce öğrencilikten yarı zamanlı koçluğa geçiş yapan Han Beiying ve dört yıldan uzun zamandır haftada iki kez kulüple antrenman yapan Zhong Zheng var. Bu üçlü, Princess'ın deneyimli boksörleri Ge Fangxin ve Du Jingjing ile birlikte Çinli kadınların yeni düşünceler ortaya çıkarmak için eski düşüncelere nasıl meydan okuduğunu tartışıyor.
Bu sohbette kurulan bağlardan, nakavtlardan ve enerji kazanmaktan bahsediyoruz.
Princess'a erkekler giremiyor. Boks kulübünüzün yalnızca kadınlara açık olması neden önemli?
Gong Jin: Erkeklerin dövüş stili daha çok kuvvete ve dayanıklılığa odaklanıyor. Kadınlar için ise teknik, dikkat ve doğru strateji daha ön planda. Erkeklerin olduğu bir grupta kendimi kanıtlamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Kadınlarla birlikte antrenman yapmak istiyordum ama çalışabileceğimiz hiçbir yer yoktu. Kulüp bu yüzden kuruldu.
Han Beiying: Çin'de çok fazla kadın boks kulübü yok. Sanırım kurulduğumuz tarihte tektik. Burası bize şiddetli yumruklardan endişe etmeden çalışabileceğimiz güvenli bir yer sunuyor.
Zhong Zheng: Küçük sınıflarda yakın arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve beni anlayan kadınlardan koçluk hizmeti almak hoşuma gidiyor.
Pembeyi bu kadar çok kullanmanızın nedeni ne?
Gong Jin: [Gülüyor] Pembeyi her kadının sevmediğini biliyorum. Ama benim en sevdiğim renk pembe. Bu, kadınlara özel bir spor salonunun pespembe olması gerektiği anlamına gelmiyor.
Bu topluluğun parçası olmak nasıl bir his?
Gong Jin: Birbirimizi destekliyoruz. Takım arkadaşlarımız dövüşürken onların adını haykırıyoruz ve "Pǔ lín jiāyóu" diyerek tezahürat yapıyoruz. ["Pǔ lín", spor salonunun Çince adının ilk iki karakteri. Bu iki karakter, "Princess" anlamına gelen ifadenin ilk kısmını oluşturuyor. Kelime anlamı "yakıt eklemek" olan "Jiāyóu" ise tezahüratta "bastır", "haydi" gibi bir anlamda kullanılıyor.] Spor salonu tezahürat seslerimizle dolup taşıyor.
Chang Yiting, antrenman maçını izliyor.
Bu kulüpte boks yapmak size ne öğretti?
Han Beiying: Bana takım çalışmasını ve hoşgörülü olmayı öğretti. Ringde tek başına olabilirsin ama arkanda koçun var, sonra seninle birlikte çalışan partnerlerin var. Bu yüzden bence bir takım sporu. Yüzüne yumruk geldiğini görmek gerçekten korkutucu. Ama pratik ve takım çalışmasıyla mükemmel yumruk atmayı öğreniyorsun.
Gong Jin: Bana cesur ve bağımsız olmayı öğretti. Boksta amaç dövüşü başlatmak değil, kendini savunabilmektir.
Zhong Zheng: Başta maç yaparken gergin oluyordum ve aklımda sadece kazanmak oluyordu. Zaman geçtikçe [boksta] önemli olanın, antrenmandan ve takım arkadaşlarımdan öğrendiğim becerileri uygulamak ve elimden geleni yaparak rakibime saygı göstermek olduğunu öğrendim.
Gong Jin'nin corgi cinsi köpeği Wukong, ders sırasında takım toplantısına liderlik ediyor.
Spor salonunda kurduğunuz bağlar, ring dışındaki hayata nasıl yansıyor?
Gong Jin: Yakın arkadaş olduk. Hazırlanırken sohbet ediyoruz, antrenmandan sonra birlikte yemek yiyoruz. Çoğumuz eskiden beri tanıştığı için birbirimize çok yakınız.
Han Beiying: Ringde birbirimizin rakibiyiz ama ring dışında antrenman partnerinden fazlasıyız. WeChat gruplarında patronlarımız ve iş arkadaşlarımızla yaşadığımız sorunları birbirimize anlatıyoruz. Hepimizin ortak noktası olan boks, stres atmamızı sağlıyor. Ayrıca işte veya özel yaşamımızda sorun yaşadığımız zaman, yanımızda olduğunu bildiğimiz bir destek ağımız oluyor.
Soldan sağa: Xu Jie, He Yue, Zhong Zheng, Wang Lei, Zou Qiang
Boks, Çin'de kadına bakışı nasıl değiştiriyor?
Ge Fangxin: [Altı yıl önce] boksa başladığımda, boks yapmaya istekli çok fazla kadın yoktu. Ama zaman içinde boks yapmayı deneyip devam eden kadınların sayısı arttı. Boks aracılığıyla kendi gücünü keşfeden kadınların sayısının arttığını görmek çok etkileyici.
Du Jingjing: Boksu şiddetle ilişkilendirmek yerine kadınların da yaptığı bir spor olarak görenlerin sayısı artıyor. Gücümüzün güzelliğini sahipleniyoruz.
Antrenmandan sonra Gong Jin, eldivenlerini ve eklemlerini saran bandajları çıkarıyor. Sonra corgi cinsi köpeği Wukong'u kucağına alıyor ve sırtüstü yatırıp karnını sevmeye başlıyor. Diğer kadınlar gülüşerek ikilinin başına toplanıyor. Boks salonuna yalnızca birkaç saat önce girmiş olmalarına rağmen, duruşlarından bir şeylerin değiştiği anlaşılıyor. Ringde yaptıkları dövüşlerin, Du Jingjing'in bahsettiği güçle yeniden bağ kurmalarını sağladığı çok açık. Artık önlerine çıkabilecek her şeye hazırlar. Büyük bir maç, yönetim kurulu toplantısı ya da kötü geçen bir gün fark etmez: Tek yapmaları gereken, sorunları nakavt etmek.
Yazan: Crystal Wilde
Fotoğraflar: Luo Yang
Yazılma tarihi: Eylül 2020