Uzmanlara Göre Doğum Öncesi Yogayı Neden Denemelisin?

"Hamilelikte egzersiz" lafını duyunca aklına hemen "hamilelik yogası" mı geliyor? Harikasın. Düşük etki düzeyine sahip bu yoga çalışması, çok yönlüdür ve hamilelere göre kolayca ayarlanabilir. Ayrıca birçok fitness stüdyosunda hamilelere yönelik yalnızca hamilelik yogası dersleri verilir.

Oregon'un Portland kentinde yoga eğitmeni, emekli ebe ve Nike Bir Anne Gibi Hareket Et programının danışma kurulu üyesi olan Dena Zimbel, "Hamilelik yogası, gerçekten de etkili bir orta yoğunlukta egzersizdir." diye açıklıyor. "Yoga, fiziksel hareket gerektirirken vücut-zihin bağlantısını kurmayı da kolaylaştırır. Karnında bir canlı büyüttüğün için bu çok önemlidir. Hamilelikte vücudun sürekli değiştiği için ana odaklanman zor olabilir. Yoga, kendine dönüp bu bağı yeniden kurmanı sağlar."

Özellikle daha önce hiç yoga yapmadıysan (hatta yoga yaptıysan bile) hamilelik yogasına başlamaktan çekinebilirsin. Yogaya daha önce ilgi duymadıysan veya daha aktif kalmaya alışkınsan da daha hafif bir egzersiz yapmak seni heyecanlandırmayabilir. Ancak matta vakit geçirmenin (doktorun onaylıyorsa) birçok faydası ve bu vakitten en iyi verimi almanın çeşitli yolları var.