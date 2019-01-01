Hepimizin bazen dışarı çıkıp kafa dağıtmaya ihtiyacı vardır. Sıcaklıkların düşmesinin dışarı çıkmanı ve hava koşullarına meydan okumanı engellemesine izin verme. ACG'nin yepyeni yalıtımlı ceketleri, eşofman altları ve diğer soğuk hava ekipmanları yanında.
Hepimizin bazen dışarı çıkıp kafa dağıtmaya ihtiyacı vardır. Sıcaklıkların düşmesinin dışarı çıkmanı ve hava koşullarına meydan okumanı engellemesine izin verme. ACG'nin yepyeni yalıtımlı ceketleri, eşofman altları ve diğer soğuk hava ekipmanları yanında.