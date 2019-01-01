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Zoom Terra Zaherra, Nike'ın en gelişmiş ayakkabılarından bazılarında kullanılan ileri teknoloji ve malzemeler kullanılarak üretildi. Hem laboratuvarda hem de arazide tutuş, dayanıklılık, rahatlık ve destek sunması için tasarlandı ve sayısız testten geçirildi.

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Hepimizin bazen dışarı çıkıp kafa dağıtmaya ihtiyacı vardır. Sıcaklıkların düşmesinin dışarı çıkmanı ve hava koşullarına meydan okumanı engellemesine izin verme. ACG'nin yepyeni yalıtımlı ceketleri, eşofman altları ve diğer soğuk hava ekipmanları yanında.

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Hepimizin bazen dışarı çıkıp kafa dağıtmaya ihtiyacı vardır. Sıcaklıkların düşmesinin dışarı çıkmanı ve hava koşullarına meydan okumanı engellemesine izin verme. ACG'nin yepyeni yalıtımlı ceketleri, eşofman altları ve diğer soğuk hava ekipmanları yanında.

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