Harekete Devam: Hızın Gen Bilimi

Çoğu ürünümüz gibi Mercurial'ın tasarımı da sporculardan alınan bilgilere dayanıyordu. 1990'larda İtalya ve Brezilya'nın milli futbol takımlarıyla sponsorluk anlaşması yaptık. Dünyadaki en iyi sporcularla birlikte çalışabildiğimiz için onların isteklerini karşılayacak ayakkabılar üretmemiz gerektiğini biliyorduk. Bu hikaye R9 ile başladı. İlk işimiz, Brezilya'nın yükselen yıldızı olan O Fenômeno lakaplı bu sporcu için bir ayakkabı tasarlamaktı.

Nike Football, Gelişmiş Ürün Mühendisliği (Nike Yenilik Mutfağının önceki hali) ile birlikte çalışarak 17 yaşından küçüklerden oluşan elit takımlardan bilgiler topladı. Bunun sonucunda ortaya hız için tasarlanmış, renkli, hafif yapılı ve paslanmaz çelik çivili bir krampon ortaya çıktı. Sentetik deriden üretilen Merc, bu malzemenin kullanıldığı ilk yüksek profilli ayakkabıydı. Sentetik deri kullanımı kramponun farklı renklerde üretilebilmesini sağlamanın yanında hızlı, esnek ve hafif bir yapı da kazandırdı.

Merc; stil, yapı ve hareket kabiliyeti açısından kramponlara yönelik beklentileri değiştirdi. Geçmişimize dönüp baktığımızda Mercurial'ın mirasını inceliyor ve ürün mühendisliği geleceğimizde bunun nasıl yer alacağını düşünüyoruz. R9 gibi hızlı ve hedefe yönelik şekilde yeni zirvelere ilerliyor ve ürün bilgilerini doğrudan sporculardan alarak performansı ileriye taşıyoruz.