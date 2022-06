Eski Sneaker'lara Doğal Malzemelerle Yeni Bir Hayat Ver

Sneaker sevgin ne zaman başladı?

"2006'da 7. sınıftayken Air Jordan 4 Retro 'Mars' modelini giyiyordum. İlk ayakkabımı alınca her şey değişti ve bir daha asla arkama bakmadım."



Son zamanlardaki favori stillerin hangileri?

Air Jordan 1 "Not For Resale": "Burun kısmındaki 'please crease' (lütfen buruştur) mesajı çok iyi. Ayakkabıların kültürünü yansıtıyor."



ISPA Flow: "Şeffaf üst kısım mükemmel. Neşeli bir stili var. Tamamen farklı bir deneyim sunuyor."



Blazer Jumbo: "Titizlikle tasarlanmış. 'Klasik stil işte böyle yenilenir.' dedirtti."