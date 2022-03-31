Eski Sneaker'lara Doğal Malzemelerle Yeni Bir Hayat Ver

Portakal, Ceviz ve Un ile Eski Sneaker'lara Hayat Ver
Yenilik
Çok ciddiyiz! Sneaker'larının daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacak doğal malzemeler kullanarak pratik, evde uygulanabilecek yöntemleri paylaşan Nike ayakkabı tasarımcılarına katıl.
"İş Başında", uzman yenilikçilerden dokunsal teknikler öğrenebileceğin bir seri.
Ayakkabı tasarımı uzmanı Aja Zarrehparvar, bizimle paylaşacağı bitki temelli sneaker boyasından bahsederken "Başarılı bir vejetaryenim. Veganlık konusunda o kadar iddialı değilim." diyor.
Konu ister öğle yemeği istersen ayakkabılarının bakımı olsun, hepimiz daha sürdürülebilir vatandaşlar olma yolculuğumuzda ilerliyoruz. Ancak bireysel eylemler sosyal değişime katkı sağlar mı?
Aja, sağladığını düşünüyor: "Kültür, neyin havalı olup olmadığını belirliyor." diyor ve ekliyor: "Kültür, ayakkabılarını yenilemeyi, kişiselleştirmeyi ve tasarruf etmeyi teşvik etmeye devam ederse sürdürülebilirliğin havalı olarak algılanmasını sağlayabiliriz!"
Sunucumuz Aja Zarrehparvar (sağda) ve konuğu Indah Nur ile tanış.
İçi pancar ve sıcak suyla dolu bir tencereye ayakkabılarını atmak, çoğumuz için sezgisel gerçekleştirdiğimiz bir iklim eylemi olmasa da (henüz!) Aja bu konuya çok da uzak değil.
Nike'ın kampüsteki yaratıcı alanı Blue Ribbon Studio'daki işiyle ilgili Aja, "Yeni süreçler ve yaklaşımları keşfetmeleri, bunlar hakkında hayal kurmaları ve heyecanlarını korumaları için şirketteki tasarımcılara ilham olmak üzere buradayım." diyor: "Bazen hatalar meydana gelir ancak bu kazaların bazıları iyi şekilde sonuçlanır. Problem çözme de böyle gerçekleşiyor!"
Yenilikçi düşünmeyle (biraz da kol gücüyle) pratik sneaker sorunlarını çözmeye hazır mısın? Aja ve ayakkabı tasarımcısı arkadaşı Indah Nur'un evde kullandığı, sürdürülebilirliğe odaklanan yöntemlerle ayakkabılarını temizleme, boyama ve yapıştırmanın yollarını öğrenmek için aşağı kaydır. Haydi!
Not: Bunların bazılarında sıcak sıvıyla çalışacağın için ortamda bir yetişkinin olması gerekir. Ayrıca koruyucu gözlük ve eldiven takılmalıdır.
1. Evdeki Ürünleri Kullanarak Sneaker'larını Nasıl Temiz Tutarsın?
İster sneaker'larını mümkün olduğu kadar uzun süre tertemiz tutmayı hedefle, istersen zaman içinde daha iyi hale gelen eskimiş bir görünüm tercih et, kesin olan tek bir şey var: Oyun oynamaktan bıkmayan çocuklar için oldukça dayanıklı sneaker'lar tasarlamakta uzman olan Indah, "Eşyalarına ne kadar iyi bakarsan onları o kadar uzun süre kullanırsın." diyor. Mevcut fikir ve teknikler kafanı karıştırıyorsa temellerden başla ve mutfağında veya banyoda olan ürünleri kullan. Daha ayrıntılı talimatlar için yukarıdaki videoyu izle.
Küçük bir ipucu: Pek çok plastik gibi
Nike Air bölmeleri de, oksidasyondan dolayı
zaman içinde bulanıklaşabilir. Yeni gibi
parlamalarını sağlayacak bir ipucu sunuyoruz.
Göz at!
Ekstra tavsiye: Sneaker'ların arasında geçiş yapmak hem stilin için iyidir hem de bu sayede ayakkabıların daha uzun süre yeni kalır. Nike kalite mühendisleri, bir gün giyildikten sonra çoğu köpük orta tabanın basıncının 24 ile 48 saat içinde azaldığını söylüyor. Bu yüzden iki veya daha fazla çift arasında geçiş yaparak ayakkabılarını aktif olarak dinlenmeye bırak.
2. Doğal Şekilde Boyayarak Ayakkabılarını Yenile
Daha önce hiç dolabının derinliklerinde kirli ve rengini kaybetmiş bir ayakkabı buldun mu? Belki o stili giymekten bıkmışsındır. Ayakkabını bir yere bağışlamadan veya geri dönüştürmeden önce yeni ve renkli bir stile kavuşturmayı dene! Yukarıdaki gibi doğal bir tarif deneyebilirsen harika olur. Aja şöyle diyor: "Ayakkabıları boyamak onlara hayat veriyor. Boyama işleminde zerdeçal, kahve veya gıda atıklarını kullanmak ise sanatsal bir yaşam döngüsü sunuyor!"
Küçük bir ipucu: Pancarlar kırmızı,
kahve ise kahverengi renk verir.
Peki sence avokado çekirdeği ne renk veriyor?
Yukarıdaki videodaki yanıt seni şaşırtacak.
Ekstra tavsiye: Malzemelerini iyi tanı! Yukarıda konuşulanlar gibi olan doğal boyalar, en iyi sonucu pamuk, kanvas, süet ve yün gibi doğal malzemeler üzerinde verir. Pek çok ayakkabının üretiminde kullanılan sentetik malzemeler (plastik, kauçuk, polyester), doğal boyaları aynı şekilde emmez. Bunları yeniden renklendirmek için bölgendeki el işi malzemeleri satan bir dükkandan daha güçlü bir boya al.
3. Kendi Tutkalını Yaparak Hasar Görmüş Ayakkabıları Kurtar
Aja, yukarıda gördüğün manevi anlamı büyük stil de dahil favori ayakkabılarından bahsederken "Her şey, sneaker'ları satın alma hikayesinde veya stili giydiğimde hissettiklerimde saklı." diyor. "Bu kadar zaman sonra bile tam olarak ne olduğunu saptayamadığım büyülü bir yönü var." Eskimeye başlayan favori bir sneaker'ın varsa tutkal kullanmaktan korkma. Neyin tamir edilebilir olduğuna, tutkalın en iyi şekilde nasıl uygulandığına yönelik ipuçları ve hatta evde yapabileceğin bir tarif için yukarıdaki videoyu izlemeyi unutma.
Küçük bir ipucu: Yukarıda gösterilen
undan yapılmış tutkallar,
binlerce yıl öncesinden beri
kitap derleme, dekupaj ve
daha fazlası için kullanılıyor.
Ekstra tavsiye: Tabii ki daha gelişmiş tutkallar da var. Nike kimyagerleri sürekli olarak yenilik yaparak daha iyileri üzerinde çalışıyor. Ancak endüstriyel düzeydeki yapıştırıcıların dahi zaman içinde etkisi azalıyor. Bu süreci hızlandırabileceğinden aşırı nem ve sıcaklıktan uzak dur. Ayakkabıların gerçekten tamir edilemeyecek durumdaysa onları katılımcı Nike mağazalarında geri dönüştürebilirsin.
Sneaker Uzmanlarıyla Tanış: Aja + Indah
Yukarıda uzmanların ipuçlarını okudun. Şimdi ise konuklarımızı "İş Başında" gör.
Aja
Nike Blue Ribbon Studio'da
Ayakkabı Tasarımı Uzmanı
Blue Ribbon Studio nedir?
"BRS, Nike tasarımına yönelik kültürü, yaratıcılığı ve topluluğun çekirdeğini oluşturur. Nike tasarımlarının yaratıcılığının özünde biz varız. Burası tasarımcıların diledikleri gibi gelip deney yapabileceği bir yer."
Bize işinden bahset.
"BRS ayakkabı tasarımı uzmanı olarak diğer tasarımcılara destek olmak için buradayım. Farklı zevkler, dokular ve şekillerle bu yaratıcı frekanslara katılıyorum. Kendimi mısır gevreği kasesindeki süt gibi görüyorum. Hayvansal olmayan yulaf sütü gibi."
Seni bu noktaya ne getirdi?
"Lisans ve yüksek lisansta mimarlık okudum. İlk olarak üç yıl önce kendimi Nike'ta 3D ayakkabı tasarımcısı olarak buldum."
İş ve özel hayatına kazandırdığın kişisel özelliklerin neler?
"Bir şeyi keşfetmeyi ve konuya balıklama dalmayı seviyorum! Çok meraklıyım. Yeni şeyler öğrenmeyi ve her şeye canlılık kazandırmayı seviyorum."
Sneaker sevgin ne zaman başladı?
"2006'da 7. sınıftayken Air Jordan 4 Retro 'Mars' modelini giyiyordum. İlk ayakkabımı alınca her şey değişti ve bir daha asla arkama bakmadım."
Son zamanlardaki favori stillerin hangileri?
Air Jordan 1 "Not For Resale": "Burun kısmındaki 'please crease' (lütfen buruştur) mesajı çok iyi. Ayakkabıların kültürünü yansıtıyor."
ISPA Flow: "Şeffaf üst kısım mükemmel. Neşeli bir stili var. Tamamen farklı bir deneyim sunuyor."
Blazer Jumbo: "Titizlikle tasarlanmış. 'Klasik stil işte böyle yenilenir.' dedirtti."
Indah
Nike, Çocuk Ayakkabıları Departmanında
Malzeme Tasarımcısı
Bize işinden bahset.
"Rolüm, sevilecek ürünler yaratmak üzere tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamaktan geçiyor. Malzemelerin objektifinden bakarak yaratıcılık, sürdürülebilirlik ve dairesellik sayesinde problemleri çözüyorum."
Sneaker sevgin ne zaman başladı?
"Sneaker'larla olan bağım, ailemle geçirdiğim keyifli zamanlardan geliyor. 2005'te Endonezya'dan Los Angeles'a taşındığımda İngilizce bilmiyordum. Kuzenlerim de Endonezyaca konuşamıyordu. Ancak sneaker'lar sayesinde bir şekilde bağ kurduk. Lansmanlarda kamp kurardık, sırada beklerken yeni arkadaşlar edinirdim. Her şey, beni kucaklayan bir topluluk sayesinde gerçekleşti."
İş ve özel hayatına kazandırdığın kişisel özelliklerin neler?
"Uyumlu ve dışa dönük biriyim. Oğlak burcuyum. Yeni yiyecekler denemeyi, yeni vintage mağazaları ve ikinci el dükkanları keşfetmeyi seviyorum. Bu yüzden ayakkabılarım rahat olmalı. Hep hareket halindeyim!"
Son zamanlardaki favori stillerin hangileri?
Air Jordan 4 x Off-White: "Kadınlara yönelik bir stil olduğu için benim için çok özel. Giydikçe daha iyi bir yapıya kavuşuyor. Ekibimle birlikte zamanla daha iyi görünmeye başlayan malzemeler bulmaya çalışıyoruz."
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Bu modeli bana kız arkadaşım hediye etti. İnsanlar Mid modelini eleştirdi ancak bence çok rahat. En sevdiğim stillerden biri oldu. Kadınlar tarafından tasarlanan hikaye anlatımı ve renk grubu nefis."
Air Jordan 3 "A Ma Maniére" "Kadınlara yönelik olan bu ayakkabıya erişmek için de çok uğraştım. Şanslıyım ki bulabildim. Kaliteli malzemeyi, kapitone astarı (çok rahat), süeti ve 'work harder' (daha sıkı çalış) baskılı bağcık uçlarını çok sevdim."
Aja
Nike Blue Ribbon Studio'da
Ayakkabı Tasarımı Uzmanı
Blue Ribbon Studio nedir?
"BRS, Nike tasarımına yönelik kültürü, yaratıcılığı ve topluluğun çekirdeğini oluşturur. Nike tasarımlarının yaratıcılığının özünde biz varız. Burası tasarımcıların diledikleri gibi gelip deney yapabileceği bir yer."
Bize işinden bahset.
"BRS ayakkabı tasarımı uzmanı olarak diğer tasarımcılara destek olmak için buradayım. Farklı zevkler, dokular ve şekillerle bu yaratıcı frekanslara katılıyorum. Kendimi mısır gevreği kasesindeki süt gibi görüyorum. Hayvansal olmayan yulaf sütü gibi."
Seni bu noktaya ne getirdi?
"Lisans ve yüksek lisansta mimarlık okudum. İlk olarak üç yıl önce kendimi Nike'ta 3D ayakkabı tasarımcısı olarak buldum."
İş ve özel hayatına kazandırdığın kişisel özelliklerin neler?
"Bir şeyi keşfetmeyi ve konuya balıklama dalmayı seviyorum! Çok meraklıyım. Yeni şeyler öğrenmeyi ve her şeye canlılık kazandırmayı seviyorum."
Indah
Nike, Çocuk Ayakkabıları Departmanında
Malzeme Tasarımcısı
Bize işinden bahset.
"Rolüm, sevilecek ürünler yaratmak üzere tüketicilerin ihtiyaçlarını anlamaktan geçiyor. Malzemelerin objektifinden bakarak yaratıcılık, sürdürülebilirlik ve dairesellik sayesinde problemleri çözüyorum."
Sneaker sevgin ne zaman başladı?
"Sneaker'larla olan bağım, ailemle geçirdiğim keyifli zamanlardan geliyor. 2005'te Endonezya'dan Los Angeles'a taşındığımda İngilizce bilmiyordum. Kuzenlerim de Endonezyaca konuşamıyordu. Ancak sneaker'lar sayesinde bir şekilde bağ kurduk. Lansmanlarda kamp kurardık, sırada beklerken yeni arkadaşlar edinirdim. Her şey, beni kucaklayan bir topluluk sayesinde gerçekleşti."
İş ve özel hayatına kazandırdığın kişisel özelliklerin neler?
"Uyumlu ve dışa dönük biriyim. Oğlak burcuyum. Yeni yiyecekler denemeyi, yeni vintage mağazaları ve ikinci el dükkanları keşfetmeyi seviyorum. Bu yüzden ayakkabılarım rahat olmalı. Hep hareket halindeyim!"
Sneaker sevgin ne zaman başladı?
"2006'da 7. sınıftayken Air Jordan 4 Retro 'Mars' modelini giyiyordum. İlk ayakkabımı alınca her şey değişti ve bir daha asla arkama bakmadım."
Son zamanlardaki favori stillerin hangileri?
Air Jordan 1 "Not For Resale": "Burun kısmındaki 'please crease' (lütfen buruştur) mesajı çok iyi. Ayakkabıların kültürünü yansıtıyor."
ISPA Flow: "Şeffaf üst kısım mükemmel. Neşeli bir stili var. Tamamen farklı bir deneyim sunuyor."
Blazer Jumbo: "Titizlikle tasarlanmış. 'Klasik stil işte böyle yenilenir.' dedirtti."
Son zamanlardaki favori stillerin hangileri?
Air Jordan 4 x Off-White: "Kadınlara yönelik bir stil olduğu için benim için çok özel. Giydikçe daha iyi bir yapıya kavuşuyor. Ekibimle birlikte zamanla daha iyi görünmeye başlayan malzemeler bulmaya çalışıyoruz."
Air Jordan 1 Mid Fearless "Melody Ehsani": "Bu modeli bana kız arkadaşım hediye etti. İnsanlar Mid modelini eleştirdi ancak bence çok rahat. En sevdiğim stillerden biri oldu. Kadınlar tarafından tasarlanan hikaye anlatımı ve renk grubu nefis."
Air Jordan 3 "A Ma Maniére" "Kadınlara yönelik olan bu ayakkabıya erişmek için de çok uğraştım. Şanslıyım ki bulabildim. Kaliteli malzemeyi, kapitone astarı (çok rahat), süeti ve 'work harder' (daha sıkı çalış) baskılı bağcık uçlarını çok sevdim."
: Nike'ın sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için başlattığı sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu Move To Zero sunar.
Video: Ariel Fisher
Yazan: Gail Dorwin