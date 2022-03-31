Eski Sneaker'lara Doğal Malzemelerle Yeni Bir Hayat Ver

Blue Ribbon Studio nedir?

"BRS, Nike tasarımına yönelik kültürü, yaratıcılığı ve topluluğun çekirdeğini oluşturur. Nike tasarımlarının yaratıcılığının özünde biz varız. Burası tasarımcıların diledikleri gibi gelip deney yapabileceği bir yer."



Bize işinden bahset.

"BRS ayakkabı tasarımı uzmanı olarak diğer tasarımcılara destek olmak için buradayım. Farklı zevkler, dokular ve şekillerle bu yaratıcı frekanslara katılıyorum. Kendimi mısır gevreği kasesindeki süt gibi görüyorum. Hayvansal olmayan yulaf sütü gibi."



Seni bu noktaya ne getirdi?

"Lisans ve yüksek lisansta mimarlık okudum. İlk olarak üç yıl önce kendimi Nike'ta 3D ayakkabı tasarımcısı olarak buldum."



İş ve özel hayatına kazandırdığın kişisel özelliklerin neler?

"Bir şeyi keşfetmeyi ve konuya balıklama dalmayı seviyorum! Çok meraklıyım. Yeni şeyler öğrenmeyi ve her şeye canlılık kazandırmayı seviyorum."