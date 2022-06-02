Yükselmeye Devam: Kadın Futbolunun Yükselişi

Futbolun en büyük sahnesinde sahaya adım atmak, takımının kazanmak için birlikte çalışmasını görerek gururla dolmak, kazandıran golü atmak, dünya şampiyonası kupasıyla ülkene dönmek nasıl bir his olurdu?



Efsanevi 1999 ABD Kadın Milli Takımı bunu başardı. Dramatik, olağanüstü, üstün bir çabayla elde edilen bu zafer, yarattığı inanılmaz etkiyle ABD'nin spor tarihindeki en önemli anlarından biri haline geldi. Yıllardır bekleniyor olmasına rağmen 1999 takımının bu zaferi, tüm dünyada yeni nesil kadın futbolcuların önünü açtı.



ABD Kadın Milli Takımının 1999 yılındaki tarihi zaferine kadar kadın futbolcuların profesyonel olarak oynama imkanları kısıtlıydı. İlk kadın futbol ligi organizasyonu 1950 yılında, toplamda dört takım ile kurulmuştu. 1972 yılında "Title IX"un yürürlüğe konmasıyla ABD'de kadın futbolu büyüdü ve giderek popülerleşen bir spor ve hobi haline geldi. Ancak ABD Kadın Milli Takımının kurulması 1985 yılına kadar gerçekleşmedi.



Takım, Alabama'nın Selma ilçesinden gelen ve 1994 yılında Nike'ın ilk kadın futbolcusu olan genç, yetenekli sporcu Mia Hamm ile birlikte 1999 yılına kadar kendini geliştirmeyi başardı. Dikkatleri üzerine çeken ve önceki maçlarda kendisini kanıtlayan ABD Kadın Milli Futbol Takımı, futbolun en büyük sahnesinde kendini göstermeye hazırdı. 10 Temmuz 1999 tarihinde bu takım, spordan çok daha fazlasını sembolize eden bir zaferle spor tarihinde yerini aldı.



Maç çok belirsiz bir şekilde ilerliyordu. Maçın ve uzatmaların 0-0 skorla sona ermesinin ardından penaltı atışlarında ABD Milli Futbol Takımı, Brandi Chastain'ın tarihi son golüyle 5-4 skor elde ederek galip oldu. Bu zaferin anonsu, ABD spor dünyasındaki en mutluluk verici anlardan biri haline geldi.