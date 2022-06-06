Yenilenmenin Sonu Yok: Pegasus: Dayanıklı ve Hızlı Koşu Ayakkabısı

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Department of Nike Archives
Son kırk yıl içinde Pegasus, işlevsel bir koşu ayakkabısından dikkate alınmayan bir modele ve günümüzde Nike'ın en çok sevilen temel stillerinden birine dönüştü. En popüler koşu ayakkabımızın geçmişini keşfet.
Pegasus'un Nike'ın en popüler koşu ayakkabısı olduğunu söylemek bile bu stilin uzun yolculuğunu anlatmakta yetersiz kalıyor. Kırk yıl içinde üzerinde değişiklikler yapılan, yeniden tasarlanan ve baştan icat edilen stil, çok sayıda başarı elde etmenin yanında birkaç başarısızlıkla da karşılaştı. Pegasus'un güvenilirlik açısından ününü kazanması gerekiyordu ve yıllar içinde her zaman bu hedef doğrultusunda çalıştık.
"Hepimiz stili değiştirmeme konusunda aynı fikirdeydik. Karşımıza çıkan en büyük zorluk da stili değiştirmeden daha iyi hale getirmekti."
Clare Hamill, eski Nike Running takım lideri.
İlk kez ikinci bir Zoom Air birimi ve her türlü hava durumunda yapılan koşulara uygun olması için daha fazla nefes alabilen üst kısım eklediğimiz Pegasus 39'u tanıtırken bizi bugüne getiren anları paylaşmak istiyoruz.
1983
Nike, basınçlı Air teknolojisine sahip ilk koşu ayakkabısı olan, performansa odaklanan ve uygun fiyatlı Pegasus'u tanıttı. Stilin hızla popülerleşmesi, Nike'ın günlük koşucuların tüm ihtiyaçlarını karşıladığını net bir şekilde gösterdi.
1996
Yenilik alanında tanınan Nike, temelini değiştirmeden Pegasus'u yenilemeyi denedi. Ancak görünür Air tanıtıldığında koşucular yeni teknolojiyi benimsemedi ve Nike seriye 1998 yılında son verdi.
2000
Çoğu nostaljik koşucunun orijinal Pegasus'a yönelik pozitif duyguları değişmemişti. Bu nedenle Nike Running ekibi Pegasus'u tamamen baştan tasarladı. Görünür Air bileşenini çıkaran ekip, önemli bir yenilik yaparak Air birimini ayakkabının içine sabitledi ve ayakkabıyı hem hafif hem de yüksek oranda yastıklamalı hale getirdi. Pegasus koşmaya tekrar hazırdı.
2004
Sneaker, kadınlara özel şekilde adapte edildiğinde ekstra popülerlik kazandı. İki yıl sonra kadınlara yönelik Pegasus modeli, kendi tasarımı ve yenilikleriyle tamamen kadınlara özel hale geldi.
2018
Yaklaşık 25 ay süren geliştirme süreci, yüksek seviyede inceleme ve toplam 76.000 kilometre kullanım testinin ardından Air Zoom Pegasus 35, 12 renk grubuyla satışa sunuldu. Tarihteki en başarılı Pegasus olan bu modelden 12 ayda 12 milyon çift satıldı. Pegasus 35'in kapsamlı şekilde test edilmesi, serinin tarihinde yepyeni bir sayfa açmış oldu.
Pegasus'un geleceğinden ilham alan heykeltıraş Fabian Oefner, Nike Air Zoom Pegasus 39: Innovation Artifact adlı bir sanat eseri ortaya çıkardı. Bu çalışmasında Oefner, en son Pegasus modelini parçalarına ayırarak ayakkabıyı reçine ile doldurdu ve ayakkabıyı dilimleyerek yeniden düzenledi. Bu sayede ayakkabının yenilenme geçmişini ve tasarımının arkasındaki kapsamlı süreci temsil etti.
Pegasus 39 modelini oluştururken kullandığımız tüm yenilikler konusunda çok heyecanlıyız. Bunların, Pegasus'un önümüzdeki 39 yılına iyi bir başlangıç olmasını umut ediyoruz.