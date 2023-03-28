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      Erkek Basketbol Ayakkabıları

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      Zoom Freak 4 ASW
      Zoom Freak 4 ASW Basketbol Ayakkabısı
      Zoom Freak 4 ASW
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.899,90
      LeBron XX
      LeBron XX Basketbol Ayakkabısı
      LeBron XX
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺4.499,90
      Kyrie Flytrap 6
      Kyrie Flytrap 6 Basketbol Ayakkabısı
      Sürdürülebilir Malzemeler
      Kyrie Flytrap 6
      Basketbol Ayakkabısı
      Kyrie Low 5
      Kyrie Low 5 Basketbol Ayakkabısı
      Kyrie Low 5
      Basketbol Ayakkabısı
      Nike Air Deldon "Legacy"
      Nike Air Deldon "Legacy" Kolayca Giyilip Çıkarılabilen Basketbol Ayakkabısı
      Nike Air Deldon "Legacy"
      Kolayca Giyilip Çıkarılabilen Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Luka 1
      Luka 1 Basketbol Ayakkabısı
      Luka 1
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Nike Air Zoom G.T. Cut 2
      Nike Air Zoom G.T. Cut 2 Basketbol Ayakkabısı
      Nike Air Zoom G.T. Cut 2
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺3.499,90
      Giannis Immortality 2
      Giannis Immortality 2 Basketbol Ayakkabısı
      Giannis Immortality 2
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺1.999,90
      Zoom Freak 4
      Zoom Freak 4 Basketbol Ayakkabısı
      Zoom Freak 4
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Jordan One Take 4
      Jordan One Take 4 Basketbol Ayakkabısı
      Jordan One Take 4
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.299,90
      LeBron Witness 7
      LeBron Witness 7 Basketbol Ayakkabısı
      LeBron Witness 7
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.399,90
      Zion 2
      Zion 2 Erkek Basketbol Ayakkabısı
      Zion 2
      Erkek Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.699,90
      Nike Precision 6
      Nike Precision 6 Basketbol Ayakkabısı
      Nike Precision 6
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺1.549,90
      Nike Precision 5
      Nike Precision 5 Basketbol Ayakkabısı
      Nike Precision 5
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺1.549,90
      Luka 1 "Next Nature"
      Luka 1 "Next Nature" Erkek Basketbol Ayakkabısı
      Üye Erişimi
      Luka 1 "Next Nature"
      Erkek Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Zion 2 "Noah"
      Zion 2 "Noah" Basketbol Ayakkabısı
      Zion 2 "Noah"
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.599,90
      Zion 2
      Zion 2 Erkek Basketbol Ayakkabısı
      Zion 2
      Erkek Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.399,90
      Nike Renew Elevate 3
      Nike Renew Elevate 3 Basketbol Ayakkabısı
      Nike Renew Elevate 3
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺1.749,90
      Nike Air Max Impact 4
      Nike Air Max Impact 4 Basketbol Ayakkabısı
      Nike Air Max Impact 4
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺1.849,90
      Nike Air Deldon "Deldon Designs"
      Nike Air Deldon "Deldon Designs" Basketbol Ayakkabısı
      Nike Air Deldon "Deldon Designs"
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.499,90
      Zion 2
      Zion 2 Erkek Basketbol Ayakkabısı
      Zion 2
      Erkek Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.799,90
      Air Jordan XXXVII Low
      Air Jordan XXXVII Low Basketbol Ayakkabısı
      Air Jordan XXXVII Low
      Basketbol Ayakkabısı
      ₺4.099,90
      Air Jordan XXXVII
      Air Jordan XXXVII Basketbol Ayakkabısı
      Air Jordan XXXVII
      Basketbol Ayakkabısı
      Zion 2
      Zion 2 Erkek Basketbol Ayakkabısı
      Zion 2
      Erkek Basketbol Ayakkabısı
      ₺2.599,90
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      Erkek basketbol ayakkabıları: smaca senin kadar hazır

      1984 yılına damgasını vuran Air Jordan I serisinden beri, oyuncuların güvenini hak eden ayakkabılar tasarlıyoruz. Performansını yukarı taşımak için ihtiyacın olan zemin tutuşunu, spor ayakkabılarımızda bulacaksın. En az senin kadar efor sarf eden Zoom Air serisinden, darbeyi emen yastıklama sistemlerine kadar birçok şekilde, Nike basketbol ayakkabıları korta inovasyon getirmeye devam ediyor. Senin tek yapman gereken bağcıklarını bağlayıp topu eline almak.


      Seri manevralarda güçlü zemin tutuşu

      Kort üzerinde elde edeceğin üst düzey tutuşla istediğin yönde çekinmeden hareket etmekte ve hızlı manevralar yapmakta özgürsün. Basketbol ayakkabılarımız, sunduğu devamlı kavrama sayesinde ayak hakimiyetini hiç kaybetmemeni sağlıyor. Dış tabanında çok yönlü desenler barındıran Nike basketbol ayakkabıları, kortta aniden yapacağın topsuz hareketlerde seni hayal kırıklığına uğratmayacak. Ayakkabıların kenarlarını saran kauçuk ise adımlarını son derece dengeli atmana yardımcı olacak. Seri dönüşler yapmak ve hızla yön değiştirebilmek istiyorsan, tasarımı veriye dayalı tabanındaki pivot daireleriyle 360 derece tutuş sağlayan modelleri tercih et.


      Rahatlık ayaklarının altında

      Ayaklarını güvenceye alan sağlam bir yastıklama olmadan pota altında koşup zıplamak olmaz. Air Strobel içeren erkek basketbol ayakkabılarıyla bulutların üstündeymiş gibi hareket edeceksin. Ayakların rahat olduğu sürece dikkatin dağılmadan serbest atışlara odaklanabileceksin. Dahası, ayağını yerden kesen Max Air modelleri korta iniş yaptığında ayaklarını darbeden koruyacak.


      Gerçek tutkunu göster

      Hızını etkileyen faktörler olduğunda etkili hücum yapman zorlaşır. Nike basketbol ayakkabıları, üst düzey çeviklik düşünülerek tasarlanmış teknolojisiyle topuktan burna hızlı geçişlere izin veriyor. Ani hareketlere yönelik özelliklerle donatılmış Zoom Air modelleri, adımlarına anında tepki veriyor. Bunun yanında, kıvrılmaya elverişli ve düşük profilli Nike ayakkabılar yaptığın her atışa karşılık veriyor. Dış tabanın şeklini takip eden Nike Air Zoom Turbo yastıklamasıyla seni ileri taşıyan ayakkabılar, aldığı enerjiyi geri yansıtmaya her an hazır. Nike React teknolojisinin yerinde duramayan yapısıyla rakiplerinden daha çabuk kalkışa geçebileceksin. Böylece yerden yükselirken seni hiç bir şey tutamayacak.


      Her şey yerli yerinde

      Ayaklarını sapasağlam sarıp destekleyen bir ayakkabın olduğu sürece korta emin adımlarla çıkabilirsin. Tam ihtiyacın olan noktalarda sağlam bir temel oluşturan yüzeyler, dengeni ve hakimiyetini korumana yardımcı olacak. Serbestlikten ödün vermeden en ufak hareketini bile destekleyen bir basketbol ayakkabısı arıyorsan, topuk kısmı yukarıya kadar uzanıp bileklerini saran modelleri tercih et. Ayrıca kalıplı topuk klipsi ayağının arka kısmını sabitliyor ve böylece ayakkabının hiçbir noktası görev alanını terk etmiyor. Performans odaklı bağcık sistemleri sayesinde ise tabanlar, ayakkabının zeminine sıkıca sabitleniyor. Sonuç mu? Pota altında rakipsiz destek.


      Meydanı başkalarına bırakmayan basketbol ayakkabıları

      Hafif bir üst kısma sahip Nike erkek basketbol ayakkabıları kontrollü bir top sürüş deneyimi sunuyor ve hızlı topsuz hareketlerde sana ayak bağı olmuyor. Gereksiz yüklerden arınmış, fazlalık barındırmayan bir silüete sahip Nike basketbol ayakkabılarıyla adımların tamamen özgür. Buna karşın, kendini kort üstünde ispatlamış uzun ömürlü üst kısımlar ve kauçuk dış tabanlar, sana ihtiyacın olan dayanıklılığı sunmaya devam ediyor. Ultra güçlü bir basketbol ayakkabısı arıyorsan örgü kumaşa sahip modelleri seç. Bu ayakkabılar aynı zamanda; ayağına tam oturması için ayarlanmış esneklikteki yapısıyla; koşarken, zıplarken ve yön değiştirirken seni yarı yolda bırakmayacak. Katı bir his vermeyen yumuşak ve esnek üst kısımlar, korta çıkmaya ilk günden hazır. Zor anlarda ayaklarını serin tutacak nefes alabilirlik için, stratejik noktalarında perforasyon bulunan fileli modelleri tercih et.