Koşu Ayakkabılarını Nasıl Temizlersin ve Gezegene Nasıl Fayda Sağlarsın?

Yenilik

Koşu ayakkabılarının ömrü daha uzun olsun mu istiyorsun? Yalnızca temizlemek bile ayakkabıların ömrünü bir hayli uzatıyor. Nike giysi tasarımcısı Raj Mistry'yi izle ve ne kadar küçük olsa da her gün uygulayacağın adımların etkisinin ne kadar büyük olduğunu gör.

Son güncellenme tarihi: 3 Haziran 2022
Okuma süresi: 2 dk

"İş Başında", uzman yenilikçilerden dokunsal teknikler öğrenebileceğin bir seri.

Raj Mistry, koşu ayakkabılarına çok değer veriyor.

Nike kıdemli giysi tasarımcısı, "Koşu ayakkabıları, hikayenin bir parçası." diyor ve ekliyor: "Bu stillerle daha derin bir ilişki kurmaya başladığında bir bağ kurarsın. Bu yüzden daha uzun ömürlü olmalarını istersin."

Ayakkabılarını temizlemek, bu bağı güçlendirmek ve daha az sıklıkla ürün alan daha düşünceli bir tüketici olmak için bir yol sunuyor. "Yeni bir ayakkabı çıktığında veya biraz koştuktan sonra ayakkabıları çöpe atmayacağım." diyor Raj. Kendisi, hayatı boyunca nostaljik giysiler biriktirmeye ve bunların bakımını yapmaya tutku duymuş.

Raj, yukarıdaki videoda ayakkabılarını temiz tutmaya yönelik pratik, günlük ipuçları ve ayakkabılar ekstra kirliyken uygulayabileceğin daha derinlemesine bir temizlik yöntemini gösteriyor.

Bağcıkları çözmenin önemi gibi koşu ayakkabılarının ömrünü uzatmaya ve ayakkabının üzerine ilham verici bir söz yazmaya yönelik daha fazla ipucu için eksiksiz rehberimize göz at.

Nike'ın sporun geleceğini korumaya yardımcı olmak için başlattığı sıfır karbon ve sıfır atık yolculuğu Move To Zero sunar.

Daha Fazla Bilgi

Video: Azsa West

İlgili Hikayeler

Eski Sneaker'lara Doğal Malzemelerle Yeni Bir Hayat Ver

Yenilik

Portakal, Ceviz ve Un ile Eski Sneaker'lara Hayat Ver

İş Başında: Biyo Malzemeler Nasıl Yapılır

Yenilik

Biyomalzeme Üreterek Mutfağından Geleceğe Yön Verme

Koşu Ayakkabılarının Ömrünü Uzatacak 12 Yol

Yenilik

Maksimum Koşu Deneyimi: Koşu Ayakkabının Kullanım Ömrünü Uzatmanın 12 Kolay Yolu

Nike'ın Milyonlarca Ayakkabıyı Kurtarmak İçin Ters Lojistiği

Yenilik

Kurtarma Görevi: Ters Lojistik Milyonlarca Ayakkabıyı Kurtarabilir

Nike One Box Paketlemeyi Yarıya İndiriyor

Yenilik

Özel Teslimat: One Box, Ambalajları Nasıl Yarıya İndiriyor?