Raj Mistry, koşu ayakkabılarına çok değer veriyor.



Nike kıdemli giysi tasarımcısı, "Koşu ayakkabıları, hikayenin bir parçası." diyor ve ekliyor: "Bu stillerle daha derin bir ilişki kurmaya başladığında bir bağ kurarsın. Bu yüzden daha uzun ömürlü olmalarını istersin."



Ayakkabılarını temizlemek, bu bağı güçlendirmek ve daha az sıklıkla ürün alan daha düşünceli bir tüketici olmak için bir yol sunuyor. "Yeni bir ayakkabı çıktığında veya biraz koştuktan sonra ayakkabıları çöpe atmayacağım." diyor Raj. Kendisi, hayatı boyunca nostaljik giysiler biriktirmeye ve bunların bakımını yapmaya tutku duymuş.



Raj, yukarıdaki videoda ayakkabılarını temiz tutmaya yönelik pratik, günlük ipuçları ve ayakkabılar ekstra kirliyken uygulayabileceğin daha derinlemesine bir temizlik yöntemini gösteriyor.



Bağcıkları çözmenin önemi gibi koşu ayakkabılarının ömrünü uzatmaya ve ayakkabının üzerine ilham verici bir söz yazmaya yönelik daha fazla ipucu için eksiksiz rehberimize göz at.