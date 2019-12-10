Nike React köpük, olağanüstü hızlı tepki veren yumuşak yapısıyla ayakkabı dünyasında çığır açtı. Şimdi bu teknolojiyi en yeni hedefimize ulaşmak için kullanıyoruz: Koşu kaynaklı sakatlıkları azaltmak. Sakatlıkları azaltmaya yardımcı olması için tasarladığımız Nike React Infinity Run, bu hedef doğrultusunda attığımız ilk adım oldu. Nike Epic React Flyknit 2'den yüzde 24 daha fazla React köpük içeren bu model, daha geniş tabanıyla seni daha fazla desteklerken farklı "kavisli" şekliyle adımlarına akıcılık katıyor. React köpüğü benzersiz kılan özellikler hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekranı aşağıya kaydır.
Çok Yönlülüğü Olağanüstü
Haziran 2017'de Nike React köpüğe sahip ilk ayakkabımızı satışa sunduğumuzda, çığır açıcı olduğunu biliyorduk. Ama React köpüğün ne kadar çok yönlü olacağını Nike'taki hiç kimse tahmin etmemişti. Bugün bu köpük basketbol ve koşudan golf ve antrenmana kadar pek çok farklı kategorinin ayakkabılarında kullanılıyor. Hatta en şık spor giyim ayakkabılarımızın rahatlığına rahatlık katıyor.
En Eksiksiz Köpüğümüz
Hızlı Tepki Kabiliyeti. Dayanıklılık. Yumuşaklık. Hafiflik. Nike Global Koşu Ayakkabıları Kıdemli Direktörü Ernest Kim, "Geçmişte yastıklama yenilikleri performansı bir ya da iki açıdan geliştiriyordu." diyor. "Ama Nike React her açıdan önemli yastıklama gelişmelerine imza attı: Çarpma etkilerini azaltma, enerji kazanımı, hafiflik ve dayanıklılık. Bu yüzden ona en eksiksiz köpüğümüz diyoruz."
Çok Dayanıklı
Hem yumuşak hem dayanıklı bir köpük yastıklama üretmek hiç de kolay değildir. Bu nitelikler birbirine zıt olduğu için köpük yastıklama genellikle ya yumuşak ya da dayanıklı olur. Ama Nike React teknolojisi diğerlerinden farklı. Uzun süreli kullanımda maruz kalınan kuvvetleri taklit eden zorlu makine testlerinin ardından gücünü ve yumuşaklığını koruduğu görüldü.
Hafif ve Yumuşak
Bu köpüğü daha ağır hale getirmeden yumuşak tutmanın bir yolunu bulduk. Bu çok özel etkiye ulaşabilmek için polimerleri (Termoplastik elastomer [TPE] ve Etilen Vinil Asetat [EVA]) birleştirdik.
Nike React Infinity Run'ın Bilimsel Arka Planı Hakkında Daha Fazla Bilgi Edin
Ayakkabının sakatlıkları azaltmada hareketi kontrol eden ayakkabımızdan daha etkili olup olmayacağını görmek için British Columbia Sports Medicine Research Foundation'a bir çalışma düzenlettik. Bu çalışmada koşucular 12 haftalık değişken bir antrenman programını izledikten sonra yarı maraton koştu. Sonuçlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor: Testler* Nike React Infinity Run ile koşanlarda sakatlık oranının, hareketi kontrol eden ayakkabılarımızın lideri Nike Structure 22'ye kıyasla yüzde 52 daha az olduğunu gösterdi.
*226 erkek ve kadının katıldığı, 12 hafta süren koşu antrenman programında Nike React Infinity Run koşu sakatlıklarını Nike Air Zoom Structure 22'ye kıyasla %52 azalttı (sakatlıkla kastımız = koşu kaynaklı ağrılar nedeniyle arka arkaya en az 3 koşu kaçırmak). Çalışmamız Nike Air Zoom Structure 22 ile koşan koşucuların %30,3'ünün sakatlık yaşadığını, Nike React Infinity Run ile koşan koşuculardaysa bu oranın yalnızca %14,5 olduğunu gösterdi.