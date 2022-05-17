İlham Vermeye Devam: Reklam Devrimi

Yeni Çıktı: Nike App. Daha Fazla Bilgi

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Department of Nike Archives

Nike, yenilikçi ürünleri kadar aynı derecede çığır açan ikonik reklamlarıyla da kendini göstermiştir. Bizi etkileyen reklamları keşfet ve bunların modern versiyonları hakkında bilgi edin.

Son güncellenme tarihi: May 17, 2022
Okuma süresi: 5 dk

Şirketin ilk kurulduğu zamanlarda Nike'taki çoğu çalışan, sadece ürün satmaya yönelik olan iç sıkıcı alışıldık reklamlara karşıydı. Deney yapmanın, farklı şeyler denemenin, olağan dışı fikirlere öncelik vermenin, çılgın hayaller kurmanın ve sporcuların kendilerinin bu hikayeleri anlatmalarının bir yolunu arıyorlardı.

Buradan yola çıkarak en ünlü reklamlarımızdan bazılarını yeni spor yaklaşımına uygun şekilde değiştirdik ve Naomi Osaka, Sky Brown, Sam Kerr, Marcus Rashford, Feng Chen Wang, Eliud Kipchoge ve Giannis Antetokounmpo gibi Nike kreatiflerini ve sporcularını projeye dahil ettik. Bu proje, klasik kampanyaları yenilerken modern sporcularımızın en popüler reklamlarımıza kendi yaklaşımını getirmesini sağlıyor.

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Typhon ile Giannis Antetokounmpo'nun Karşılaşması

Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo'nun kariyeri, efsanevi denebilecek bir şekilde ilerledi. Giannis'ın sporunda olağanüstü şekilde yükselmesinden ilham alarak klasik bir Nike Basketball reklamını Giannis'in uykusuz tanrı Typhon ile mücadele ettiği şekilde yeniledik. Bu fantastik rekabetin, Giannis'in yorulmak bilmeden tüm gücünü göstermesini onurlandırmanın mükemmel bir yolu olduğunu düşünüyoruz.

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Wythenshawe'dan gelen çocuklar şampiyon olmakla kalmaz. Değişikliğe de öncülük eder.

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Her harika kalecinin arkasında Sam Kerr'in attığı bir gol vardır.

Marcus Rashford

Ünlü "Dream Crazy" (Çılgın Hayaller Kur) reklamımızda, spor kültüründe değişim yaratan en büyük isimler yer alıyordu. Bu temayı koruyarak yeni "Dream Crazy" reklamımızda İngiliz futbolcu Marcus Rashford'a yer verdik. Marcus sporun ötesine geçen, platformunu ırkçılık, evsizler ve dünya üzerindeki aç çocuklar ile ilgili kampanyalar için kullanan bir sporcu. Tam anlamıyla modern zamanların yıldızı olan Marcus, Wythenshawe'dan gelen bir çocuktan beklenenlerin ötesine geçti.

Sam Kerr

"Behind every goalkeeper…" (Her kalecinin arkasında) sloganımızın efsanevi global futbol oyuncusu Sam Kerr için mükemmel olduğunu düşünüyoruz. Modern yıldız Sam Kerr, Avustralya için 59 gol ve yakın zamanda Chelsea için 43 maçta 39 gol attı. Sam Kerr yıkıcı bir güce sahip ve her harika kalecinin arkasında...

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Wythenshawe'dan gelen çocuklar şampiyon olmakla kalmaz. Değişikliğe de öncülük eder.

Her harika kalecinin arkasında Sam Kerr'in attığı bir gol vardır.

Marcus Rashford

Ünlü "Dream Crazy" (Çılgın Hayaller Kur) reklamımızda, spor kültüründe değişim yaratan en büyük isimler yer alıyordu. Bu temayı koruyarak yeni "Dream Crazy" reklamımızda İngiliz futbolcu Marcus Rashford'a yer verdik. Marcus sporun ötesine geçen, platformunu ırkçılık, evsizler ve dünya üzerindeki aç çocuklar ile ilgili kampanyalar için kullanan bir sporcu. Tam anlamıyla modern zamanların yıldızı olan Marcus, Wythenshawe'dan gelen bir çocuktan beklenenlerin ötesine geçti.

Sam Kerr

"Behind every goalkeeper…" (Her kalecinin arkasında) sloganımızın efsanevi global futbol oyuncusu Sam Kerr için mükemmel olduğunu düşünüyoruz. Modern yıldız Sam Kerr, Avustralya için 59 gol ve yakın zamanda Chelsea için 43 maçta 39 gol attı. Sam Kerr yıkıcı bir güce sahip ve her harika kalecinin arkasında...

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Kadınların uçamayacağını kim söylemiş?

Sky Brown

Yarışmalara katılan en genç kaykaycı olan Sky Brown, bir nesil gencin dikkatini bu spora çekti. Ünlü "Who Said Woman Was Not Meant to Fly" (Kadınların Uçamayacağını Kim Söylemiş?) reklamımızı Sky ile birlikte yenilemenin mükemmel olacağını düşündük çünkü Sky'ın sürekli göklerde olduğunu ve varlığının yeni nesle güç verdiğini biliyoruz.

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Topa olabildiğince sesli vur.

Naomi Osaka

Sesini ruh sağlığı konusuna dikkat çekmek için kullanan Naomi Osaka'nın kültür üzerindeki etkisi, sporcu olarak etkisinin ötesine geçti. Osaka, yarışmalara yaklaşımımızı kalıcı olarak değiştirdi. Eski bir Nike tenis reklamımızı Naomi ile yenilerken kendisini hem kortta hem de kort dışında taşıma şeklini onurlandırdık.

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Feng Chen Wang Anketi

Feng Chen Wang

Çoğunlukla sporculara odaklansak da sanat ile tasarım da Nike'ın reklam geçmişinin önemli bir parçası. Bu yüzden klasik anket reklamımızda yükselen bir tasarımcı olan Feng Chen Wang yer alıyor. Wang'ın vizyonu ile moda, işlevsellik ve sürdürülebilirlik konusunda ileriye dönük yaklaşımı markayı geleceğe taşıyor.

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Bitiş çizgisi yok.

Eliud Kipchoge

Yağmurlu bir günde yalnız bir koşucunun meditatif koşu yaptığı "There is No Finish Line" (Bitiş Çizgisi Yok) reklamı, yaklaşımımıza açılan bir pencere. Reklamımızda, tarihte ilk kez maratonda iki saat bariyerini kıran Kenyalı koşucu Eliud Kipchoge'nin ülkesindeki toprak bir yolda bir sonraki hedefinin peşinde koşmasını sergileyerek bu vizyonu daha da ileriye taşımaya karar verdik.

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