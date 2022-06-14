Modadan Fazlası: Momo Hassan-Odukale, Nijerya Modasını Yeniden Tanımlıyor

Momo, Londra'nın dünyaca ünlü sanat ve tasarım okulu Central Saint Martins'ten mezun olduktan sonra, editoryal stajyer ve stilist asistanı olarak moda endüstrisinde çalışmak için Londra'da yaşamaya devam etti. Ancak sektörde ve kendi neslinde çok sık görülen tükenmişlik sendromuna karşı da hep tetikte oldu: "İşim yüzünden hayatımın sona ermesini istemedim. Aslında işimde çok mutsuz değildim. Ne olursa olsun, bu sektörde çalışmayı seviyorum. Ama Nijerya'ya gelip sevdiğim işi evimde yapmak istedim. Sırf Londra'da moda sektöründe çalışmak istediğim için duygusal, psikolojik ve başka türde stresler yaşamak istemedim."