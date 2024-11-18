Nike Sporcusu: Cindy Ngamba

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Cindy Ngamba
Boks efsanesi Cindy Ngamba, ringe yalnızca madalya kazanmak için çıkmıyor. Mülteci topluluğunun gururlu bir üyesi olan Cindy, dur durak bilmeden hayallerinin peşinden gidiyor. Çünkü yalnızca kendini değil, temsil ettiği insanları da düşünüyor.
Son güncellenme tarihi: 11 Haziran 2026
Okuma süresi: 2 dk
Cindy Ngamba
Spor Dalı: Boks
Doğduğu Ülke: Kamerun
Doğum Tarihi: 7 Eylül 1998
"Boks benim ailem, en yakın arkadaşım, kardeşim, partnerim. Ringe çıktığında yalnızsın, kimseden saklanamazsın. O yüzden bir yandan da kendi koçun oluyorsun."
Cindy, ondan şüphe edenlerden güç alıyor. Ringe çıktığında tüm gözler onun üzerinde oluyor. O da her saniye, varını yoğunu ortaya koyuyor. Tüm bu şüpheleri, yumruklarıyla savuruyor.
Mülteciler Olimpiyat Takımı
Sporun dünyayı ileriye taşıma gücüne sahip olduğuna inanan Nike, göçe zorlanmış sporcuları desteklemek için Mülteciler Olimpiyat Takımı ile birlikte çalışıyor.