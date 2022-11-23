Gazeteci Anna Kessel'in Spor ve Fitness'ta Kadının Yerine Dair Görüşleri

Anna Kessel, neredeyse 20 yıldır spor bağlamında kadınlar hakkında yazılar yazıyor. Özellikle futboldaki kadınlar üzerine yazdıkları çok etkili oldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in 90. yaş günü onur listesi kapsamında "Most Excellent Order of the British Empire" nişanına layık görüldü. Çoğu kişi, yazarın Eat Sweat Play adlı kitabını feminizm ve fitness kapsamında okunması gereken bir eser olarak görüyor. Bu bölümde Kessel, sunucu Jaclyn Byrer'e katılarak spordaki kadınların geçmişini anlatıyor. Ayrıca toplumsal görüşlerin neden spora adım atmanın önünde engel oluşturduğunu ve kadınların spordaki yerini sağlamlaştırmak için hepimizin nasıl bir rol oynayabileceğini paylaşıyor.