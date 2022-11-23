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Trained Podcast: Anna Kessel ile Sporda Kadınları İleriye Taşıyoruz

Rehberlik

Kadınlar spora tutkuyla bağlı. Spor yazarı ve gazeteci Anna Kessel, herkesin duyması için bunu yüksek sesle söylüyor.

Son güncellenme tarihi: 16 Kasım 2022
Okuma süresi: 2 dk
Gazeteci Anna Kessel'in Spor ve Fitness'ta Kadının Yerine Dair Görüşleri

Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisidir.

Anna Kessel, neredeyse 20 yıldır spor bağlamında kadınlar hakkında yazılar yazıyor. Özellikle futboldaki kadınlar üzerine yazdıkları çok etkili oldu. Kraliçe 2. Elizabeth'in 90. yaş günü onur listesi kapsamında "Most Excellent Order of the British Empire" nişanına layık görüldü. Çoğu kişi, yazarın Eat Sweat Play adlı kitabını feminizm ve fitness kapsamında okunması gereken bir eser olarak görüyor. Bu bölümde Kessel, sunucu Jaclyn Byrer'e katılarak spordaki kadınların geçmişini anlatıyor. Ayrıca toplumsal görüşlerin neden spora adım atmanın önünde engel oluşturduğunu ve kadınların spordaki yerini sağlamlaştırmak için hepimizin nasıl bir rol oynayabileceğini paylaşıyor.

"Kadınların ve kız çocukların önünü kesmeyi bırakmamız gerekiyor. Özgürlük, öz güven, keşif ve oyun yolculuklarını sürdürmelerine imkan tanımalıyız. Bu şekilde kadınlar ve erkekler olarak hep birlikte daha iyi bir yere varabiliriz."

Anna Kessel
Spor yazarı, gazeteci ve Eat Sweat Play kitabının yazarı

Şimdi Dinle

Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder, neler yapabileceğine baksın.

Orijinal yayınlanma tarihi: 23 Kasım 2022

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