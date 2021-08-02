Bunabhainneadar Tenis Kortu 

İskoçya'nın batı kıyısının açıklarında, Dış Hebridler'de yer alan Harris Adası'nda yaklaşık 20.000 kişi ve 50.000 koyun yaşıyor. Bu iki nüfus, birlikte adanın dünyaca ünlü ürünü elde dokunmuş Harris tüvitini üretiyor. Ada sakinlerinin birbirine çok bağlı olduğunu söylemek yanlış olmaz.



Bu adada gözlerini kapattığın zaman duyacağın sesler şunlar olacaktır: Kıyıya vuran dalgaların sesi, tepelere yayılmış koyunların melemeleri ve bir de maç sayısı için bağrışan ada sakinleri. Bu kadim ve yalnız adada görmeyi en son bekleyeceğin şey olan Bunabhainneadar (Okunuşu: Buna-ven-edır) Tenis Kortu Britanya'nın, belki de dünyanın en ücra tenis kortu. Bu kort, sosyal mesafenin günlük hayatlarının normal bir parçası olduğu bu izole topluluk için son derece önemli bir görev üstleniyor.



Kortun kendisi bile trafiği durdurmaya yetiyor (tabii bu adadakine trafik denebilirse). Birkaç turist, fotoğraf çekmek için kiralık araçlarından iniyor. Suni çim sahadan el sallayan 65 yaşındaki Mike Briggs, gülerek şöyle diyor: "Ne oldu? Hiç tenis kortu görmediniz mi?"