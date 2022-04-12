Veriler Nike Ayakkabı Tasarımını Nasıl Destekler?

Ürün tasarımınla fark yaratmak istiyorsan malzemeler iyi bir başlangıç noktasıdır.



Nike'ın karbon ayak izinin yaklaşık %70'inin kaynağı malzemelerdir. Bu yüzden, yapılacak en küçük değişiklikler bile emisyonlarımızı ciddi miktarda azaltabilir.



Ayakkabı malzeme geliştiricisi Isabel Torres, Nike'ın Air Max ürün serisinden bahsederken şöyle diyor: "Kullandığımız malzemeleri değiştirmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu biliyorduk. Bu, dişlerini fırçalarken suyu kapatmak gibi. Akla uygun bir adım."



Ancak akla uygun değişiklikleri yapmak bile, elde doğru bilgiler olmadığı zaman zor olabilir. İşte bu noktada veriler devreye giriyor.



Tasarımcılara malzeme konusunda daha iyi kararlar almalarını sağlayacak araçları sunan veri analistleri ekibinden Nike Watkins, "Verilerin oynadığı rollerden biri de, tasarımcıların vizyonlarına hayat vermelerine yardımcı olmaktır." diyor. Peki bu nasıl oluyor?