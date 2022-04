Veriler Nike Ayakkabı Tasarımını Nasıl Destekler?

Geri dönüştürülmüş malzemelerin nasıl ölçüldüğünü merak ediyorsan bunun Nina'nın işi olduğunu söyleyebiliriz.



"Aslında hesaplamayı temel cebirle yapıyoruz." diyor Nina. "Ama bunu gerçekleştirmek için büyük bir ekip çalışması gerekiyor." En önemli sorun, her tedarikçiden gelen her bileşendeki geri dönüştürülmüş malzemeleri takip etmek. Bu hiç de kolay değil.



Nina, sözlerine şöyle devam ediyor: "Bu yepyeni bir süreç olduğu için sorunları karşımıza geldikçe çözdük. Başta ayakkabının her bileşenini tek tek mutfak terazisinde ölçüyordum."