Çocuk Sahibi Olmaya Çalışırken Neden BMI'ya Odaklanmamalısın?

Doğurganlığın gizemli bir tarafı vardır. Bir insanın hamile kalıp hamileliğini sürdürmesini etkileyen birçok faktör bulunur. Genetik, tıbbi geçmiş, rahim şekli ve spermin sahibini bunlara örnek gösterebiliriz. Bir diğer faktör ise yanıltıcı ve tartışmalı görülen vücut kitle indeksidir.



Gözlerini deviriyorsan yalnız değilsin. BMI, hiçbir zaman tıbbi amaçla oluşturulmadı. Bu matematik formülü (boy ÷ kilo² × 703), aslında 19. yüzyılda istatistik uzmanı Adolphe Quetelet tarafından beyaz, erkek ve Batı Avrupalı popülasyonların ortalama vücut ölçüsünü belirlemeye yönelik bir araç olarak geliştirildi. Diğer seçeneklere göre biraz daha iyi sonuçlar verdiğinden bu formül, yalnızca 1970'ler ile 1990'lar arasında bir süreliğine vücut ağırlığını değerlendirmek için tek tip bir ölçüm olarak kabul edildi. Günümüzde bile araştırmacılar ve Hastalık Kontrol Merkezi, bu formülün "bir bireyin vücut yağ oranını veya sağlık durumunu belirlemediğini" söylüyor.



Peki bu rastlantısal formülün rahmimizle ne ilgisi var? Birçok doğum kliniği, "yeteri kadar" kilo vermedikleri sürece BMI'sı belirli bir oranın üstünde olan hastalarla ilgilenmeyi kabul etmiyor. Bu, hem hastaları hem de pratisyenleri hayal kırıklığına uğratabilecek tartışmalı bir uygulama. BMI'nın "normal" aralığın üstünde veya altında olmasının, çeşitli sebeplerden ötürü doğurganlığın azalmasıyla ilişkilendirildiği doğru. Ancak Seattle'daki Pacific NW Fertility'de üreme endokrinoloğu ve kadın hastalıkları uzmanı ve Baby or Bust podcast'inin sunucusu Dr. Lora Shahine, insanların farklı kilolarda doğurgan ve "normal" kilolarda kısır da olabileceğini söylüyor. "Kesin bir sınır çizip birine 'BMI'nız çok yüksek veya çok düşük. Bu yüzden hamile kalamıyorsunuz." demek bazı faktörleri görmezden gelmektir.



BMI, buna neden olan faktörlerden biri olabilir ama yalnızca kiloya odaklanmanın yarardan çok zararı olacaktır. Araştırmalar bilinçli kilo kaybının genellikle geçici olduğunu ve ters tepebileceğini, sıklıkla yo-yo sendromuyla sonuçlanıp felç, kalp hastalıkları ve diyabet riskini artırdığını gösteriyor. Yani bu durum, genel sağlığımızı etkiliyor. Dr. Shahine, genel sağlığımızın üreme sağlığı üzerinde çok büyük bir etkisi olduğunu söylüyor.



Bu nedenle, Dr. Shahine'in dediği gibi "rastlantısal bir sayı" nedeniyle stres yapmak yerine hamile kalmaya çalışırken aşağıdaki birkaç tartışma götürmez eylemi göz önünde bulundurabilirsin.