Dr. Laurel Proulx İle Hamilelik Sırasında ve Sonrasında Egzersiz

Hamilelik sırasında kan hacmin ve enerji harcama oranın kabaca iki katına çıkar. Nabzın dakika başına 10 ila 15 atım kadar artar.…Bebeğini dünyaya getirdikten sonra vücudunda başka değişimler de meydana gelir. Peki hayatının dayanıklılık sınavı boyunca nasıl egzersiz yapmalısın? Fizyoterapi doktoru, FEM Physical Theraphy and Physical Performance'ın kurucusu ve Nike Bir Anne Gibi Hareket Et programının danışma kurulu üyesi olan Dr. Laurel Proulx, bize bu konuda yardımcı olacak. Bu bölümde Proulx, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak pelvik tabanının ve derin karın kaslarının iç yapısını ve bunları nasıl güçlendirebileceğini anlatıyor. Ayrıca doğum öncesi ve sonrasına yönelik şehir efsanelerine bir açıklık getirerek doğumdan sonra hareket etmeye nasıl geri dönülmesi gerektiğini paylaşıyor.