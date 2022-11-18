Uzmanlara Göre Üçüncü Trimesterde Uykunu Daha Fazla Alma Yöntemleri

İnsanlar hamilelere genelde "Yapabiliyorken uyu." şeklinde istenmeyen tavsiyeler verir. Peki, gözüne hiç uyku girmiyorsa ne yapacaksın?

Kaliforniya'nın Oakland kentinde sertifikalı kadın hastalıkları uzmanı ve Nike Bir Anne Gibi Hareket Et programının danışma kurulu üyesi olan Dr. Amanda Williams, "Hamilelik, hiç de sakinleştirici etkisi olmayan fizyolojik ve psikolojik değişimleri de beraberinde getirir. Karnının gittikçe büyümesi seni rahatsız eder, hormonların vücut ısını yükseltir ve bulantı ile reflü gibi hoş olmayan diğer yan etkiler yaşayabilirsin." diyor. Araştırmalar, kadınların %80'inin üçüncü trimesterde uykusuzluk çektiğini gösteriyor. Ancak tüm bunların yanında karnında bir bebek büyütmenin stresini ve kaygısını da düşününce bu sana pek şaşırtıcı gelmeyecektir.

Dallas'ta yer alan UT Southwestern Medical Center'da uyku bozuklukları uzmanı olarak çalışan Dr. Safia Khan, özellikle vücudun başka bir insana bakmak için gereğinden fazla çalıştığı bu dönemde, uykunun en iyi güç toplama yöntemi olduğunu söylüyor. Fiziksel ve zihinsel sorunları aşarak nasıl daha fazla uyuyabileceğini keşfet.