Black Girls Do Bike Kurucusu Monica Garrison ile Bisiklet Sürmenin Avantajları Üzerine

Monica Garrison, 2013'te stres atmak, fit kalmak ve çocuklarıyla vakit geçirmek için yeniden bisiklete binmeye başladı. Bu aktivitenin ona kazandırdığı zihinsel ve fiziksel avantajların ne kadar büyük olduğunu görünce, aynı yıl içinde Black Girls Do Bike'ı (BGDB) kurdu. Tüm kadınları bağ kurup bisiklete binmenin ne kadar keyifli olduğunu keşfetmeye teşvik eden bu kuruluş, özellikle beyaz olmayan kadınlara odaklanırken sağlık alanındaki eşitsizliğe karşı mücadele veriyor. Günümüzde 100'den fazla bölge kuruluşu bulunan BGDB, dünyanın dört bir yanındaki kadınların, ortak bisiklet tutkuları aracılığıyla güçlü bir topluluk oluşturarak birbirlerini desteklemelerine olanak tanıyor. Sunucu Jaclyn Byrer, bu bölümde Monica ve diğer ilham verici BGDB üyeleriyle bir araya gelerek ekibin gruptaki deneyimlerini ve sağlık alanına eşitlik getirme misyonlarını dinliyor.