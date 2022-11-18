Hayatının büyük kısmını hamile kalmamaya çalışarak geçirdiysen hamile kalmak istediğinde olacaklar seni şaşırtabilir. Hamile kalamadan geçen aylar, bu şaşkınlığı strese ve kaygıya dönüştürebilir. Stresin doğurganlığı olumsuz etkilediğini hep duyarız. Peki bu son derece stresli durumla stres olmadan nasıl başa çıkacağız?

New York'ta yaşayan psikiyatrist ve Textbook of Women’s Reproductive Mental Health kitabının baş editörü Dr. Lucy Hutner, "Çok arzulanan bir hayale bir türlü ulaşamamak, doğal olarak stres yaratır." diyor. Buna ek olarak, "Kontrolümüz altında olmayan bir sonuçtan sorumlu olduğumuzu hissettiğimiz durumlar da stres kaynağıdır." Yani için rahat olsun: Stres tamamen normal bir tepkidir. Ama bu, onu yönetmenin yollarını bulamayacağın anlamına gelmiyor. Stresin doğurganlık açısından ne kadar büyük bir faktör olduğunu anlatan ve stresi azaltmak için kullanılabilecek teknikleri açıklayan uzmanlardan derlediklerimizi bu yazıda paylaşıyoruz.