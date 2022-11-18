Stres ile Doğurganlık Arasındaki İlişki
Karşınızda Nike (M)
Hamile kalmaya çalışmak, süre uzadıkça gitgide daha büyük bir stres kaynağı olur. Bu süreçte sağlıklı kalmak için ne yapman gerektiğini öğren.
- Çalışmalar, stresin doğurganlığı etkileyebileceğini gösteriyor. Hamile kalamamak da stres yaratacağı için bu istenmeyen bir döngüye dönüşebilir.
- Sana uygun kişisel bakım yöntemleri kullanmak, kaygılarını kontrol altına almana yardımcı olabilir.
- Bir arkadaşına telefon aç (ama arkadaşını doğru seç). Senden daha deneyimli veya durumunla empati kurabilecek biriyle konuşmak, büyük fark yaratabilir.
Daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam et…
*Bu içeriğin amacı, bilgi ve ilham vermektir; tanı, tedavi veya spesifik tıbbi tavsiye sunmayı amaçlamaz. Hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında sağlıklı ve güvende kalabilmek için her zaman önce sağlık hizmetleri uzmanına danış.
Hayatının büyük kısmını hamile kalmamaya çalışarak geçirdiysen hamile kalmak istediğinde olacaklar seni şaşırtabilir. Hamile kalamadan geçen aylar, bu şaşkınlığı strese ve kaygıya dönüştürebilir. Stresin doğurganlığı olumsuz etkilediğini hep duyarız. Peki bu son derece stresli durumla stres olmadan nasıl başa çıkacağız?
New York'ta yaşayan psikiyatrist ve Textbook of Women’s Reproductive Mental Health kitabının baş editörü Dr. Lucy Hutner, "Çok arzulanan bir hayale bir türlü ulaşamamak, doğal olarak stres yaratır." diyor. Buna ek olarak, "Kontrolümüz altında olmayan bir sonuçtan sorumlu olduğumuzu hissettiğimiz durumlar da stres kaynağıdır." Yani için rahat olsun: Stres tamamen normal bir tepkidir. Ama bu, onu yönetmenin yollarını bulamayacağın anlamına gelmiyor. Stresin doğurganlık açısından ne kadar büyük bir faktör olduğunu anlatan ve stresi azaltmak için kullanılabilecek teknikleri açıklayan uzmanlardan derlediklerimizi bu yazıda paylaşıyoruz.
Stresin doğurganlık üzerindeki etkisinin farkında ol.
Bir kişiye sakin olmasını, her şeyin yoluna gireceğini söylemek asla işe yaramaz. Bununla birlikte, stresin doğurganlığı nasıl etkilediğini anlamak önemlidir. Dialogues in Clinical Neuroscience dergisinde yayınlanan 2018 tarihli bir incelemede, araştırmacılar stresi azaltmanın başarı şansını artırabileceğini buldu. Çalışmanın yazarlarından olan Inception Fertility baş şefkat sorumlusu (bu unvanın kesinlikle yaygınlaşması gerekiyor) ve Boston Harvard Tıp Okulu doğum bilim, jinekoloji ve üreme biyolojisi profesörü Dr. Alice Domar, "Çalışmalar, fizyolojik müdahalelerin hamilelik oranları üzerinde büyük etkisi olduğunu gösterdi." diyor. Onlarca yıl süren çalışmaların sonucunda Domar, infertilite yaşayan kadınlardan bilişsel davranış terapisine ve zihin-beden müdahalelerine (meditasyon gibi) katılanların hamile kalma ihtimalinin, bu aktivitelere katılmayanlardan iki-üç kat daha yüksek olduğunu buldu.
Kendinle farklı şekilde konuş.
Domar, infertilite hastaları için genellikle en etkili yöntemin, bilişsel yeniden yapılandırma olarak bilinen bir stres yönetim stratejisi olduğunu söylüyor. Kendini olumsuz düşüncelerden kurtaramıyorsan ve suçu kendinde buluyorsan Domar, kendine karşı takındığın bu yaklaşımı değiştirmeni öneriyor: "Örneğin, asla bebeği olmayacağını söyleyen bir kadına şunu sorarım: 'Bu dediğin doğruysa neden onca para harcayıp tüp bebek tedavisi deniyorsun?' Bu kişinin umudunun olduğu çok açık. Bu yüzden, asla bebeğinin olmayacağını düşünmek yerine bebek sahibi olmak için elinden gelen her şeyi yaptığını düşünebilirsin." Domar'a göre duruma olumlu tarafından da bakabilir ve kendini anneliğe hazır hissettiğin için mutlu olabilirsin.
Seni rahatlatacak şeyler bul.
Köpük banyosu sevmiyor musun? Hiç sorun değil. Teksas'ın Austin kentinde bulunan Fora Fertility'nin kurucularından olan fertilite doktoru Natalie Crawford, herkese uygun tek bir kişisel bakım tekniğinin olmadığını söylüyor. Ona göre asıl önemli olan şey, bunları yapmaya zaman ayırmak: "Akupunkturu ele alalım. Doğurganlık üzerine yapılan bazı çalışmalara göre akupunkturun stresi azaltma faydası olabilir. Ama iğnelerin rastgele uygulandığı sahte akupunkturun da aynı sonuçları verdiği görüldü. Yine de bunların ikisi de hiçbir müdahale olmamasından iyidir." Bir başka deyişle, sana asıl yardımcı olacak şey, günlük hayattan biraz olsun uzaklaşıp kendine odaklanmaktır. Günlük tutabilir, egzersiz yapabilir, kitap okuyabilir veya başka bir hobiyle uğraşabilirsin. Ne yapmaya karar verirsen ver, Crawford günde en az 30 dakikanı buna ayırmanı öneriyor.
Seni ve deneyimini anlayan arkadaşlarınla konuş.
Sen daha ilk çocuğuna hamile kalamamışken görümcen üçüncü hamileliğini duyurduğunda, bu güzel haberin neden seni gözyaşları içinde bıraktığını anlayan ve sana aldırmamanı söylemeyen arkadaşlara ihtiyacın olur. Hutner şöyle diyor: "En iyi arkadaşların veya en yakın olduğun akrabaların, bu konuda sana yardımcı olabilecek en uygun kişiler olmayabilir. İyi niyetli arkadaşlarımız hamile kaldığında bu iyi niyetlerinin bir önemi kalmaz." Seni yargılamadan deneyimini anlayacak arkadaşlar bulmaya çalış. Crawford, kendi çevrende veya internet topluluklarında doğru desteği bulamıyorsan (hatta bulsan bile) terapinin iyi bir seçenek olduğunu ekliyor.
Bedeninle daha yakın bir bağlantı kur.
Hamile kalmaya çalışırken bazen ovülasyon testleri yaparak, bazen ateşini ölçerek, bazen de her küçük işaret ve semptom üzerine saatlerce düşünerek bedeninle hep bir etkileşim içinde olacağını söyleyen Hutner şöyle ekliyor: "Bedenimizin istediğimiz şeyi yapmaması, son derece acı verici ve kafa karıştırıcı bir deneyimdir. Hastalarımı, bedenleriyle pozitif bir şekilde bağ kurmayı sürdürmek için ne gerekiyorsa yapmaya motive ediyorum." Bunu yapmak için mevcut antrenman rutinini devam ettirebilir, yeni bir fiziksel aktivite deneyebilir, bütçen elveriyorsa masaj yaptırabilir veya vücut tarama meditasyonları yapabilirsin.
İşin sırrı, bedenini sevmenin ve o andaki ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını bulmaktır. Çünkü çok yakında onu başka biriyle paylaşmaya başlayabilirsin.
Yazan: Jihan Myers
Fotoğraflar: Vivian Kim
GÖZ AT
Nike Training Club uygulamasında sana uygun bir antrenman programı seçip stres at. Ardından, önde gelen uzmanların verdiği diğer zihin yapısı tavsiyelerine göz at.