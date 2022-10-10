Nike Training Club Uygulaması. NTC

Nike Training Club
Nike Training Club (NTC) uygulamasıyla fitness hedeflerine ulaş. 200’den fazla ücretsiz egzersizle ve belirli bölgeleri hedef alan antrenman programlarıyla NTC uygulaması, attığın her adımda senin yanında. Enerjini ortaya çıkaran yoga derslerinden vücut ağırlığıyla yapılan ekipmanlı ve ekipmansız rutinlere kadar aradığın tüm antrenmanlar bu uygulamada. Nike Master Trainer’larımızın hazırladığı, süresi 5 ve 50 dakika arasında değişen çeşitli dersleri takip et. Evde, spor salonunda ya da dışarıda, kısacası dilediğin zaman dilediğin yerde spor yap. Ayrıca sürekli zenginleşen video kütüphanemizde yeni videolar seni bekliyor. Şu anda hangi fitness düzeyinde olursan ol, başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan araçlar NTC’de seni bekliyor.
Nike Training Club
Nike Training Club (NTC) uygulamasıyla fitness hedeflerine ulaş. 200’den fazla ücretsiz egzersizle ve belirli bölgeleri hedef alan antrenman programlarıyla NTC uygulaması, attığın her adımda senin yanında. Enerjini ortaya çıkaran yoga derslerinden vücut ağırlığıyla yapılan ekipmanlı ve ekipmansız rutinlere kadar aradığın tüm antrenmanlar bu uygulamada. Nike Master Trainer’larımızın hazırladığı, süresi 5 ve 50 dakika arasında değişen çeşitli dersleri takip et. Evde, spor salonunda ya da dışarıda, kısacası dilediğin zaman dilediğin yerde spor yap. Ayrıca sürekli zenginleşen video kütüphanemizde yeni videolar seni bekliyor. Şu anda hangi fitness düzeyinde olursan ol, başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan araçlar NTC’de seni bekliyor.
Antrenmanını İstediğin Zaman İstediğin Yere Götür
Evde Antrenman Rutinleri
Evde spor yapmaya farklı bir boyut getirdik. NTC ile evden dışarı adım atmadan spor yapıp ter atabilir ve kaslarını geliştirebilirsin. NTC Live’da ücretsiz egzersizler ve uzmanlardan tavsiyeler gibi birçok özellik keşfedilmeyi bekliyor. Bunların yanı sıra, senin gibi evinde spor yapan insanlardan oluşan büyük bir topluluğun parçası olabilirsin.Alışkanlık Yapan Spor Programı Uygulaması
Ter dökmeyi sevdiğin yer spor salonuysa yerinde saymana izin vermeyecek bir uygulamaya ihtiyacın var. Erişimine sunulan antrenman planları ve uzman görüşleri sayesinde fitness ve kuvvet düzeylerini geliştirirken emin ellerde olduğundan şüphe duymayacaksın. NTC’de toplam süresi saatlere varan antrenmanlar arasında, belirli kasları hedef alan antrenmanlardan kardiyoya, hatta sahip olduğun salon ekipmanlarından en iyi şekilde faydalanan egzersizlere kadar her şey var. NTC basit bir takip uygulaması değil, o artık en sevdiğin spor eğitmenin.
Neden Nike Training Club?
Cebinde her yere seninle gelen özel Nike eğitmeninle yılmadan ilerlemeye devam. Fitness alanına ilk kez giriyor olabilir ya da şimdiye kadarki emeklerini izleyen yeni adımlar atıyor olabilirsin, hiç fark etmez, kendini görmek istediğin noktaya koşarken NTC hep yanında.
Neden Nike Training Club?
Cebinde her yere seninle gelen özel Nike eğitmeninle yılmadan ilerlemeye devam. Fitness alanına ilk kez giriyor olabilir ya da şimdiye kadarki emeklerini izleyen yeni adımlar atıyor olabilirsin, hiç fark etmez, kendini görmek istediğin noktaya koşarken NTC hep yanında.
Hayatına Ayak Uyduran, Sana Özel Antrenman Programları
Bir yandan sana yol gösteren bir yandan da kaydettiğin ilerlemeye, sahip olduğun zamana ve diğer etkinliklerine göre şekil alan profesyonel bir planla antrenmana başla. NTC’de 4 ila 6 haftalık antrenman planları bulacaksın. Gerek kapsamlı bir spor salonunda gerekse evinin rahatlığında spor yaparken, sana ve yaşamına uyan bir rutinle hedeflerine doğru koş.
Birkaç haftaya yayılan programlarımız düzenli antrenmanlarla sana rehberlik etmekle kalmayıp sağlık ve beslenme konusunda da tavsiyeler sunuyor.* Spor tarzın ne olursa olsun, fitness düzeyini geliştirmek ve hızını kaybetmemek için ihtiyacın olan her şey bu uygulamada. Her program belli bir amaca yönelik oluşturulduğundan, hedefin ister kas geliştirmek, ister kilo vermek, ister gücünü artırmak olsun, beklentilerine göre bir program seçebileceksin. Evde spor yaparken veya spor salonu için ağırlık kaldırma uygulaması olarak kullanabileceğin NTC, elinin altındaki ekipmanlara en uygun antrenmanları sunuyor.
*Şu anda yalnızca Birleşik Krallık’ta mevcut olan bu özelliğe daha sonra diğer ülkeler de dahil edilebilir.
Hayatına Ayak Uyduran, Sana Özel Antrenman Programları
Bir yandan sana yol gösteren bir yandan da kaydettiğin ilerlemeye, sahip olduğun zamana ve diğer etkinliklerine göre şekil alan profesyonel bir planla antrenmana başla. NTC’de 4 ila 6 haftalık antrenman planları bulacaksın. Gerek kapsamlı bir spor salonunda gerekse evinin rahatlığında spor yaparken, sana ve yaşamına uyan bir rutinle hedeflerine doğru koş.
Birkaç haftaya yayılan programlarımız düzenli antrenmanlarla sana rehberlik etmekle kalmayıp sağlık ve beslenme konusunda da tavsiyeler sunuyor.* Spor tarzın ne olursa olsun, fitness düzeyini geliştirmek ve hızını kaybetmemek için ihtiyacın olan her şey bu uygulamada. Her program belli bir amaca yönelik oluşturulduğundan, hedefin ister kas geliştirmek, ister kilo vermek, ister gücünü artırmak olsun, beklentilerine göre bir program seçebileceksin. Evde spor yaparken veya spor salonu için ağırlık kaldırma uygulaması olarak kullanabileceğin NTC, elinin altındaki ekipmanlara en uygun antrenmanları sunuyor.
*Şu anda yalnızca Birleşik Krallık’ta mevcut olan bu özelliğe daha sonra diğer ülkeler de dahil edilebilir.
İçinden Geldiği Gibi Spor Yap
Alanında lider Nike Master Trainer’larımız eşliğindeki antrenmanlardan oluşan ve her geçen gün büyüyen kütüphanemizle spor hayatına yenilik kat. NTC ile güç, dayanıklılık, yoga ve hareketlilik odaklı, karın, kol, omuz, kalça ve bacak kaslarını çalıştıran 200’den fazla ücretsiz antrenmana erişimin olacak. Beş ila 50 dakika arasında değişen egzersizlerin tamamı, senin de fark edeceğin gözle görülür sonuçlar elde etmene yardımcı olmak için tasarlandı.
İçinden Geldiği Gibi Spor Yap
Alanında lider Nike Master Trainer’larımız eşliğindeki antrenmanlardan oluşan ve her geçen gün büyüyen kütüphanemizle spor hayatına yenilik kat. NTC ile güç, dayanıklılık, yoga ve hareketlilik odaklı, karın, kol, omuz, kalça ve bacak kaslarını çalıştıran 200’den fazla ücretsiz antrenmana erişimin olacak. Beş ila 50 dakika arasında değişen egzersizlerin tamamı, senin de fark edeceğin gözle görülür sonuçlar elde etmene yardımcı olmak için tasarlandı.
NTC Antrenmanlarına Güç Kat
Farklı Uygulamalarla Entegrasyon
Koşu ve antrenmanlarının, Nike Run Club ve Nike Training Club uygulamaları arasında paylaşılmasını mı istiyorsun? Güzel haber. Bu ikisini bağlamak çok kolay. Şu adımları izlemen yeterli:
● İki uygulamadan herhangi birinde profilini aç.
● “Ayarlar”a tıkla.
● “İş Ortakları”na tıkla.
● Bağlamak istediğin uygulamaya bağlı olarak “Nike Run Club” veya “Nike Training Club”ı seç.Birden Çok Cihazda Kullanma
Hayatını kolaylaştırmak bizim için çok önemli. Bu yüzden birden çok cihaz üzerinden program takip etmeni, antrenmanlarına göz atmanı ve uzman tavsiyelerine ulaşmanı mümkün hale getirdik.
iOS
Nike Training Club’ı iPhone, iPad veya iPod Touch cihazından kullanarak antrenmanlara göz at ve ilerlemeni takip et.
Android
Yanından hiç ayırmak zorunda kalma diye Nike Training Club, Android telefonlar ve tabletlerde de mevcut.
Apple Watch
Sürelerini ve tekrarlarını, hareket halindeyken ve spor modundan çıkmadan kontrol etmek NTC’nin Apple Watch uygulamasıyla çok kolay.
NTC Antrenmanlarına Güç Kat
Farklı Uygulamalarla Entegrasyon
Koşu ve antrenmanlarının, Nike Run Club ve Nike Training Club uygulamaları arasında paylaşılmasını mı istiyorsun? Güzel haber. Bu ikisini bağlamak çok kolay. Şu adımları izlemen yeterli:
● İki uygulamadan herhangi birinde profilini aç.
● “Ayarlar”a tıkla.
● “İş Ortakları”na tıkla.
● Bağlamak istediğin uygulamaya bağlı olarak “Nike Run Club” veya “Nike Training Club”ı seç.Birden Çok Cihazda Kullanma
Hayatını kolaylaştırmak bizim için çok önemli. Bu yüzden birden çok cihaz üzerinden program takip etmeni, antrenmanlarına göz atmanı ve uzman tavsiyelerine ulaşmanı mümkün hale getirdik.
iOS
Nike Training Club’ı iPhone, iPad veya iPod Touch cihazından kullanarak antrenmanlara göz at ve ilerlemeni takip et.
Android
Yanından hiç ayırmak zorunda kalma diye Nike Training Club, Android telefonlar ve tabletlerde de mevcut.
Apple Watch
Sürelerini ve tekrarlarını, hareket halindeyken ve spor modundan çıkmadan kontrol etmek NTC’nin Apple Watch uygulamasıyla çok kolay.
Nike Training Club Yorumları
Mutlu Sporcular
Spor Anlayışını Yeniden Şekillendir!
Spor anlayışımı yeniden şekillendiren program! Uygulamanın sunduğu imkanlar o kadar güzel ki, spor yapamıyorum vaktim yok ne yapacağımı bilmiyorum deme gibi bir şansınız hiç yok. Emeği geçen herkese teşekkürler!Şahane
Bu uygulama sayesinde şahane antrenmanlar yapıyorum, disipline etmede çok iyi, bildirimler ile sizi teşvik ediyor, herkesin telefonunda olması gereken bir uygulama...Ücretsiz ve Harika
Eğitmenler yüzünden spordan soğumuştum. Bana spor alışkanlığımı tekrar kazandırdı ve birçok şey öğrenmemi sağlayan bu harika uygulamayı seviyorum.Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok!
Uygulama çok kaliteli. Bu uygulama ile birlikte Nike Run Club da kullanıyorum; O da harika! Apple Watch ile uyumluluğu çok iyi.
Nike Training Club Yorumları
Mutlu Sporcular
"Evde 8 haftalık enerjik spor salonu planını yaptım ve harika oldu! Spor aletlerim sınırlı olsa da (dambıllar, slam ball ve barfiks çubuğuyla halletmeye çalıştım) antrenmanlar tekrara kaçmayacak ve sonuna kadar eğlenceli ve ilginç olacak çeşitliliğe sahipti.
Uygulamanın ücretsiz olduğu düşünülünce, ayda 10 £ alan uygulamalar kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Uygulamayı kullanmak ve antrenman planını güne, haftaya veya 8 haftanın tamamına göre görmek çok kolay. Plan kapanmalar sırasında motivasyonumu korudu ve formda kalmamı sağladı."
"Bu uygulama, bulduğum evde antrenman uygulamalarının en iyisi. Boyun, kilon ve fitness hedeflerine göre sana özel günlük bir plan oluşturuyor. Planın zorluğu için geri bildirim vererek daha iyi kişiselleştirilmiş antrenmanlar arasından seçim yapabiliyorsun. Hatta antrenman sırasında uygulamadan kendi müziklerini çalabiliyorsun. Üstelik tüm bunlar ücretsiz."
"Yeni başlıyorsan veya orta (hatta ileri) düzeydeysen bundan daha iyi bir uygulama yok. Uygulamayı bu yılın Şubat ayında, telefonumu yeniledikten sonra kullanmaya başladım ve bundan daha iyi bir hediye isteyemezdim. Bilgi ve yardımı ÜCRETSİZ sunması çok güzel.
En iyi planlar başlangıç planı, vücut ağırlığı planı ve formunu koruma planı. Kardiyo ve kas yapma çalışmaları bir arada. Nasıl ve ne kadar iyi çalıştığına dikkat ediyor ve plan ilerledikçe bütün vücudunu çalıştırıyor. Bu uygulamayı antrenmana başlamak ve motivasyonunu korumak için yardım isteyen herkese öneririm. Sana gerçekten yardımcı oluyor. En azından bana oldu. Teşekkürler NIKE"
Başarılarını Kutla
Doğum günü ve yılbaşı gibi özel günlerde veya spor yapma sıklığınla, tamamladığın antrenmanlarla ya da haftalık/aylık arka arkaya serilerle rozetler ve kupalar kazan.
Başarılarını Kutla
Doğum günü ve yılbaşı gibi özel günlerde veya spor yapma sıklığınla, tamamladığın antrenmanlarla ya da haftalık/aylık arka arkaya serilerle rozetler ve kupalar kazan.
NTC Hakkında SSS
Nike Training Club hakkında en sık sorulan sorulara yanıt bul:
NTC antrenmanım, cihazımla neden senkronize olmuyor?
Antrenmanlarınızın senkronize olmasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız yardım için bize ulaşın.
NTC uygulaması çalışmıyor. Neden olabilir?
NTC uygulamanız çalışmıyorsa yardım almak için bize ulaşın.
NTC’deki antrenmanları yapmak için hangi ekipmanlara ihtiyacım olacak?
NTC’nin farklı çeşitlerdeki çok sayıda antrenmanı arasında, ekipman gerektirmeyenler de yer alıyor. Bunların bazıları yalnızca vücut ağırlığına dayalı, bazılarıysa spor salonunda yapılmaya daha uygun. Bir antrenman için gereken ekipmanları, antrenman videosunun özet sayfasından öğrenebilirsin.
NTC uygulamasına nasıl giriş yapabilirim?
NTC’ye giriş yapmak için öncelikle uygulamayı cihazına indir ve başlat. “Giriş Yap” seçeneğine tıklayıp, ardından e-posta adresini ve şifreni girerek profiline erişebilirsin.
NTC Premium nedir?
“Premium” etiketini kaldırdık. Çünkü NTC Premium programları, antrenmanları ve uzman tavsiyeleri artık tüm Nike üyeleri için ücretsiz. En sevdiğin üst düzey içerikleri uygulamanın en yeni sürümünde bulmaya devam edeceksin, ancak bunlar artık “Premium” etiketini içermeyecek.
Nike Training Club uygulamasının fiyatı nedir?
NTC uygulamasını indirmek ücretsiz. Uygulamadaki egzersizleri kullanmaya, antrenman kayıtlarını takip etmeye ve sağlık önerilerini keşfetmeye hemen başlayabilirsin.
NTC Hakkında SSS
Nike Training Club hakkında en sık sorulan sorulara yanıt bul:
NTC antrenmanım, cihazımla neden senkronize olmuyor?
Antrenmanlarınızın senkronize olmasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız yardım için bize ulaşın.
NTC uygulaması çalışmıyor. Neden olabilir?
NTC uygulamanız çalışmıyorsa yardım almak için bize ulaşın.
NTC’deki antrenmanları yapmak için hangi ekipmanlara ihtiyacım olacak?
NTC’nin farklı çeşitlerdeki çok sayıda antrenmanı arasında, ekipman gerektirmeyenler de yer alıyor. Bunların bazıları yalnızca vücut ağırlığına dayalı, bazılarıysa spor salonunda yapılmaya daha uygun. Bir antrenman için gereken ekipmanları, antrenman videosunun özet sayfasından öğrenebilirsin.
NTC uygulamasına nasıl giriş yapabilirim?
NTC’ye giriş yapmak için öncelikle uygulamayı cihazına indir ve başlat. “Giriş Yap” seçeneğine tıklayıp, ardından e-posta adresini ve şifreni girerek profiline erişebilirsin.
NTC Premium nedir?
“Premium” etiketini kaldırdık. Çünkü NTC Premium programları, antrenmanları ve uzman tavsiyeleri artık tüm Nike üyeleri için ücretsiz. En sevdiğin üst düzey içerikleri uygulamanın en yeni sürümünde bulmaya devam edeceksin, ancak bunlar artık “Premium” etiketini içermeyecek.
Nike Training Club uygulamasının fiyatı nedir?
NTC uygulamasını indirmek ücretsiz. Uygulamadaki egzersizleri kullanmaya, antrenman kayıtlarını takip etmeye ve sağlık önerilerini keşfetmeye hemen başlayabilirsin.
Podcast’imize Kulak Ver
Nike’ın “Trained” adlı podcast’i, alanında uzman isimlerle yapılan röportajlarla ve sohbetlerle, bütünsel fitness konusunda bilinmesi gereken en kritik noktaları dinleyicilere sunuyor. Podcast şu anda sadece İngilizce dilinde.