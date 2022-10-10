Nike Training Club Uygulaması. NTC

Bir yandan sana yol gösteren bir yandan da kaydettiğin ilerlemeye, sahip olduğun zamana ve diğer etkinliklerine göre şekil alan profesyonel bir planla antrenmana başla. NTC’de 4 ila 6 haftalık antrenman planları bulacaksın. Gerek kapsamlı bir spor salonunda gerekse evinin rahatlığında spor yaparken, sana ve yaşamına uyan bir rutinle hedeflerine doğru koş.

Birkaç haftaya yayılan programlarımız düzenli antrenmanlarla sana rehberlik etmekle kalmayıp sağlık ve beslenme konusunda da tavsiyeler sunuyor.* Spor tarzın ne olursa olsun, fitness düzeyini geliştirmek ve hızını kaybetmemek için ihtiyacın olan her şey bu uygulamada. Her program belli bir amaca yönelik oluşturulduğundan, hedefin ister kas geliştirmek, ister kilo vermek, ister gücünü artırmak olsun, beklentilerine göre bir program seçebileceksin. Evde spor yaparken veya spor salonu için ağırlık kaldırma uygulaması olarak kullanabileceğin NTC, elinin altındaki ekipmanlara en uygun antrenmanları sunuyor.

*Şu anda yalnızca Birleşik Krallık’ta mevcut olan bu özelliğe daha sonra diğer ülkeler de dahil edilebilir.