Nike Training Club Uygulaması. NTC

Nike Training Club

Nike Training Club (NTC) uygulamasıyla fitness hedeflerine ulaş. 200’den fazla ücretsiz egzersizle ve belirli bölgeleri hedef alan antrenman programlarıyla NTC uygulaması, attığın her adımda senin yanında. Enerjini ortaya çıkaran yoga derslerinden vücut ağırlığıyla yapılan ekipmanlı ve ekipmansız rutinlere kadar aradığın tüm antrenmanlar bu uygulamada. Nike Master Trainer’larımızın hazırladığı, süresi 5 ve 50 dakika arasında değişen çeşitli dersleri takip et. Evde, spor salonunda ya da dışarıda, kısacası dilediğin zaman dilediğin yerde spor yap. Ayrıca sürekli zenginleşen video kütüphanemizde yeni videolar seni bekliyor. Şu anda hangi fitness düzeyinde olursan ol, başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan araçlar NTC’de seni bekliyor.

iOS ile indirAndroid ile indir

Nike Training Club

Nike Training Club (NTC) uygulamasıyla fitness hedeflerine ulaş. 200’den fazla ücretsiz egzersizle ve belirli bölgeleri hedef alan antrenman programlarıyla NTC uygulaması, attığın her adımda senin yanında. Enerjini ortaya çıkaran yoga derslerinden vücut ağırlığıyla yapılan ekipmanlı ve ekipmansız rutinlere kadar aradığın tüm antrenmanlar bu uygulamada. Nike Master Trainer’larımızın hazırladığı, süresi 5 ve 50 dakika arasında değişen çeşitli dersleri takip et. Evde, spor salonunda ya da dışarıda, kısacası dilediğin zaman dilediğin yerde spor yap. Ayrıca sürekli zenginleşen video kütüphanemizde yeni videolar seni bekliyor. Şu anda hangi fitness düzeyinde olursan ol, başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan araçlar NTC’de seni bekliyor.

iOS ile indirAndroid ile indir
Nike Training Club Uygulaması. NTC

Antrenmanını İstediğin Zaman İstediğin Yere Götür

Evde Antrenman Rutinleri

Evde spor yapmaya farklı bir boyut getirdik. NTC ile evden dışarı adım atmadan spor yapıp ter atabilir ve kaslarını geliştirebilirsin. NTC Live’da ücretsiz egzersizler ve uzmanlardan tavsiyeler gibi birçok özellik keşfedilmeyi bekliyor. Bunların yanı sıra, senin gibi evinde spor yapan insanlardan oluşan büyük bir topluluğun parçası olabilirsin.

Alışkanlık Yapan Spor Programı Uygulaması

Ter dökmeyi sevdiğin yer spor salonuysa yerinde saymana izin vermeyecek bir uygulamaya ihtiyacın var. Erişimine sunulan antrenman planları ve uzman görüşleri sayesinde fitness ve kuvvet düzeylerini geliştirirken emin ellerde olduğundan şüphe duymayacaksın. NTC’de toplam süresi saatlere varan antrenmanlar arasında, belirli kasları hedef alan antrenmanlardan kardiyoya, hatta sahip olduğun salon ekipmanlarından en iyi şekilde faydalanan egzersizlere kadar her şey var. NTC basit bir takip uygulaması değil, o artık en sevdiğin spor eğitmenin.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

Neden Nike Training Club?

Cebinde her yere seninle gelen özel Nike eğitmeninle yılmadan ilerlemeye devam. Fitness alanına ilk kez giriyor olabilir ya da şimdiye kadarki emeklerini izleyen yeni adımlar atıyor olabilirsin, hiç fark etmez, kendini görmek istediğin noktaya koşarken NTC hep yanında.

Neden Nike Training Club?

Cebinde her yere seninle gelen özel Nike eğitmeninle yılmadan ilerlemeye devam. Fitness alanına ilk kez giriyor olabilir ya da şimdiye kadarki emeklerini izleyen yeni adımlar atıyor olabilirsin, hiç fark etmez, kendini görmek istediğin noktaya koşarken NTC hep yanında.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

Antrenmanlarını planla:

Uygulamadaki antrenman planlayıcıyı kullanarak (şu anda yalnızca iOS’ta mevcut) hayalindeki antrenman planını oluştur. Tek oturumdan birden fazla haftaya yayılan programlara kadar NTC’deki birçok seçenekle, spor düzenini yaşam tarzına uyacak şekilde kişiselleştirebilirsin.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

Egzersiz zamanı:

NTC’de bulacağın sayısız egzersiz videosuyla antrenmana her an hazırsın. Videolarımızda yer alan Master Trainer’lar, odağını kaybetmeden mükemmel formunu korumana yardımcı olacak. Belirli kas gruplarına odaklanabilir ya da genel kondisyonunu, hareketliliğini veya kuvvetini artıracak egzersizler yapabilirsin. Kontrol sende.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

Gelişimini takip et:

Emeklerinle katettiğin mesafeyi, kupalarla ve kilometre taşlarıyla süsle. Aktivite sekmesinde kayıt altına alınan başarılarından ilham alarak ritmini bozmadan antrenmana devam et.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

Hayatına Ayak Uyduran, Sana Özel Antrenman Programları

Bir yandan sana yol gösteren bir yandan da kaydettiğin ilerlemeye, sahip olduğun zamana ve diğer etkinliklerine göre şekil alan profesyonel bir planla antrenmana başla. NTC’de 4 ila 6 haftalık antrenman planları bulacaksın. Gerek kapsamlı bir spor salonunda gerekse evinin rahatlığında spor yaparken, sana ve yaşamına uyan bir rutinle hedeflerine doğru koş.

Birkaç haftaya yayılan programlarımız düzenli antrenmanlarla sana rehberlik etmekle kalmayıp sağlık ve beslenme konusunda da tavsiyeler sunuyor.* Spor tarzın ne olursa olsun, fitness düzeyini geliştirmek ve hızını kaybetmemek için ihtiyacın olan her şey bu uygulamada. Her program belli bir amaca yönelik oluşturulduğundan, hedefin ister kas geliştirmek, ister kilo vermek, ister gücünü artırmak olsun, beklentilerine göre bir program seçebileceksin. Evde spor yaparken veya spor salonu için ağırlık kaldırma uygulaması olarak kullanabileceğin NTC, elinin altındaki ekipmanlara en uygun antrenmanları sunuyor.

*Şu anda yalnızca Birleşik Krallık’ta mevcut olan bu özelliğe daha sonra diğer ülkeler de dahil edilebilir.

Hayatına Ayak Uyduran, Sana Özel Antrenman Programları

Bir yandan sana yol gösteren bir yandan da kaydettiğin ilerlemeye, sahip olduğun zamana ve diğer etkinliklerine göre şekil alan profesyonel bir planla antrenmana başla. NTC’de 4 ila 6 haftalık antrenman planları bulacaksın. Gerek kapsamlı bir spor salonunda gerekse evinin rahatlığında spor yaparken, sana ve yaşamına uyan bir rutinle hedeflerine doğru koş.

Birkaç haftaya yayılan programlarımız düzenli antrenmanlarla sana rehberlik etmekle kalmayıp sağlık ve beslenme konusunda da tavsiyeler sunuyor.* Spor tarzın ne olursa olsun, fitness düzeyini geliştirmek ve hızını kaybetmemek için ihtiyacın olan her şey bu uygulamada. Her program belli bir amaca yönelik oluşturulduğundan, hedefin ister kas geliştirmek, ister kilo vermek, ister gücünü artırmak olsun, beklentilerine göre bir program seçebileceksin. Evde spor yaparken veya spor salonu için ağırlık kaldırma uygulaması olarak kullanabileceğin NTC, elinin altındaki ekipmanlara en uygun antrenmanları sunuyor.

*Şu anda yalnızca Birleşik Krallık’ta mevcut olan bu özelliğe daha sonra diğer ülkeler de dahil edilebilir.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

İçinden Geldiği Gibi Spor Yap

Alanında lider Nike Master Trainer’larımız eşliğindeki antrenmanlardan oluşan ve her geçen gün büyüyen kütüphanemizle spor hayatına yenilik kat. NTC ile güç, dayanıklılık, yoga ve hareketlilik odaklı, karın, kol, omuz, kalça ve bacak kaslarını çalıştıran 200’den fazla ücretsiz antrenmana erişimin olacak. Beş ila 50 dakika arasında değişen egzersizlerin tamamı, senin de fark edeceğin gözle görülür sonuçlar elde etmene yardımcı olmak için tasarlandı.

İçinden Geldiği Gibi Spor Yap

Alanında lider Nike Master Trainer’larımız eşliğindeki antrenmanlardan oluşan ve her geçen gün büyüyen kütüphanemizle spor hayatına yenilik kat. NTC ile güç, dayanıklılık, yoga ve hareketlilik odaklı, karın, kol, omuz, kalça ve bacak kaslarını çalıştıran 200’den fazla ücretsiz antrenmana erişimin olacak. Beş ila 50 dakika arasında değişen egzersizlerin tamamı, senin de fark edeceğin gözle görülür sonuçlar elde etmene yardımcı olmak için tasarlandı.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

NTC Antrenmanlarına Güç Kat

Farklı Uygulamalarla Entegrasyon

Koşu ve antrenmanlarının, Nike Run Club ve Nike Training Club uygulamaları arasında paylaşılmasını mı istiyorsun? Güzel haber. Bu ikisini bağlamak çok kolay. Şu adımları izlemen yeterli:

● İki uygulamadan herhangi birinde profilini aç.

● “Ayarlar”a tıkla.

● “İş Ortakları”na tıkla.

● Bağlamak istediğin uygulamaya bağlı olarak “Nike Run Club” veya “Nike Training Club”ı seç.

Birden Çok Cihazda Kullanma

Hayatını kolaylaştırmak bizim için çok önemli. Bu yüzden birden çok cihaz üzerinden program takip etmeni, antrenmanlarına göz atmanı ve uzman tavsiyelerine ulaşmanı mümkün hale getirdik.

iOS

Nike Training Club’ı iPhone, iPad veya iPod Touch cihazından kullanarak antrenmanlara göz at ve ilerlemeni takip et.

Android

Yanından hiç ayırmak zorunda kalma diye Nike Training Club, Android telefonlar ve tabletlerde de mevcut.

Apple Watch

Sürelerini ve tekrarlarını, hareket halindeyken ve spor modundan çıkmadan kontrol etmek NTC’nin Apple Watch uygulamasıyla çok kolay.

NTC Antrenmanlarına Güç Kat

Farklı Uygulamalarla Entegrasyon

Koşu ve antrenmanlarının, Nike Run Club ve Nike Training Club uygulamaları arasında paylaşılmasını mı istiyorsun? Güzel haber. Bu ikisini bağlamak çok kolay. Şu adımları izlemen yeterli:

● İki uygulamadan herhangi birinde profilini aç.

● “Ayarlar”a tıkla.

● “İş Ortakları”na tıkla.

● Bağlamak istediğin uygulamaya bağlı olarak “Nike Run Club” veya “Nike Training Club”ı seç.

Birden Çok Cihazda Kullanma

Hayatını kolaylaştırmak bizim için çok önemli. Bu yüzden birden çok cihaz üzerinden program takip etmeni, antrenmanlarına göz atmanı ve uzman tavsiyelerine ulaşmanı mümkün hale getirdik.

iOS

Nike Training Club’ı iPhone, iPad veya iPod Touch cihazından kullanarak antrenmanlara göz at ve ilerlemeni takip et.

Android

Yanından hiç ayırmak zorunda kalma diye Nike Training Club, Android telefonlar ve tabletlerde de mevcut.

Apple Watch

Sürelerini ve tekrarlarını, hareket halindeyken ve spor modundan çıkmadan kontrol etmek NTC’nin Apple Watch uygulamasıyla çok kolay.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

Nike Training Club Yorumları

Mutlu Sporcular

Spor Anlayışını Yeniden Şekillendir!

Spor anlayışımı yeniden şekillendiren program! Uygulamanın sunduğu imkanlar o kadar güzel ki, spor yapamıyorum vaktim yok ne yapacağımı bilmiyorum deme gibi bir şansınız hiç yok. Emeği geçen herkese teşekkürler!

Şahane

Bu uygulama sayesinde şahane antrenmanlar yapıyorum, disipline etmede çok iyi, bildirimler ile sizi teşvik ediyor, herkesin telefonunda olması gereken bir uygulama...

Ücretsiz ve Harika

Eğitmenler yüzünden spordan soğumuştum. Bana spor alışkanlığımı tekrar kazandırdı ve birçok şey öğrenmemi sağlayan bu harika uygulamayı seviyorum.

Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok!

Uygulama çok kaliteli. Bu uygulama ile birlikte Nike Run Club da kullanıyorum; O da harika! Apple Watch ile uyumluluğu çok iyi.

Nike Training Club Yorumları

Mutlu Sporcular

"Evde 8 haftalık enerjik spor salonu planını yaptım ve harika oldu! Spor aletlerim sınırlı olsa da (dambıllar, slam ball ve barfiks çubuğuyla halletmeye çalıştım) antrenmanlar tekrara kaçmayacak ve sonuna kadar eğlenceli ve ilginç olacak çeşitliliğe sahipti.

Uygulamanın ücretsiz olduğu düşünülünce, ayda 10 £ alan uygulamalar kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Uygulamayı kullanmak ve antrenman planını güne, haftaya veya 8 haftanın tamamına göre görmek çok kolay. Plan kapanmalar sırasında motivasyonumu korudu ve formda kalmamı sağladı."

"Bu uygulama, bulduğum evde antrenman uygulamalarının en iyisi. Boyun, kilon ve fitness hedeflerine göre sana özel günlük bir plan oluşturuyor. Planın zorluğu için geri bildirim vererek daha iyi kişiselleştirilmiş antrenmanlar arasından seçim yapabiliyorsun. Hatta antrenman sırasında uygulamadan kendi müziklerini çalabiliyorsun. Üstelik tüm bunlar ücretsiz."

"Yeni başlıyorsan veya orta (hatta ileri) düzeydeysen bundan daha iyi bir uygulama yok. Uygulamayı bu yılın Şubat ayında, telefonumu yeniledikten sonra kullanmaya başladım ve bundan daha iyi bir hediye isteyemezdim. Bilgi ve yardımı ÜCRETSİZ sunması çok güzel.

En iyi planlar başlangıç planı, vücut ağırlığı planı ve formunu koruma planı. Kardiyo ve kas yapma çalışmaları bir arada. Nasıl ve ne kadar iyi çalıştığına dikkat ediyor ve plan ilerledikçe bütün vücudunu çalıştırıyor. Bu uygulamayı antrenmana başlamak ve motivasyonunu korumak için yardım isteyen herkese öneririm. Sana gerçekten yardımcı oluyor. En azından bana oldu. Teşekkürler NIKE"

Nike Training Club Uygulaması. NTC

Başarılarını Kutla

Doğum günü ve yılbaşı gibi özel günlerde veya spor yapma sıklığınla, tamamladığın antrenmanlarla ya da haftalık/aylık arka arkaya serilerle rozetler ve kupalar kazan.

Başarılarını Kutla

Doğum günü ve yılbaşı gibi özel günlerde veya spor yapma sıklığınla, tamamladığın antrenmanlarla ya da haftalık/aylık arka arkaya serilerle rozetler ve kupalar kazan.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

Nike Training Club: Bize Katılmanın Tam Zamanı

Harekete hazır mısın? Nike Training Club uygulamasını indirip hesabını oluştur. Ardından da antrenmanları keşfetmeye koyul ve uygulama üstünde fitness maceranın şekil almasını izle. iOS ve Android ile NTC’yi hemen indir.

Başla
Nike Training Club Uygulaması. NTC

NTC Hakkında SSS

Nike Training Club hakkında en sık sorulan sorulara yanıt bul:

NTC antrenmanım, cihazımla neden senkronize olmuyor?

Antrenmanlarınızın senkronize olmasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız yardım için bize ulaşın.

NTC uygulaması çalışmıyor. Neden olabilir?

NTC uygulamanız çalışmıyorsa yardım almak için bize ulaşın.

NTC’deki antrenmanları yapmak için hangi ekipmanlara ihtiyacım olacak?

NTC’nin farklı çeşitlerdeki çok sayıda antrenmanı arasında, ekipman gerektirmeyenler de yer alıyor. Bunların bazıları yalnızca vücut ağırlığına dayalı, bazılarıysa spor salonunda yapılmaya daha uygun. Bir antrenman için gereken ekipmanları, antrenman videosunun özet sayfasından öğrenebilirsin.

NTC uygulamasına nasıl giriş yapabilirim?

NTC’ye giriş yapmak için öncelikle uygulamayı cihazına indir ve başlat. “Giriş Yap” seçeneğine tıklayıp, ardından e-posta adresini ve şifreni girerek profiline erişebilirsin.

NTC Premium nedir?

“Premium” etiketini kaldırdık. Çünkü NTC Premium programları, antrenmanları ve uzman tavsiyeleri artık tüm Nike üyeleri için ücretsiz. En sevdiğin üst düzey içerikleri uygulamanın en yeni sürümünde bulmaya devam edeceksin, ancak bunlar artık “Premium” etiketini içermeyecek.

Nike Training Club uygulamasının fiyatı nedir?

NTC uygulamasını indirmek ücretsiz. Uygulamadaki egzersizleri kullanmaya, antrenman kayıtlarını takip etmeye ve sağlık önerilerini keşfetmeye hemen başlayabilirsin.

Bize Ulaş

NTC Hakkında SSS

Nike Training Club hakkında en sık sorulan sorulara yanıt bul:

NTC antrenmanım, cihazımla neden senkronize olmuyor?

Antrenmanlarınızın senkronize olmasıyla ilgili sorun yaşıyorsanız yardım için bize ulaşın.

NTC uygulaması çalışmıyor. Neden olabilir?

NTC uygulamanız çalışmıyorsa yardım almak için bize ulaşın.

NTC’deki antrenmanları yapmak için hangi ekipmanlara ihtiyacım olacak?

NTC’nin farklı çeşitlerdeki çok sayıda antrenmanı arasında, ekipman gerektirmeyenler de yer alıyor. Bunların bazıları yalnızca vücut ağırlığına dayalı, bazılarıysa spor salonunda yapılmaya daha uygun. Bir antrenman için gereken ekipmanları, antrenman videosunun özet sayfasından öğrenebilirsin.

NTC uygulamasına nasıl giriş yapabilirim?

NTC’ye giriş yapmak için öncelikle uygulamayı cihazına indir ve başlat. “Giriş Yap” seçeneğine tıklayıp, ardından e-posta adresini ve şifreni girerek profiline erişebilirsin.

NTC Premium nedir?

“Premium” etiketini kaldırdık. Çünkü NTC Premium programları, antrenmanları ve uzman tavsiyeleri artık tüm Nike üyeleri için ücretsiz. En sevdiğin üst düzey içerikleri uygulamanın en yeni sürümünde bulmaya devam edeceksin, ancak bunlar artık “Premium” etiketini içermeyecek.

Nike Training Club uygulamasının fiyatı nedir?

NTC uygulamasını indirmek ücretsiz. Uygulamadaki egzersizleri kullanmaya, antrenman kayıtlarını takip etmeye ve sağlık önerilerini keşfetmeye hemen başlayabilirsin.

Nike Training Club Uygulaması. NTC

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Nike’ın “Trained” adlı podcast’i, alanında uzman isimlerle yapılan röportajlarla ve sohbetlerle, bütünsel fitness konusunda bilinmesi gereken en kritik noktaları dinleyicilere sunuyor. Podcast şu anda sadece İngilizce dilinde.

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