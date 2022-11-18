Uzmanlara Göre Sezaryen Sonrası Nasıl Güvenli Bir Şekilde Egzersiz Yapılabilir?

Hangi şekilde doğum yapmış olursan ol, doğum sonrası antrenman yapmaya geri dönmek kolay bir adım değildir. Sezaryen sonrası spora dönmenin ise kendine özgü bazı zorlukları vardır. Philadelphia'daki pelvis sağlığı fizyoterapisti ve Body Connect Physical Therapy'nin kurucusu Dr. Ann Nwabuebo, sezaryenin getirdiği zorlukları şöyle özetliyor: "Büyük bir karın ameliyatı geçirdin ve aynı zamanda yeni doğan bir bebekle ilgilenmen gerekiyor."

Spora dönmeye hazırsan sana iyi bir haberimiz var: Bazı yeni araştırmalar, sezaryen sonrası egzersiz yapmanın iyileşme sürecinde ağrılarını azaltabileceğini söylüyor. Hazır değilsen de kendini baskı altında hissetme. Önceliğin dinlenmek, iyileşmek ve ebeveynliğe uyum sağlamak olsun.

Elbette spor derslerine katılmak veya koşuya çıkmak gibi egzersiz rutinlerine dönmeden önce doktorunun onayını alman gerekir. Bunun için de genellikle doğumun üzerinden 6-8 hafta geçmiş olması beklenir. Ancak bu onay, tüm fitness egzersizlerini yapabileceğin anlamına gelmemekle birlikte bu süre dolmadan önce hiçbir şey yapamayacağın anlamına da gelmez. Spora dönmen için gereken onayı almadan önce ve aldıktan sonra antrenman rutinini rahat bir şekilde nasıl oluşturabileceğin konusunda aşağıdaki ipuçlarından faydalanabilirsin.