Nike Run Club Uygulaması

Nike Run Club, her koşucunun ilerlemesine yardımcı olacak şekilde geliştirildi. İhtiyacın olan tüm avantajları elde edebilmek için uygulamayı pek çok şekilde kişiselleştirebilirsin.

Nike Run Club Temponu Bul

Koşu tempon, belirli bir sürede ne kadar mesafe katedebildiğin hakkında sana bir fikir verir. Ayrıca ne zaman hızlanman, yavaşlaman veya temponu koruman gerektiğini söyler. NRC temponu görmek için koşu sırasında ekrana dokunabilir veya uygulamanın "Aktivite" bölümünde ortalama tempona bakabilirsin.

Nike Run Club Yarışmalarıyla Sınırlarını Zorla

Nike'ın koşu yarışmalarıyla kendine bir hedef belirle. İster haftada 15 km koşmak, ister ayda 100 km koşmak, istersen de özel bir yarışmayı tamamlamak istiyor ol, hedefini belirleyip arkadaşların ve koşu topluluğunun desteğiyle bu hedefe ulaşabilirsin. Yarışmaları tamamladığın zaman ödüller ve başarılar kazanacaksın. Böylece başarılarının tadını çıkarabilirsin.

Diğer Uygulamaları Entegre Et

Odaklan ve müzik yardımıyla sınırlarını zorla. Nike Run Club'ın Spotify ve Apple Music entegrasyonları sayesinde koşarken müzik ve podcast dinleyebilirsin. Ayrıca Nike Run Club ile Nike Training Club'ı bağlayarak koşularını ve antrenmanlarını uygulamalar arasında paylaşabilirsin.