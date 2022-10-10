Nike Run Club
Nike Run Club
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YARIŞMASI
Yarışma şimdi başlıyor. Sporun geleceği için bizimle koş.
Nike Run Club
Nike Run Club
BREAKING BARRIERS YARIŞMASI
Yarışma şimdi başlıyor.
Sporun geleceği için bizimle koş.
Nike Run Club Uygulaması, seni sürekli koşmaya motive eder. Üstelik koşuyu sevmene yardımcı olacak bir topluluğumuz da var. Koşu yolculuğunun başında mısın? Yanında olacağız. Temponu takip edecek bir koça veya sana eşlik edecek bir arkadaşa mı ihtiyacın var? Çözümün bizde. Sen manzaranın tadını çıkarken istatistiklerini senin yerine takip etmemizi mi istiyorsun? Hiç sorun değil. Canın koşmak istemediğinde ise Nike Run Club'ın paylaştığı sağlık ipuçlarıyla ertesi güne hazırlanabilirsin. İstediğin zaman, istediğin yerde koşmaya başla. Yanında olacağız.
Nike Run Club Uygulaması, seni sürekli koşmaya motive eder. Üstelik koşuyu sevmene yardımcı olacak bir topluluğumuz da var. Koşu yolculuğunun başında mısın? Yanında olacağız. Temponu takip edecek bir koça veya sana eşlik edecek bir arkadaşa mı ihtiyacın var? Çözümün bizde. Sen manzaranın tadını çıkarken istatistiklerini senin yerine takip etmemizi mi istiyorsun? Hiç sorun değil. Canın koşmak istemediğinde ise Nike Run Club'ın paylaştığı sağlık ipuçlarıyla ertesi güne hazırlanabilirsin. İstediğin zaman, istediğin yerde koşmaya başla. Yanında olacağız.
Neden Nike Run Club?
Belki hiç koşmadın, belki ilk 5K'nı koşuyorsun, belki de maratona hazırlanıyorsun. Hiç fark etmez. Nike Run Club Uygulaması, sana yardımcı olacak araçlara sahiptir. Koşmaya başlaman ve devam etmen için sana rehberlik edeceğiz.
Rehberli Koşular*: Koşuna güç katan bir ses.
Mesleki onaylı birinci sınıf sporcularla hazırlanan bu özellik, koşunun her adımında kişisel bir koşu koçunun sana eşlik etmesi gibidir.
* Her ülkede mevcut değildir
Yarışmalar: Hareket etmen, arkadaşlarınla yarışman ve topluluğu desteklemen için tasarlandı.
Haftalık ya da aylık bireysel yarışmalara katıl (arkadaşlarını sana katılmaya davet edebilirsin) veya Nike Run Club topluluğuyla birlikte daha büyük hedeflerin peşinden koş.
Koşu Takip Aracı: Sen manzaranın tadını çıkarırken koşunu senin için takip edeceğiz.
Koşu takip aracımızı kullanarak ister kısa jogging ister uzun arazi koşusu rotanı planla ve en iyi şekilde koş. Ayrıca ilerleme durumunu takip etmek istediğinde, yalnızca tek bir dokunuşla koşu istatistiklerine ulaş. Tempo, nabız ve kadans gibi bilgiler, ne kadar ilerlediğini sana gösterecek.
Hangi nedenle koşarsan koş Nike Run Club; koşudan önce, koşarken ve koştuktan sonra seni destekleyecek araçlara sahiptir. Sesli Rehberli Koşular, beslenme ipuçları ve farkındalık kazandıran koşu önerileriyle Nike Run Club sana her zaman rehberlik yapar.
Nike Run Club Uygulaması Nasıl Kullanılır?
Nike Run Club, her koşucunun ilerlemesine yardımcı olacak şekilde geliştirildi. İhtiyacın olan tüm avantajları elde edebilmek için uygulamayı pek çok şekilde kişiselleştirebilirsin.
Nike Run Club Temponu Bul
Koşu tempon, belirli bir sürede ne kadar mesafe katedebildiğin hakkında sana bir fikir verir. Ayrıca ne zaman hızlanman, yavaşlaman veya temponu koruman gerektiğini söyler. NRC temponu görmek için koşu sırasında ekrana dokunabilir veya uygulamanın "Aktivite" bölümünde ortalama tempona bakabilirsin.
Nike Run Club Yarışmalarıyla Sınırlarını Zorla
Nike'ın koşu yarışmalarıyla kendine bir hedef belirle. İster haftada 15 km koşmak, ister ayda 100 km koşmak, istersen de özel bir yarışmayı tamamlamak istiyor ol, hedefini belirleyip arkadaşların ve koşu topluluğunun desteğiyle bu hedefe ulaşabilirsin. Yarışmaları tamamladığın zaman ödüller ve başarılar kazanacaksın. Böylece başarılarının tadını çıkarabilirsin.
Diğer Uygulamaları Entegre Et
Odaklan ve müzik yardımıyla sınırlarını zorla. Nike Run Club'ın Spotify ve Apple Music entegrasyonları sayesinde koşarken müzik ve podcast dinleyebilirsin. Ayrıca Nike Run Club ile Nike Training Club'ı bağlayarak koşularını ve antrenmanlarını uygulamalar arasında paylaşabilirsin.
Farklı Cihazlarda Kullan
Android
NRC, Android telefonlar ve tabletler için mevcuttur. Kullanmaya başlamak için Google Play'den indir.
iOS
Nike Run Club'ı iPhone, iPad veya iPod Touch'ında kullanmak için Apple Store'dan indir.
TomTom ve Garmin cihazları
Nike Run Club'ı TomTom ve Garmin gibi iş ortaklarının cihazlarına bağlamak çok kolaydır. Uygulamanı daha verimli şekilde kullanmak için aşağıdaki adımları izle:
● NRC'yi aç.
● Profiline git ve "Ayarlar"a dokun.
● "İş Ortakları"nı seç.
● Nike Run Club'a bağlamak istediğin iş ortağı uygulaması veya cihazını seç.
Apple Watch
Telefonunla koşmak istemiyor musun? Sorun değil. Nike Run Club'ı Apple Watch'unla da kullanabilirsin. İhtiyacın olan tüm bildirimler ve rehberliğe bileğinden eriş.
Nasıl ve Nerede Hareket Etmek İstersen İste, Yanındayız
Nasıl bir sporcu olursan ol, seni desteklemeye hazırız. Koşmaya yeni başladıysan acele etme; kendi hedeflerini belirle ve yarışmalarını hazırla. Kapalı alanda antrenman yapmayı seviyorsan GPS'i kapat ve Nike Run Club'ı koşu bandı uygulaması olarak kullan. Koşucu değil misin? Hiç sorun değil. Rotalarını ve ilerleme durumunu aynı şekilde takip etmek için Nike Run Club'ı yürüyüşlerde de kullanabilirsin.
Nike Run Club Yorumları
Karla Cabañas
Onsuz koşamam. Koşularımı takip etmeye ve kendimi geçtiğimi görmeye bayılıyorum. Yıldızları ve sporcuların cesaretlendirici yorumlarını da seviyorum.
Francesca Sebestyen
NRC'ye bayılıyorum. Elinin altında bir kişisel koşu koçun varmış gibi. Koşmamak, yürümemek ve jogging yapmamak için artık hiçbir mazeret yok. Adım adım istediğini yapabilirsin.
Leah Hall
8 km koşmuştum ama duramıyordum, çünkü [koşu koçu] "Yarısını tamamladın." deyip duruyordu. Sonra "Üç kilometre kaldı." demeye başladı. Yapabileceğimi sanmıyordum ama başardım. Bu uygulama, hedeflerime karşı sorumluluk hissetmeme ve onlara ulaşmama yardımcı oluyor.
NRC Uygulaması SSS
Nike Run Club hakkında en sık sorulan sorulara yanıt bul:
NRC aktivitem, cihazımla neden senkronize olmuyor?
Mobil cihaz: Kablosuz ağa bağlı olduğundan emin ol. "Aktivite" sekmesine, ardından "Geçmiş"e dokun. Ekranı yenilemek ve verilerini senkronize etmek için aşağı kaydır.
Apple Watch ve Wear OS: Saatin cihazına bağlıysa koşun otomatik olarak senkronize olur. Cihazın olmadan koşuyorsan saatin cihazına yeniden bağlandığı zaman aktiviten senkronize olur. Koşularının senkronizasyonuyla ilgili sorun yaşamaya devam edersen lütfen bize ulaş.
Nike Run Club uygulamam neden çalışmıyor?
Koşularımı internette nasıl görüntüleyebilirim?
Nike Run Club uygulamasına git ve "Aktivite" sekmesini seç. Koşularının tüm ayrıntılarını burada bulabilirsin. Uygulamayı nasıl kullanacağından hala emin değilsen SSS bölümümüze göz at.
Nike Run Club panoma nasıl erişirim?
Uygulamayı indirip hesap oluşturduktan sonra panoya uygulamanın içinden erişebilirsin.
Koşumu Nike Run Club'da nasıl başlatırım?
Bir Rehberli Koşuyu başlatmak için "Başlat"ı veya önce "İndir"i ve sonra "Başlat"ı seç. Alternatif olarak, Hızlı Başlangıç bölümüne gidip "Başlat"ı seç.
Koşumu nasıl düzenleyebilirim?
Antrenmanını düzenlemek için koşunu aktivite ekranında bul, başlığın yukarısındaki menüye dokun ve "Koşuyu Düzenle"yi seç.
Koşular km olarak mı, mil olarak mı kaydediliyor?
Koşular km veya mil olarak kaydedilebilir. Ölçü birimini "Ayarlar" menüsünde seçebilirsin.
NRC uygulamamda nasıl oturum açarım?
Nike Run Club oturum açma ekranına erişmek için uygulamayı cihazına indirip aç. "Oturum Aç"ı seç, ardından profiline erişmek için e-posta adresini ve şifreni gir.
NRC uygulamasının fiyatı nedir?
Nike Run Club uygulamasını indirmek ücretsizdir ve uygulama içi satın alma işlemi yoktur.