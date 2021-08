Joel ve Georgia Palmer Kardeşler ve Queer Kreatif Toplulukları

İkiniz de Londra'daki Black Lives Matter protestolarına katıldınız. Bu olaylar size kendiniz hakkında ne öğretti ve sizi hem kişisel hem de kreatif açıdan nasıl etkiledi?



Joel: Yürüyüşlerde sesimizi duyurmak için bağlantılarımız olduğunu fark ettik. Yaşananların gerçek olduğunu dünyaya anlatmanın yollarını bulduk ve ayrıca güvenli bir alanda olduğumuzu anladık. Hareket ilginç bir şekilde gelişti, çünkü bazı akrabalarımız yaptıklarımızı desteklemedi. Sistematik ırkçılığın ailemiz içinde de yaşandığını görmek, bizim için ilginç oldu. Onlarla bağımızın kopmasına üzüldük.



Köklerimizi daha iyi öğrenmek için bir test yaptırdık. Bize hayatımız boyunca yarı Jamaikalı yarı İngiliz olduğumuz söylenmişti ama aslında çok daha fazlası varmış. Güney Amerika, Asya, Kongo ve Benin köklerimiz de olduğunu öğrendik.



Georgia: Ama hareket bizi birbirimize daha da yaklaştırdı. Bunun daha önce söylenmesi gerekiyordu.



Özellikle beyaz olmayan ve queer topluluğunun parçası olan kişiler olarak kolektif güç sizin için ne anlama geliyor?



Joel: Kolektifimiz, benzer fikirli ve özgür düşünen kişilerden oluşan bir topluluk. Kreatif queer'ler azınlıkta, bizi bu bir araya getiriyor. Ama herkesin kendi karakteri var ve güç de buraya devreye giriyor.



Gerçek ilhamı her zaman kendi insan grubumuzda buluyoruz. Birbirimize ilham veriyoruz. Grubumuza yeni biri katıldığında ise ona bakıp "Vay canına, sen de kendi açından bir yıldızsın." diyoruz.



Bu çığır açıcı dönemde birbirinizi nasıl yönlendirdiniz ve kreatif süreciniz nasıl değişti?



Joel: Animasyona, 3D'ye, dijitale baktık ve birlikte yaşadıklarımızla bir şeyler yaptık. Büyük bir depoda yaşıyoruz ve bizimle birlikte tasarımcılar, fotoğrafçılar ve set tasarımcıları var. Kulüpleri özlediğimiz için hafta sonları komşuları davet ediyoruz.



Georgia: Kendi içimize bakmamız ve yaratıcı olmamız için bize bir zaman verildi. Bunu yapabilecek alana sahip olduğumuz için çok şanslıyız.



Joel: Artık işimizi ve yaptığımız her şeyi daha da ileriye taşımak istiyoruz. Bu dönemde bizi bir araya getiren şey bu oldu.



Son olarak, tutku duyduğunuz ve proaktif bir şekilde yaklaştığınız başka davalar var mı?



Georgia: Mesele kapsayıcılık, katılım ve azınlıkları desteklemek. Birçok trans ve siyahi kadın tanıdığım var. Ayrıca büyük beden modellerin çekimlere alınmadığını görüyorum. İşimizin iyi ve kötü taraflarını tartışabileceğimiz ve daha fazla farkındalık yaratabileceğimiz kreatif bir alan oluşturmak istiyorum.



Joel: Kesinlikle trans hakları. Trans topluluğunu mutlaka desteklememiz gerekiyor. Queer ve gey toplulukları varlıklarını onlara borçlu. Yaşadığımız kişisel yolculuğun, küçükken yaptığımız konuşmaların, yeterince deneyim, para ve varlık kazanmak için platformumuzu kullanarak uğruna mücadele ettiğimiz her şeyi başkalarına da sunabilmemiz için olduğunu düşünüyorum.