Aile Kökleri, Sporcu ve Fotomodel Amira Natanne'ı Hayallerinin Peşinden Gitmeye Sevk Etti

Aile Kökleri, Amira'yı Geleceğini Yeniden Şekillendirmeye İtti
Kültür
23 yaşındaki sporcu ve model, eğitim ve büyük şehir hayallerinin peşinden koşarak ailesindeki ilk üniversite mezunu olmayı nasıl başardı?
"Birinciyim", sporda ve hayatta çığır açan kişileri konu alan bir seri.
"İnsanlar bana nereden olduğumu sorduklarında, 'Tanrı'nın unuttuğu yerdenim.' diyorum." Amira Natanne'in şakayla karışık bahsettiği Lutcher, Louisiana eyaletinde New Orleans ile Baton Rouge arasında bulunan küçük bir endüstriyel kasaba. 23 yaşındaki model ve üniversite mezunu, orayı şu sözlerle anlatıyor: "Oraya gitmek için otoyoldan çıkman lazım. Oralıysan yüksek ihtimalle herkesi tanıyorsundur veya herkesle akrabasındır."
Lutcher küçük bir kasaba olsa da, Amira'nın dünyayı keşfetme azminin nedeni oldu. O, ailesindeki ilk üniversite mezunu. Bölümü ve New York City'deki hayatı, Lutcher'dan ayrılarak biyoetik okuma ve şimdi de diğer kariyer fırsatlarını kovalama hayalinin parçası. Amira, 2.414 kilometre uzaktaki Brooklyn, Bushwick'te bulunan dairesinde otururken hayatında ne kadar mesafe katettiğini düşünüyor.
Amira'nın ailesi, Lutcher'ın en köklü ailelerinden. Büyük dedesi, bölgenin ilk (ve bir süre tek) paramedikal servisini kurup işletti. Amira, soyadını duyan kişilerden, büyük dedesinin akrabalarını nasıl kurtardığını dinleyerek büyüdü. "En yakın şehre 45 dakika mesafede olduğumuz için ailem bütün bölgeyle ilgileniyordu." diyor.
Amira'nın geniş ailesi, çocukluk döneminin şekillenmesinde çok etkili oldu. Amira, o günleri şu sözlerle hatırlıyor: "O anda odada kim varsa bana o bakardı." Ama o odadakiler, Amira'yı her zaman kendi yolunu çizmeye yönlendirdi. "Bana hiç 'Sen kızsın. Sen yapamazsın.' demediler." diyen Amira, sözlerine şöyle devam ediyor: "Daha çok, 'Kendine çeki düzen ver ve kendi başının çaresine bakmak için ne gerekiyorsa yap. İnsanların fikirlerinin yaptıklarını etkilemesine izin verme.' gibi şeyler söylerlerdi."
"Bana hiç 'Sen kızsın. Sen yapamazsın.' demediler. Daha çok, 'Kendine çeki düzen ver ve kendi başının çaresine bakmak için ne gerekiyorsa yap. İnsanların fikirlerinin yaptıklarını etkilemesine izin verme.' gibi şeyler söylerlerdi."
Bunun üzerine Amira, hayatına çeki düzen verme kararı aldı: "Sonsuza kadar Lutcher'da yaşamak istemediğimi biliyordum. Lutcher'da liseye gidersin, lisede çıktığın çocukla evlenirsin, birlikte ev tutarsınız, çocuklarınız olur, eşin fabrikada çalışır ve 22 yaşında ev alırsınız."
Amira bunun yerine gözünü New York'a ve üniversiteye dikti. Dört yıl boyunca çok çalıştı ve Lutcher Lisesinde sunulan ders dışı aktivitelerin hemen hepsine katıldı. Tüfek kulübüne yazıldı, sırıkla atladı, çeşitli öğrenci topluluklarında görev aldı ve ağırlık kaldırdı. Amira o günleri şu sözlerle hatırlıyor: "Ağırlık kaldırmayı çok seviyordum. Bayılıyordum. Ben iyi değildim ama takımımız çok iyiydi. 10 eyalet şampiyonlukları vardı. Aralarında büyük isimler vardı. Ben o büyük isimlerden biri değildim ama yapabildiğim katkıyı yaptım."
Düzinelerce üniversiteye başvurduktan sonra
2015 yılında New York Üniversitesinden kabul mektubu alan Amira, diğer sınıf arkadaşlarıyla birlikte hayatında yeni bir sayfa açmak için Louisiana'dan New York City'ye uçtu.
Amira şöyle diyor: "Tanıştığım kişilerin çoğu, ailelerindeki ilk üniversiteliydi. Sanırım bunu bilmek beni rahatlattı ve işimi biraz kolaylaştırdı."
Lutcher'dan ayrılmak, Amira için pek çok deneyimin önünü açtı. Örneğin, bir model ajansıyla anlaşıp New York Moda Haftası'nda podyuma çıktı ve birkaç reklam kampanyasında rol aldı. Büyük şehre taşınması, Amira'nın küçükken duyduğu dünyayı görme isteğini de yeniden uyandırdı: "Bu, bana bir şeyler yapabileceğimi gösterdi. Bağımsız olduğumu, şehirde yaşayabileceğimi, gerektiğinde karizmatik ve gerektiğinde katı olabileceğimi öğrendim." Amira şimdiden Endonezya, Meksika ve İngiltere gibi uzak ülkeleri tek başına gezdi.
Amira şimdi ne yapacağına karar vermeye ve hayatına bilinçli bir yol çizmeye çalışıyor. Buna sporla olan ilişkisi de dahil. Organize spor takımlarının parçası olmayı bazen özlese de, uyguladığı hareket rutini ayaklarını yere sağlam basmasına yardımcı oluyor. Evde ağırlık kaldıran ve uzun yürüyüşler yapan Amira, yakında 30 günlük bir yoga challenge'ına başlayacak. Kendisini sabırsız olarak nitelendirmesine rağmen, meditasyon yapmaya da gayret ediyor.
Dedesinden ilham alan Amira, üniversitede dahiliye ve dahiliyenin cinsiyet ve ırk kesişiminde marjinalize edilmiş vücutlar üzerindeki etkisiyle ilgilendi. Siyahi kadınların doğum sırasındaki yüksek ölüm oranlarını azaltmak isteyen Amira, anneleri doğumdan önce, doğum sırasında ve doğumdan sonra desteklemek için doula sertifikası almayı düşünüyor. Bu konunun Amira için şahsi bir tarafı da var: "Annemin beş çocuğu var ve dört kez sezaryen yaptırdı."
Yeni New York'lu Amira; merakının, soru sormaktan korkmamasının ve kararlılığının kesinlikle ailesinden geldiğini söylüyor: "Ailemin toplulukla ilgilenmesini izledim ve onlardan topluluğumla ilgilenmeyi öğrendim."
Yazan: Lakin Starling
Fotoğraf: Courtney Sofiah Yates
Video: Sara McDowell, Amira Natanne
Yazılma tarihi: Eylül 2020