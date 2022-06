Aile Kökleri, Sporcu ve Fotomodel Amira Natanne'ı Hayallerinin Peşinden Gitmeye Sevk Etti

Amira bunun yerine gözünü New York'a ve üniversiteye dikti. Dört yıl boyunca çok çalıştı ve Lutcher Lisesinde sunulan ders dışı aktivitelerin hemen hepsine katıldı. Tüfek kulübüne yazıldı, sırıkla atladı, çeşitli öğrenci topluluklarında görev aldı ve ağırlık kaldırdı. Amira o günleri şu sözlerle hatırlıyor: "Ağırlık kaldırmayı çok seviyordum. Bayılıyordum. Ben iyi değildim ama takımımız çok iyiydi. 10 eyalet şampiyonlukları vardı. Aralarında büyük isimler vardı. Ben o büyük isimlerden biri değildim ama yapabildiğim katkıyı yaptım."



Düzinelerce üniversiteye başvurduktan sonra

2015 yılında New York Üniversitesinden kabul mektubu alan Amira, diğer sınıf arkadaşlarıyla birlikte hayatında yeni bir sayfa açmak için Louisiana'dan New York City'ye uçtu.



Amira şöyle diyor: "Tanıştığım kişilerin çoğu, ailelerindeki ilk üniversiteliydi. Sanırım bunu bilmek beni rahatlattı ve işimi biraz kolaylaştırdı."