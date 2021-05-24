Aile Kökleri, Sporcu ve Fotomodel Amira Natanne'ı Hayallerinin Peşinden Gitmeye Sevk Etti

Amira'nın ailesi, Lutcher'ın en köklü ailelerinden. Büyük dedesi, bölgenin ilk (ve bir süre tek) paramedikal servisini kurup işletti. Amira, soyadını duyan kişilerden, büyük dedesinin akrabalarını nasıl kurtardığını dinleyerek büyüdü. "En yakın şehre 45 dakika mesafede olduğumuz için ailem bütün bölgeyle ilgileniyordu." diyor.



Amira'nın geniş ailesi, çocukluk döneminin şekillenmesinde çok etkili oldu. Amira, o günleri şu sözlerle hatırlıyor: "O anda odada kim varsa bana o bakardı." Ama o odadakiler, Amira'yı her zaman kendi yolunu çizmeye yönlendirdi. "Bana hiç 'Sen kızsın. Sen yapamazsın.' demediler." diyen Amira, sözlerine şöyle devam ediyor: "Daha çok, 'Kendine çeki düzen ver ve kendi başının çaresine bakmak için ne gerekiyorsa yap. İnsanların fikirlerinin yaptıklarını etkilemesine izin verme.' gibi şeyler söylerlerdi."