Müziği ve Modelliği Değiştiren Yaratıcı Gençler

Sosyal medyaya ek olarak, neresi olursa olsun değişime ve statükoyu alt üst etmeye yönelik bir istek, bir açlık var. İnsanlar kulak kabartıyor. Sizce bunun nedeni ne?



Deba: Bence bizim neslimiz "artık yeter" diyor ve dünyayı değiştirme işinin kendisine düştüğünü biliyor. Ama bu gerçekten de böyle. Umuyorum ki değişimi başlatan nesil biz olacağız.



Genç beyaz çocuklar, kendileriyle aynı fikirde olmayan ebeveynleriyle gerçekten zor konuşmalar yapıyor. Çocukların ebeveynleriyle konuştuğu, onlarla tartıştığı videoları görüyoruz. Buna ihtiyacımız var. Rahatsızlık hissetmeliyiz.



İnandığım şeyleri, özellikle de eşitlik ve ırk konusunu her zaman yüksek sesle dile getirmişimdir. Ama bu, son birkaç ayda yepyeni bir seviyeye çıktı. Bunun bir nedeninin karantina olduğunu düşünüyorum. Hepimizin içinde biriken bir hiddet ve öfke var. Bunu atamıyoruz ama bir yere yansıtmamız gerekiyor.



Son olarak, her gün bağlantı kurduğunuz milyonlarca kişiye ek olarak, birbirinize nasıl destek ve güç veriyorsunuz?



Tom: Yaptığım her şeyi hemen ona gösteriyorum. Onun fikirlerine çok değer veriyorum. Bu beni de geliştiriyor. Çünkü bir eser ürettiğinde birine göstermek istersin, değil mi? Onu sadece senin görmen, dinlemen yetmez.



Deba: İkimiz birbirimizden çok farklıyız. Alanlarımız ayrı. Benim iyi bir şey yaptığımı görünce o da daha iyisini yapmaya motive oluyor. Onun yeni bir iş aldığını ya da bir şey yaptığını görünce, "Tebrikler. Bu harika." diyorum. Sonra da kendimi nasıl geçebileceğimi düşünüyorum. Çünkü onun bana ilham verdiğini hissediyorum. Tom benim ilham kaynağım. Bu çok güzel.



Tom: Bunu söylemen harika.