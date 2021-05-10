Müziği ve Modelliği Değiştiren Yaratıcı Gençler

Deba, kreatif sektörde kimliğini temsil etmeye çalışan bir Orta Doğulu kadın olarak bize yolculuğundan bahseder misin?



Deba: Bu işleri yapmaya başlamamın en büyük nedenlerinden biri şuydu: Küçükken internette hiçbir Kürt veya Orta Doğulunun bunları yaptığını görmedim. Birçok arkadaşım da kendi kimliğinin temsil edildiğini görmüyordu. Bu gerçekten moral bozucu bir durumdu. Çünkü genç kızlar olarak bize benzememiz gerektiği söylenen kadınların hepsi sarışın, mavi gözlü, geleneksel Batılı güzellik ideolojisine uygun tiplerdi. Ama böyle bir şey yok. Bu saçma bir konsept. Hiçbir anlamı yok.



Bu yüzden sektörümüzde güzelliğin daha fazla çeşidine yer vermemiz gerekiyor. Şu anda sektörümüzde çeşitliliğin arttığını ama bunun benim dahil olduğum tarafla, yani modellik ve model seçimiyle kısıtlı olduğunu hissediyorum. Bir sonraki adım, prodüksiyon tarafını değiştirmek olacak. Kamera arkası hala çok beyaz. Çekimler için 12 siyah model seçmek bizi ileriye taşımayacak. Prodüksiyon ve kamera arkası ekibi beyazlardan oluşuyorsa tüm bunların ne anlamı kalıyor? Gerçek temsil sadece performanstan ibaret olamaz. Bunu kesinlikle herkes için adil hale getirmeliyiz.



Bu algıları kendi müzik ve modellik sektörlerinizde değiştirmek için yaptığınız işler nasıl karşılanıyor?



Tom: Bana verilen tepkilerin iki uçta olduğunu söyleyebilirim. İnsanlar beni ya anlıyor ya da anlamıyor. Bazıları "Bu müzik mi? Ben eski müzikleri istiyorum. Bugün buna müzik mi deniyor?" derken bazıları, "Bu dahice. Piyasadakilerden çok farklı." diyor. Herkesin üzerinde birleştiği nokta, müziğimin piyasadakilerden çok farklı olduğu gerçeği. Bunu bazıları olumlu, bazıları olumsuz bir durum olarak görüyor. Beyinlerinin çalışma şekline göre değişiyor. Müziğim hakkında konuşmayı, başkalarının ne düşündüğünü duymayı seviyorum. Çünkü müziğimin insanlara ne ifade ettiğinin kararını onlara bırakıyorum.



Deba: Karışık tepkiler alıyorum. Birçok genç kız gelip bana teşekkür ediyor. Bu bence çok güzel ve değişim için çalışmaya devam etmemin kesinlikle tek nedeni.



Tom: Evet, bu Deba için çok önemli. Bana hep şöyle derdi: "Keşke küçükken beni temsil eden, kabarık saçlı veya kalın kaşlı kadınlar daha çok olsaydı." Şimdi bana genç kızların ona attığı mesajları gösteriyor. Onun sayesinde kaşlarını almayı bıraktıklarını, kaşlarını sevmeyi öğrendiklerini söylüyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Deba birileri için bunu yaptı.



Deba: Tek bir kızın bile görüntüsüyle barışmasını sağlayabilmek, benim için çok büyük bir şey. Bu sadece görünüşümle değil, kökenimle de ilgili. Bana her gün terörist, goril veya Chewbacca derlerdi. Sırf kollarım daha kıllı diye böyle korkunç şeyler duymak, beni çok üzerdi. Ama artık kızların böyle durumları daha güçlü bir şekilde atlattığını görmek istiyorum.