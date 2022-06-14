Modadan Fazlası: Cynthia ve Travis, Siyahi ve Latin Amerikalı Seslerin Duyulmasını Sağlıyor

St. Kitts'te doğup New York, Bronx'ta büyüyen Travis, bir erkek giyimi bloguyken kreatif ajansa dönüşen popüler günlük giyim web sitesi Street Etiquette'in kurucu ortağı olmasıyla tanınıyor. Meksikalı göçmen bir ailenin kızı olan Cynthia ise Kaliforniya, Hawaiian Gardens'ta büyüdü ve eğitim reformu alanında kariyer yapmak için New York'a taşındı. Bronx'taki bir lisenin baş işletme görevlisiyken arkadaşlarıyla birlikte kreatif projeler üzerinde de çalışıyordu. Birbirlerinin yaratıcılığından ve kültürel perspektiflerinden beslenen ikili; iç tasarım, giysi, fotoğraf ve video projelerinde iş birliği yaptı. Travis, "Bizim yaptığımız iş, etrafımızda bulunan araçları yaratıcılığımızı ortaya koymak için nasıl kullanabileceğimizi keşfetmek. Yaptığın işe inanman gerekiyor, yoksa başarı huzur getirmez." diyor.



2018 yılında, Cynthia'nın babasının Meksika, Michoacán'daki çiftliğinde evlenen Cynthia ve Travis, yeni bir hayat kurma isteğiyle buraya taşındı. Cynthia şöyle diyor: "Burada olmanın en sevdiğimiz taraflarından biri, kendimizi daha rahat hissetmemiz. Mexico City beyaz nüfusun çoğunlukta olduğu bir yer değil. Bu yüzden günlük hayatta mikro saldırganlıklara uğramıyoruz." Yeni evlerine yerleşen sanatçı çift, aynı zamanda oğulları Tenoch'un doğmasıyla hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Bu sohbette stilin onlar için sadece kendini ifade etmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir bağ kurmak ve atalarının hikayelerini anlatmak amacıyla kullandıkları bir dil olduğunu anlatıyorlar.