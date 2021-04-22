Yerli İkiz Kardeşler ClearBear ve Haatepah Doğayla İlişkilerini Anlatıyor

Bugünlerde daha fazla kişi doğaya çıkıp onu keşfediyor. Bu, yerli kültürünüzün köklerinde olan bir şey. Bu davranışın insanları birbirine bağlaması hakkında neler söyleyebilirsiniz?



ClearBear: Çoğumuz sürekli kapalı alanlarda yaşadığımız için aklımızı kaçıracak gibi oluyoruz ve bir kaçış arıyoruz. Doğada yaşamın hızını yavaşlatıyoruz. Dışarı çıkıyorsun; doğa, Dünya, ataların ile bağ kuruyorsun, kendine "Acaba burada eskiden kimler yaşadı?" diye soruyorsun ya da "Burası ne kadar da güzelmiş. Daha önce hiç fark etmemiştim." diyorsun.



Yaptığımız işler, aktivizm bizlerde kaygı uyandırıyor ve stres yaratıyor. Benim için stres atmanın en iyi yolu kesinlikle doğa. Klişe olduğunu biliyorum ama gene de gerçek bu. Doğaya çıkıyorsun, biraz yürüyorsun ve kendini daha iyi hissediyorsun.



Şu anda birbirinizle ve doğa ile daha güçlü bir bağ kurduğunuzu düşünüyor musunuz?



ClearBear: Yakın zaman önce karavan aldım. Bu aralar onunla dolaşıyorum. Tabii sosyal mesafeye de dikkat ediyorum. Farklı yerlere gidiyorum ve doğanın tadını çıkarıyorum. Bu toplum saatte yüz altmış kilometre hızla gidiyor. Bence bu karantinanın bir faydası varsa o da yavaşlayıp nefes almaya fırsat bulmamızı sağlaması. Çünkü her zaman nefes almaya ve anı yaşamaya fırsat bulamıyoruz.



Birlikte müzik de yapıyorsunuz. İki kardeşin hem bu tutkuyu paylaşması hem de iş ortağı olması nasıl bir duygu?



Haatepah: Sana çok yakın olmayan veya derin bir bağ kurmadığın kişilerin yanındayken aklının bir köşesinde hep şu düşünce olur: "Kendimi utandırmak istemiyorum." Kardeşinle birlikte olduğunda, onun başarısızlıklarını, ahmaklıklarını, saçmalıklarını bildiğin için…



ClearBear: …O baskı olmuyor.



Haatepah: Aynen öyle. Ayrıca kreatif yanımızın stres altında olmadığı zaman daha iyi işlediğini düşünüyorum.



ClearBear: Bir şarkı yazdığımızda ve istediğimiz havayı ya da duyguyu yakaladığımızda, şarkı söylerken aktarmak istediğim duygunun ne olduğunu tam olarak biliyor. O şarkı söylerken de ben ne yapacağımı biliyorum. "Ne düşündüğünü biliyorum. Ne hissettiğini biliyorum." diyoruz.



Haatepah: Evet birbirimizi kolayca tamamlıyoruz. Bu konuda çoğu kişiden daha iyiyiz.