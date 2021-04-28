Arka Bahçem: Yaşam Amacı ve Kuvvet Kazanmak İçin Küçük Kaya Tırmanışı

Favia, fiziksel rahatsızlıklarını tamamen atlatmış değil. Kesiklere ve çiziklere karşı daha dikkatli olması gerekiyor, çünkü artık iyileşmesi daha uzun sürüyor ve daha kolay enfeksiyon olabiliyor. Ayrıca kanser tedavisinden kalan yara dokusu, yıllardır çektiği sırt ve kalça sorunlarından kaynaklanan sürekli hareket kabiliyeti problemlerine neden oluyor. Normal yürümeye yeni yeni başladı ve tırmanış noktalarına arkadaşlarının yardımıyla yürümesi gerekiyor. "20-25 kiloluk ekipman taşımak çok zor geliyor." diyor. Çoğu tırmanışçı tırmanış stratejisinde ayaklarının büyük rol oynadığını söylese de, Favia'nın yaşadığı zorluklar tırmanışı onun için daha çok vücudunun üst kısmını kullandığı bir spora dönüştürdü. Ayrıca bu yüzden çıkıntılı kayalara çıkmayı, dik kaya yüzeylerine tırmanmaya tercih ediyor: "Ayaklarımın üstüne düşersem kalçam çıkıyor. Ama sırtıma düşersem kalçam hiç acımıyor."



Doğa, Favia'nın aklını boşaltmasına da yardımcı oluyor. Son yedi yıldır her gün kritik sağlık kararları alması gereken stresli işinden kaçışı tırmanışta buluyor: "Keskin kayalarda derimin sıyrılması, kanamam, yaralanıp berelenmem, kemiklerimin kırılması ve ölme riskiyle karşı karşıya kalmam neden bana bu kadar keyif veriyor? Doğrusu bilmiyorum. Ama problem çözmeyi ve bulmacaları seviyorum. Tırmanış da benim için beynini ve vücudunu kullanarak çözmen gereken bir bulmacadan ibaret."