Arka Bahçem: Etrafındaki Doğayı Sevmeyi Öğrenme

Marcus bunları fiziksel aktivite olarak yapmıyor, yani hareket etmiş olmak için hareket etmiyor. Bununla birlikte, egzersizin iyi bir yan fayda olabileceğini de ekliyor: "Asla doğa yürüyüşüne çıkmam. Ne kadar yürüyüşe çıktıysam hepsi kuş gözlemine döndü. Çünkü bir gözüm hep kuşlarda ya da diğer hayvanlarda oluyor."



Ancak kano sporu, onun için her açıdan ideal bir aktivite: Hem vücudunun hem de doğanın gücüyle bağ kuruyor. "Bulunduğun yere sadece vücudun sayesinde ulaşmış olduğunu bilmek, sana güç veriyor. Tabii bir de rüzgar ve dalgalar var." diyen Marcus, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Ama hiçbir motora ihtiyaç duymadan, fosil yakıtları kullanmak zorunda olmadan, sadece kaslarımı kullanarak istediğim yere gidebiliyorum. Kendime yetiyorum. Dışarı çıkıp tamamen yenilenebilir enerjiyle istediğim yere gidebiliyorum. Böylece doğaya zarar vermemiş oluyorum."