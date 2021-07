Suea Cho, Seul ile New York Arasında Moda ve Mutfak Yeteneklerini Konuşturuyor

Suea Cho bir zamanlar şef olmayı hayal ediyordu. Ancak lisedeyken bir restoranda işe başlamasıyla her şey değişti.



Suea, "Yemek yapmayı her zaman sevdim. Ama o iş korkunçtu. Yapmak istediğim şeyin bu olmadığına karar verdim." diyor.



Koreli Suea, bunun üzerine gözünü gene çok sevdiği moda ve stile dikti. Çocukluğunu Almanya, Montana, New Jersey ve Kaliforniya'da geçiren; hazırladığı "okulun ilk günü kombinleri" ile ve kimsenin bulamadığı giysileri bulmasıyla gurur duyan Seullü Suea, bu ikiliye doğal bir ilgi besliyordu.



Suea o günleri şöyle hatırlıyor: "Küçüklüğümden beri moda sektöründe çalışmak istedim. 7-8 yaşındayken komşularım için kombinler hazırlardım."