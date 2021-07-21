Suea Cho, Seul ile New York Arasında Moda ve Mutfak Yeteneklerini Konuşturuyor

Üniversiteyi Batı Yakası'nda okuyan Suea, daha sonra doğuya geçti. Onun için modanın merkezi New York'tu. Şehir merkezindeki etkili ve ikonik Opening Ceremony mağazasında çalışmaya başladı. Burada dört yıl çalıştı ve yaratıcı içerikler ve özel projelerden sorumlu olan marka imajı yardımcı direktörlüğüne kadar yükseldi. Suea, "O pozisyona terfi ettiğimde çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Üniversiteyi kazandığımda o kadar mutlu olmamıştım." diyor.



Ancak yemek yapma tutkusunu hiç kaybetmedi. Modanın elit isimleriyle çalıştıktan sonra, kendi restoranını açma fikri gözünü eskisi kadar korkutmuyordu. Suea, yeni şeyler denemeye hazır olduğunu düşünüyordu ve şehrin en iyi restoranlarında geçirdiği akşamlar, mutfağa dönmesi için ona ilham kaynağı oldu. Böylece geçtiğimiz yaz başlattığı, yemek yapmaya duyduğu sevgiyle aile ve arkadaşlar arasında köprü kurduğu deneysel yemek deneyimi Suea’s Dinner Service ortaya çıktı.



Suea'nın stili, henüz 26 yaşında olmasına rağmen deneyimleme fırsatı bulduğu pek çok şehir ve yaşam tarzından esintiler taşıyor. Yaratıcı isim bu yazıda moda ve yemekle arasındaki sürekli gelişen ilişkiyi ve iki sektörün kurallarını yıkarak kendi yolunu nasıl çizdiğini anlatıyor.