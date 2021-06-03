Oyun Alanları: Break Dansın Geleceği

Break Dansın Geleceği Bu Plajda
Topluluk
Senegal'in Dakar şehrinde sporcular, fizik kurallarına meydan okuyan hareketlerini bu plajda yapıyor.
"Oyun Alanları", sporun toplulukları bir araya getirdiği yerleri ele alan bir seri.
Üç tarafı plajlarla çevrili Batı Afrika şehri Dakar'ın sahilleri, yaratıcılık ve atletizmin merkezi haline geldi. Senegal'in başkentinin kuzey kıyısı boyunca uzanan Yoff Plajı, her gün avlanan balıkçılara ve dalgalarla mücadele eden sörfçülere ev sahipliği yapıyor. Jogging yapan koşucular, plaj futbolu oynayanların toplarından kaçmaya çalışıyor. Çiftler halinde güreşen güreşçilerin sırtları güneşin altında yanıyor. Tüm bunların ortasında ise sıra dışı bir plaj aktivitesi dikkat çekiyor: Break dans.
Xavier Goudiaby, deniz çekilirken "kıyı saltosu" yapıyor.
Başka plajlarda olsa şaşkınlıkla karşılanacak bu aerobik sokak dansı stili, bu plajda sıradan bir aktivite. Genellikle spor salonlarında ve sokaklarda antrenman yapan dansçılar, kalabalık Yoff Plajı'nın doğal kumlarında hem çalışıyor hem de dans ediyor. Dansçılar, kumda dans etmenin hareketlerini iyileştirdiğini ve seyircileri etkilediğini söylüyor.
"Plajda yapılan farklı spor aktivitelerini izlemek için buraya hep gelirim." diyen Amadou Sow, Yoff Plajı'nın müdavimlerinden. Amadou, Yoff'taki break dansçıların yeteneklerinin onu çok etkilediğini ve burada yaptıkları çalışmaların, profesyonel olmalarının önünü açtığını düşündüğünü söylüyor: "Break dans olağanüstü bir aktivite. İzlemesi çok keyifli."
Sörf tahtası üzerinde çalışan Power Crew, dayanıklılığı ve çevikliği artıran bir cross-training yaklaşımı keşfetti.
"Burada dayanışma var... Güçlü bir tarafı var."
Xavier Goudiaby
Francis Bampoky (sol önde), Xavier'in "salto" yapmasına yardımcı olurken Power Crew dalgaların arasında onları izliyor.
2013'ten beri break dans sahnesinin lideri olan Power Crew, enerjik sokak performanslarını iyileştirmek için haftada iki kez öğleden sonraları Yoff Plajı'nda antrenman yapan yedi dansçıdan oluşuyor. Grubun 27 yaşındaki lider Xavier Goudiaby, şöyle diyor: "Kum, dayanıklılık ve kuvvet kazanmamıza yardımcı oluyor. 'Neden burada dans etmeyelim?' diye düşündük. Sokağa dönünce daha hızlı olduğumuzu gördük."
Grup, sürekli kayan engebeli kum zeminin ve sığ suyun oluşturduğu direncin, çeviklik ve kuvvet kazanmalarına yardımcı olduğunu ve bu sayede spor salonuna gidip cross-training yapma ihtiyaçlarının azaldığını gördü. "Kumda bunu zaten yapıyorsun." diyen Xavier, sahil şeridinin yukarısında kolayca yaptığı ters saltoyla bu yaklaşımın hareketlerini iyileştirdiğini kanıtlıyor.
Demba Ndiaye, Power Crew ile yaptığı sokak performansını bitirirken başına toplanmış seyirciler onu izliyor ve hareketleri öğreniyor.
24 yaşındaki Demba Ndiaye, bu spora internet kafede break dans videoları izledikten sonra ilgi duymaya başladığını söylüyor. İzlediği videoların yardımıyla basketbol sahasında müziksiz çalışarak break dans tekniğini öğrenmiş. 2019 yılında Xavier, Demba'yı çalışırken görmüş ve onu Power Crew'a katılmaya davet etmiş.
Break dans, Dakar'da 1980'lerden beri popüler bir aktivite. O günlerde yayınlanan Fransız TV programları ve ABD'den gelen hediye albümler, Senegal kültürünü hip-hop ile tanıştırdı. Bugün, haftanın çoğu günü şehirliler Power Crew gibi grupları izlemek için dışarı çıkıyor. Mahallenin çocukları, profesyonellerden nasıl amuda kalkılacağı gibi ipuçları alma umuduyla grupları sabırla bekliyor.
Emmanuel Goudiaby, antrenman sırasında "çarpışma" hareketini yapıyor.
Bu dans stili Dakar'da onlarca yıldır yapılsa da organize break dans şehrin plajlarında yeni yeni görülmeye başladı. Şehrin sakinleri sık sık burada antrenman yaptığı için break dansçılar burayı evleri gibi görüyor. Plajın müdavimlerinden Furbain Poaty, şöyle diyor: "Yoff Plajı'na gelmek çok kolay. Dakar'ın her yerinden [antrenman için] buraya gelen sporcular var, çünkü plaj çok geniş."
Furbain, kayalık olmadığı ve geniş kum zemin düşüşleri yumuşattığı için Yoff'un sporculara çok uygun olduğunu söylüyor.
Xavier ve grubu, Yoff'ta genellikle plaj müdavimlerinin yanında çalışıyor. Plaja gelerek sporlarını tanıtmayı ve yeni dansçılar kazanmayı umduklarını söylüyorlar. Bugün Power Crew'un yönetiminde görev alan eski grup üyesi Joel Mané, "Break dansı insanlara tanıtmak için plaja geliyoruz. Yaptığımız bu aktiviteyi başkalarıyla paylaşmak istiyoruz." diyor.
Plajdakiler bazen fizik kurallarına meydan okuyan hareketleri öğrenmek istiyor. Xavier, plajda yaptıkları dans hareketleri için "Bize yapıp yapamayacaklarını soruyorlar. Biz de, 'Tabii ki yapabilirsiniz.' diyoruz." diyor.
Senegalliler genellikle ülkelerini "pays de la Teranga" (seni hoş karşılayan ve sana saygı duyan bir ülke) ifadesiyle tanımlar. Yoff Plajı'nın müdavimleri, birbirlerini yaptıkları spora davet ediyor. Yerel Wolof dilinde "Nasılsın?" anlamına gelen "Nagadef?" sorusu sık sık duyuluyor. Kumda ilerleyen at arabaları, yakalanan balıkları plajdan yerel restoranlara ve dükkanlara götürüyor. Xavier, plajdan bahsederken "Burada dayanışma var." diyor ve sporu için de şunu ekliyor: "Güçlü bir tarafı var."
Xavier, Yoff Plajı'nda "sabit Y" hareketini yapıyor.
Bu plajda herkese yer var. Şaşırtıcı ama aslında break dans, buraya mükemmel uyum sağlıyor: Hip-hop dans kültürünün kökleri, geleneksel Afrika dansına uzanır. Yani Dakar'da Yoff Plajı gibi yerlerde ortaya çıkan break dans, bir anlamda evine geri dönmüş oluyor.
Yazan: Kimiya Shokoohi
Fotoğraflar: John Wessels
Yazılma tarihi: Eylül 2020