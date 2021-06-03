Oyun Alanları: Break Dansın Geleceği

2013'ten beri break dans sahnesinin lideri olan Power Crew, enerjik sokak performanslarını iyileştirmek için haftada iki kez öğleden sonraları Yoff Plajı'nda antrenman yapan yedi dansçıdan oluşuyor. Grubun 27 yaşındaki lider Xavier Goudiaby, şöyle diyor: "Kum, dayanıklılık ve kuvvet kazanmamıza yardımcı oluyor. 'Neden burada dans etmeyelim?' diye düşündük. Sokağa dönünce daha hızlı olduğumuzu gördük."



Grup, sürekli kayan engebeli kum zeminin ve sığ suyun oluşturduğu direncin, çeviklik ve kuvvet kazanmalarına yardımcı olduğunu ve bu sayede spor salonuna gidip cross-training yapma ihtiyaçlarının azaldığını gördü. "Kumda bunu zaten yapıyorsun." diyen Xavier, sahil şeridinin yukarısında kolayca yaptığı ters saltoyla bu yaklaşımın hareketlerini iyileştirdiğini kanıtlıyor.