Philadelphia’nın Eyekonz Girls Lakros Takımıyla Tanış

Nyobi: Bu, sahada kendimize daha çok güvenmek için uyguladığımız bir gelenek. Koç Jaz bize uzun bir ayna tutar, biz de olabildiğince ciddi bir şekilde aynada kendimize bakarız ve kendimize "Ben..." formatında bir şeyler söyleriz. Ben güçlüyüm, ben güzelim, ben harikayım, ben durdurulamam, gibi. Sonuncusu Koç Jaz'ın favorisi.



Yeni oyuncuların bunu yaparken öz güven sorunu yaşadığını ve kendileriyle ciddi bir şekilde konuşmaya alışık olmadıklarını görüyorum. Koç Jaz orada durur ve sen kendi gözlerinin içine bakana kadar bekler. Şöyle şeyler der: "Duruşunu değiştir, sesinin tonunu değiştir. Omuzlarını indir." Kendimize mutlak güvenle bakabildiğimizden ve muhteşem genç sporcular olduğumuzu, mümkün olduğuna inandığımız her şeyi başarabileceğimizi bildiğimizden emin olur.