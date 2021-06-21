Gerçek Kimliğini Patenler Üzerinde Keşfetme

Topluluk
Gerçek Kimliğini Patenler Üzerinde Keşfetmek
Geleneğe baş kaldıranların paten grubu, topluluğun güvenli bir spor alanı oluşturabileceğini gösteriyor.
"Yalnız Değiliz", sporda statükoyu zorlayan takımlar ve kulüplerle ilgili bir seri.
"Paten sporu dönüş mü yapıyor?" sorusunu Long Beach, Kaliforniya'da yıllardır paten kayan bu gruba sorduğumuzda, bu sporun zamanının hiç geçmediği yanıtını alıyoruz. Sadece mevcut küresel kriz insanların dikkatini bu spora çekmiş. Sporun ve stilin sınırlarını toplu olarak zorlamak için sürekli ekibiyle buluşan Kiana, "Sadece açık hava sporlarına izin verildiği için çok sayıda insan yeni bir şey öğrenmek, dışarı çıkmak ve karantina sürecinde sahip olamadıkları özgürlüğü bulmak için bu sporla ilgilenmeye başladı." diyor. Çoğu paten salonu ve kapalı etkinlik alanı kapandığı için bu paten ekibi, vaktini sokaklarda ve arka bahçelerindeki gökkuşağı renkli rampada geçiriyor.
Ancak arka bahçeler ve sokaklar, bu arkadaş grubunun eriştiği alanların sadece küçük bir kısmını temsil ediyor. Toplulukları çevrimiçi olarak tüm dünyadan paten yapanları kapsayacak şekilde büyüdü. Görüntülü aramalar ve sosyal medya yoluyla bağlı kalıyor, yeni hareketler öğreniyor, kendilerini geliştiriyor ve tüm dünyada beden ve cinsiyet, kapsayıcılık ve öz güven konularında olumlu mesaj vermek amacıyla birbirilerine destek oluyorlar. Bu spor, sporcu olmanın veya sporcu gibi görünmenin geleneksel tanımına uymadıklarını düşünen insanlara güvenli bir alan sunuyor. "Paten kayanlara cesaret vererek ve onları destekleyerek sevgimi gösterebiliyorum." diyor patencilerden biri olan Jes. "Sevgi göstermek kapsayıcı olmaktır. Kalbimizi ve kollarımızı açıp insanlara iyi karşılandıklarını hissettirebiliriz." Gruptaki birkaç kişi, çocukken paten kayarken düşüp utandıkları zamanlar olsa da yetişkin olarak paten kaymaya dönüşlerinin bu travmayı atlamalarına yardımcı olduğunu söylüyor. "İnsanlar bana gülmek yerine destek oluyor." diyor Jes.
Patencilerle Tanış
Rebel
Toplulukta hem yerel hem de küresel bir lider olan Rebel (29), sosyal medyada "Queer Girl Straight Skates" adlı kapsamlı bir proje yürütüyor. Bu projenin bir parçası olarak gerçekleştirdiği "Skate Date" adlı podcast'i, paten kaymanın kendisinde yarattığı öz güven artışını başkalarıyla paylaşma hedefiyle tüm dünyadan paten kayanları bir araya getirmek için kullanıyor. "Paten kaymaya başladığımda hem topluluğa olduğum gibi kabul edildim hem de topluluktakiler bana vücudumun muhteşem biri olmama yardımcı olacak güçlü bir araç olduğu söyledi." diyor.
Shove
Shove (34), Moxi Skates'te çalışan bir sanatçı ve Rebel'ın partneri. Paten oryantasyon etkinliğinde tanışan çift, ikinci el giysileriyle rampalarda kaymayı ve sokaklarda dolaşmayı çok seviyor. "Bu pandeminin sona ermesi için sabırsızlanıyorum. Biter bitmez yüzlerce patenciyle birlikte Long Beach şehrini ele geçirecek DEVASA bir kaykay etkinliği düzenleyeceğim." diyor Shove. "Önceden sahip olduğumuz birliktelik hissini özlüyorum. Bunu geri kazandığımızda kaykay sevgisi inanılmaz olacak!"
Jes
Jes (28), kaykay sporuyla Shove sayesinde tanışmış. "Bana hill-bomb [az frenleyerek yokuş aşağı kayma] hareketini öğretmek istiyordu." diyor Jes. Arkadaşının kendisine ihtiyacı olan cesareti vermesi sayesinde sonunda bu hareketi denemiş. "Titriyordum ve gözlerim dolmuştu çünkü düşeceğimden korkuyordum. Ama düşmedim." diyor. Bugünlerde stili, rahat olmak üzerine kurulu. "Pistin etrafında sakince ilerliyorum ve bazen bir iki küçük hareket yapıyorum. Sakin kalmaya çalışıyorum. Rahatça gezinirken aceleye gerek yok." diyor.
Estro Jen
Çevrimiçi Moxi Roller Skates mağazasının kurucusu olan Estro Jen, çocukluğundan beri paten topluluğunun üyesi. İnsanlar kendisini, patencilere yorulmadan destek sağlamasıyla tanısa da aslında dikkati havada yaptığı inanılmaz hareketler çekiyor (Kaykay yapmadığı zamanlarda büyük bütçeli Hollywood süper kahraman filmlerinde profesyonel dublörlük yapıyor). "Çok hevesliyiz ve bu dünyada kendimizi iyi hissetmemiz çok önemli. Arkadaşların yanındayken keyfini korumak çok daha kolay." diyor. "Patenlerin geleceğin ayakkabısı olacağını biliyorum."
Kiana
Kiana, yarışlarla başladığı paten yolculuğunda, izlediği Moxi Skates Team videosundan aldığı ilhamla parka gitmeye başlamış. Ekibin genç üyelerinden biri olan 23 yaşındaki Kiana, arkadaşlarını teşvik etmeye çok özen gösterse de kendi başına da çok dikkat çekiyor. Genellikle renkli palyaço makyajıyla paten kayarak farklı kişiliğini öne çıkarıyor. "Paten kaymayı, bir yandan eğlenirken hem stresimi atmanın hem de yaratıcılığımı göstermenin bir yolu olarak görüyorum."
Hikayedeki kişilerin gizliliğini korumak için bazı adlar ve kişisel bilgiler değiştirilmiştir.
Video: Erynn Patrick
Fotoğraflar: David Elliott
Yazan: Tristan McAllister
Yazılma tarihi: Kasım 2020