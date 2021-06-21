Gerçek Kimliğini Patenler Üzerinde Keşfetme

"Paten sporu dönüş mü yapıyor?" sorusunu Long Beach, Kaliforniya'da yıllardır paten kayan bu gruba sorduğumuzda, bu sporun zamanının hiç geçmediği yanıtını alıyoruz. Sadece mevcut küresel kriz insanların dikkatini bu spora çekmiş. Sporun ve stilin sınırlarını toplu olarak zorlamak için sürekli ekibiyle buluşan Kiana, "Sadece açık hava sporlarına izin verildiği için çok sayıda insan yeni bir şey öğrenmek, dışarı çıkmak ve karantina sürecinde sahip olamadıkları özgürlüğü bulmak için bu sporla ilgilenmeye başladı." diyor. Çoğu paten salonu ve kapalı etkinlik alanı kapandığı için bu paten ekibi, vaktini sokaklarda ve arka bahçelerindeki gökkuşağı renkli rampada geçiriyor.



Ancak arka bahçeler ve sokaklar, bu arkadaş grubunun eriştiği alanların sadece küçük bir kısmını temsil ediyor. Toplulukları çevrimiçi olarak tüm dünyadan paten yapanları kapsayacak şekilde büyüdü. Görüntülü aramalar ve sosyal medya yoluyla bağlı kalıyor, yeni hareketler öğreniyor, kendilerini geliştiriyor ve tüm dünyada beden ve cinsiyet, kapsayıcılık ve öz güven konularında olumlu mesaj vermek amacıyla birbirilerine destek oluyorlar. Bu spor, sporcu olmanın veya sporcu gibi görünmenin geleneksel tanımına uymadıklarını düşünen insanlara güvenli bir alan sunuyor. "Paten kayanlara cesaret vererek ve onları destekleyerek sevgimi gösterebiliyorum." diyor patencilerden biri olan Jes. "Sevgi göstermek kapsayıcı olmaktır. Kalbimizi ve kollarımızı açıp insanlara iyi karşılandıklarını hissettirebiliriz." Gruptaki birkaç kişi, çocukken paten kayarken düşüp utandıkları zamanlar olsa da yetişkin olarak paten kaymaya dönüşlerinin bu travmayı atlamalarına yardımcı olduğunu söylüyor. "İnsanlar bana gülmek yerine destek oluyor." diyor Jes.