Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Türkiye’de Nike.com ve Nike App üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır.

Daha fazla bilgi edinin.

Hayat Kurtaran Rutinler

Topluluk

Harlemli senkronize yüzme kulübü, 40 yıldan uzun süredir üyelerinin hem suda hem de topluluklarında aktif olmasına yardımcı oluyor.

Son güncellenme tarihi: 12 Ağustos 2021
Okuma süresi: 5 dk

"Yalnız Değiliz", sporda statükoyu zorlayan takımlar ve kulüplerle ilgili bir seri.

Harlem'in West 135. sokağından girilen küçük bir çıkmaz sokakta, maskeli ve uyumlu kırmızı mayolu birkaç düzine "eski toprak", birbirlerine sarılmak yerine dirsek tokuşturarak selamlaşıyor. Aylar sonra ilk kez, kendi aralarında "Hamam" dedikleri Hansborough Rekreasyon Merkezi'nin önünde buluştular. Etkileyici mozaiklerle döşenmiş kapalı yüzme havuzunda kulaçlarını ve baleyi hatırlatan ayak hareketlerini çalışan bu kadın ve erkekler, 1979'dan beri aktif olan yaşlı senkronize yüzme takımı Harlem Honeys & Bears'ın üyesi. Takım üyelerinden Rasheedah Ali, "Harlem Bal ve Ayıları" anlamına gelen takım adının 1970'lerin sonunda kullanılan bir argo ifadeden ilham aldığını söylüyor: "Kadınlar ve erkekler vardı. Kadınlara 'bal' deniyordu. Balı da ayılar sever! Bunun için takımın adı Harlem Honeys & Bears oldu".

Takım üyelerinden bazıları, havuzların ayrı olduğu günlerden beri yüzerken bazılarının su korkularını yenmeleri 60'lı yaşların sonlarını buldu. Bugüne kadar birlikte ödüller kazandılar, kronik hastalıkların üstesinden geldiler, dostluklar kurdular ve belki de en önemlisi, tutkularını ve becerilerini gençlere yönelik yüzme programı aracılığıyla topluluklarıyla paylaştılar. Takım başkanı Luther Gales, "Yüzme koçu olarak ödülün, genç erkek ve kadınların suda kolayca hareket etmesini görmek oluyor." diyor. Siyahi gençlerin boğularak ölme ihtimalinin istatistiksel açıdan daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar düşünüldüğünde, Harlem Honeys & Bears'ın sporu paylaşmaktan fazlasını yaptığı anlaşılıyor: Onlar hayat kurtarıyor.

1/4
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
2/4
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
3/4
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
4/4
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
1/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
2/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
3/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
4/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
5/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
6/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Honeys & Bears ile Tanış

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Rasheedah Ali

1935'te Cincinnati'de doğan ve çocukluğundan beri suyu çok seven Rasheedah, çocukken suda yaptığı akrobasi şovları yüzünden "Siyahi Esther Williams" olarak tanınıyor. Daha sonra New York'a taşınan Rasheedah, o günden beri burada yaşıyor: "Harlem'i seviyorum. Başka bir yerde yaşamak istemem. Bir sonraki durağım cennet olacak."

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Monica Hale

"Su üzerinde durabiliyorsan senkronize yüzme yapabilirsin." diyen takım kaptanı Monica için su, hayatı boyunca sığınak oldu. Monica, zaman içinde takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler hakkında şunu söylüyor: "Onları iyi tanımalısın, çünkü hayatları senin elinde."

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Joyce Clarke

Yıllarca sudan korkan Joyce, 62 yaşında geçirdiği ciddi hastalığın ardından korkusunu yenmek ve yüzmeyi öğrenmek istediğini fark etti ve böylece takımın parçası oldu. Joyce, COVID-19 yüzünden kapalı olan havuzda yüzme isteği hakkında, "Hala pazartesileri ve çarşambaları istemsizce erken uyanıyorum." diyor.

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Monica Hale

"Su üzerinde durabiliyorsan senkronize yüzme yapabilirsin." diyen takım kaptanı Monica için su, hayatı boyunca sığınak oldu. Monica, zaman içinde takım arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler hakkında şunu söylüyor: "Onları iyi tanımalısın, çünkü hayatları senin elinde."

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Joyce Clarke

Yıllarca sudan korkan Joyce, 62 yaşında geçirdiği ciddi hastalığın ardından korkusunu yenmek ve yüzmeyi öğrenmek istediğini fark etti ve böylece takımın parçası oldu. Joyce, COVID-19 yüzünden kapalı olan havuzda yüzme isteği hakkında, "Hala pazartesileri ve çarşambaları istemsizce erken uyanıyorum." diyor.

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Luther Gales

Emekli polis memuru, eski asker, ömür boyu sporcu, dansçı, tarz sahibi ve yüzme koçu olan takım başkanı Luther, "Çocuklara kendilerini ve belki de başkalarını kurtarabilmeleri için yüzmeyi öğretiyoruz." diyor.

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Oliver Footé

Takım üyelerinin "Bay Footé" veya "Koç" olarak tanıdığı adam, "Geldiğimde takımları vardı ama ben onları iyileştirdim." diyor. Oliver, 9 yaşında suda gösteri yapmaya başlayan titiz bir eğitmen.

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Lettice Graham

98 yaşındaki Lettice, Harlem Honeys & Bears'ın en yaşlı üyesi. 64 yaşında emekli olduktan sonra yüzmeyi öğrenen Lettice, sağlıklı olmasını suda geçirdiği zamana bağlıyor.

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Oliver Footé

Takım üyelerinin "Bay Footé" veya "Koç" olarak tanıdığı adam, "Geldiğimde takımları vardı ama ben onları iyileştirdim." diyor. Oliver, 9 yaşında suda gösteri yapmaya başlayan titiz bir eğitmen.

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Lettice Graham

98 yaşındaki Lettice, Harlem Honeys & Bears'ın en yaşlı üyesi. 64 yaşında emekli olduktan sonra yüzmeyi öğrenen Lettice, sağlıklı olmasını suda geçirdiği zamana bağlıyor.

Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Jean Miller

"Hayatım boyunca yüzmekten kaçındım." diyen Jean, 63 yaşındayken Harlem Honeys & Bears tarafından sığ suda aerobik dersinde keşfedildi. Mahalle gençlerine eğitim vermek ve Afrikalı Amerikalılar Günü Yürüyüşüne katılmak gibi takım çalışmalarında rol alarak hem havuzda hem de havuz dışında aktif kalıyor. Jean, takımda geçirdiği sürenin kendisine kazandırdığı motivasyon hakkında, "Takıma katılınca meselenin sadece takımda olmak ve yüzmek olmadığını gördüm. Pek çok farklı iş yapıyoruz." diyor.

1/3
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
2/3
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
3/3
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
1/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
2/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
3/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
4/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
5/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 
6/6
Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Video: Keenan MacWilliam ve Orian Barki
Fotoğraflar: Flo Ngala
Yazan: Roxanne Fequiere

Yazılma tarihi: Eylül 2020

Orijinal yayınlanma tarihi: 22 Haziran 2021