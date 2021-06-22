Yalnız Değiliz: Harlem Honeys and Bears 

Harlem'in West 135. sokağından girilen küçük bir çıkmaz sokakta, maskeli ve uyumlu kırmızı mayolu birkaç düzine "eski toprak", birbirlerine sarılmak yerine dirsek tokuşturarak selamlaşıyor. Aylar sonra ilk kez, kendi aralarında "Hamam" dedikleri Hansborough Rekreasyon Merkezi'nin önünde buluştular. Etkileyici mozaiklerle döşenmiş kapalı yüzme havuzunda kulaçlarını ve baleyi hatırlatan ayak hareketlerini çalışan bu kadın ve erkekler, 1979'dan beri aktif olan yaşlı senkronize yüzme takımı Harlem Honeys & Bears'ın üyesi. Takım üyelerinden Rasheedah Ali, "Harlem Bal ve Ayıları" anlamına gelen takım adının 1970'lerin sonunda kullanılan bir argo ifadeden ilham aldığını söylüyor: "Kadınlar ve erkekler vardı. Kadınlara 'bal' deniyordu. Balı da ayılar sever! Bunun için takımın adı Harlem Honeys & Bears oldu".



Takım üyelerinden bazıları, havuzların ayrı olduğu günlerden beri yüzerken bazılarının su korkularını yenmeleri 60'lı yaşların sonlarını buldu. Bugüne kadar birlikte ödüller kazandılar, kronik hastalıkların üstesinden geldiler, dostluklar kurdular ve belki de en önemlisi, tutkularını ve becerilerini gençlere yönelik yüzme programı aracılığıyla topluluklarıyla paylaştılar. Takım başkanı Luther Gales, "Yüzme koçu olarak ödülün, genç erkek ve kadınların suda kolayca hareket etmesini görmek oluyor." diyor. Siyahi gençlerin boğularak ölme ihtimalinin istatistiksel açıdan daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar düşünüldüğünde, Harlem Honeys & Bears'ın sporu paylaşmaktan fazlasını yaptığı anlaşılıyor: Onlar hayat kurtarıyor.