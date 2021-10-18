Yalnız Değiliz: Marchistas

Erick madalya almadan önce marcha veya yarış yürüyüşü, çoğunlukla Guatemala'daki askeri kuvvetler tarafından yapılıyordu. Düzenli adımlarla yürüme, ulusal bilince göre savaş, iç kargaşa ve korkuyu çağrıştırıyordu. Günümüzde ülkede birkaç adet yarış yürüyüşü takımı bulunuyor. Bu takımların bazılarında henüz 6 yaşında olan genç sporcular bulunurken takım üyelerinin çoğu işçi sınıfı mahallelerinden geliyor (Guatemalalıların %50'si yoksulluk çekmektedir). Hal böyle olunca kelimenin çağrıştırdığı anlam da değişerek yerini umuda ve olumlu bir geleceğe bıraktı.

2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılan 24 Guatemalalı sporcu arasından dokuzu yarış yürüyüşçüsü. Sporun bu ulusun en önemli unsuru haline geldiğini söylersek abartmış olmayız. Erick Barrondo'nun 10 yıllık kariyeri boyunca Guatemala devleti, sporcunun antrenmanları ve sponsorluğu için 8 milyon Guatemala quetzalına (yaklaşık bir milyon ABD doları) yakın para harcadı. Yarış yürüyüşü yapan birçok genç sporcu, eğitim ve yaşam giderleri için aylık burs alıyor. Guatemalalılar yarış yürüyüşünü, fakirlik döngüsünü kırıp daha iyi bir geleceğe ulaşacakları bir fırsat olarak görüyor.