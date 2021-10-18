Topluluk
Yalnız Değiliz: Marchistas
Guatemala'lı bu yarış yürüyüşü takımı, sporun nasıl ulusal kimliğin bir parçası haline geldiğini gösteriyor.
Yalnız Değiliz, sporda statükoyu zorlayan takımlar ve kulüplerle ilgili bir seri.
Nasıl Teksas'ın Amerikan futbolu ve Brezilya'nın futbolu varsa Guatemala'nın da yarış yürüyüşü var. Erick Barrondo 2012 yılında Londra'da düzenlenen 20K müsabakasında gümüş madalya (Guatemala'nın tarihteki ilk Olimpiyat madalyası) aldıktan sonra, yarış yürüyüşü Guatemala'da büyük bir popülerlik kazandı. Bu büyük başarıdan kısa süre sonra bu spor, gençlerin kendilerini geliştirmesi ve daha iyi bir geleceğe sahip olması için ulusal bilincin bir parçası haline geldi.
Soldan sağa: Abner Pop, Zoe Ruiz, Diana Ruiz, Esmeralda Tiul, Pamela Ruiz
Kurallar basit. Doğru tekniği uygulamak için bir ayağın yerdeyken öndeki ayağını her zaman düz tutup başlangıç çizgisinden bitiş çizgisine kadar mümkün olduğunca hızlı yürümen gerekiyor. Bu sayede kollarını ve kalçanı aynı anda hareket ettirir ve hız kazanmak için "yerden havalanmazsın". Seyirciler bu hareketi komik bulabilir ancak bu dinamik kalça hareketi, merengue dansıyla büyüyen birçok Guatemalalı için doğal bir şeydir. Hatta bazıları yarış yürüyüşünü 20, 30 veya 50 kilometre boyunca merengue dansı yapmaya benzetir.
Soldan sağa: Yasuri Palacios, María Peinado, Pedro López, José Oliva, Lisbeth López
Soldan sağa: Abner Pop, Pamela Ruiz, Juan Coy
Soldan sağa: Yasuri Palacios, María Peinado, Pedro López, José Oliva, Lisbeth López
Soldan sağa: Abner Pop, Pamela Ruiz, Juan Coy
Erick madalya almadan önce marcha veya yarış yürüyüşü, çoğunlukla Guatemala'daki askeri kuvvetler tarafından yapılıyordu. Düzenli adımlarla yürüme, ulusal bilince göre savaş, iç kargaşa ve korkuyu çağrıştırıyordu. Günümüzde ülkede birkaç adet yarış yürüyüşü takımı bulunuyor. Bu takımların bazılarında henüz 6 yaşında olan genç sporcular bulunurken takım üyelerinin çoğu işçi sınıfı mahallelerinden geliyor (Guatemalalıların %50'si yoksulluk çekmektedir). Hal böyle olunca kelimenin çağrıştırdığı anlam da değişerek yerini umuda ve olumlu bir geleceğe bıraktı.
2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılan 24 Guatemalalı sporcu arasından dokuzu yarış yürüyüşçüsü. Sporun bu ulusun en önemli unsuru haline geldiğini söylersek abartmış olmayız. Erick Barrondo'nun 10 yıllık kariyeri boyunca Guatemala devleti, sporcunun antrenmanları ve sponsorluğu için 8 milyon Guatemala quetzalına (yaklaşık bir milyon ABD doları) yakın para harcadı. Yarış yürüyüşü yapan birçok genç sporcu, eğitim ve yaşam giderleri için aylık burs alıyor. Guatemalalılar yarış yürüyüşünü, fakirlik döngüsünü kırıp daha iyi bir geleceğe ulaşacakları bir fırsat olarak görüyor.
Yarış yürüyüşü yapan birçok sporcu, Guatemala sokaklarında antrenman yapıyor. Soldan sağa: Juan Ortíz, Glendy Teletor, Yasuri Palacios, Yaquelin Teletor, Lisbeth López, Maria Peinado
Sporun getirdiği umudun ve fiziksel faydaların yanı sıra diğer sporlara oranla daha makul ve erişilebilir olan yarış yürüyüşü, ayrıca Guatemalalı aileler, arkadaşlar ve komşuların nesiller boyu yalnızca takım sporlarıyla kurulabilecek benzersiz bağlar oluşturmasına olanak tanıyor. Bireysel bir çaba gibi görünse de yarış yürüyüşü, sporun yapılabilmesi ve başarı getirebilmesi için doğası gereği bir takım ortamında gerçekleştiriliyor. Antrenmanlarda kimi zaman 30 kilometreye kadar yürüdükleri için bu saatleri takım arkadaşlarıyla geçiren sporcular haliyle bir süre sonra aile gibi oluyor. Videomuzda yer alan takım; farklı arka planlardan, farklı yaş gruplarından (6 ila 25 yaş arası) ve çok farklı yaşam tarzlarından gelen sporculardan oluşuyor. Ancak nereden geldikleri fark etmeksizin spora duydukları sevgi ve bir ayaklarını her zaman yerde tutmaya duydukları kararlılık aracılığıyla bir bağ kuruyorlar.
[Sol] Soldan sağa: Yaquelin Teletor, Gaby Sica, María González, Katherine Marroquín, María Peinado, Lisbeth López, Yasuri Palacios, Glendy Teletor, Sergio Perez, Bryan Matías, Pedro López, Juan Ortíz, José Oliva
[Sol] Soldan sağa: Yaquelin Teletor, Gaby Sica, María González, Katherine Marroquín, María Peinado, Lisbeth López, Yasuri Palacios, Glendy Teletor, Sergio Perez, Bryan Matías, Pedro López, Juan Ortíz, José Oliva [Right] Clockwise from left: Katherine Marroquín, María González, Sergio Perez, Gaby Sica, José Oliva, Ronín Ortiz, Juan Ortíz, Lisbeth López, Pedro López, Yaquelin Teletor, Bryan Matías, Glendy Teletor, María Peinado, Yasuri Palacios
Soldan başlayarak saat yönünde: Katherine Marroquín, María González, Sergio Perez, Gaby Sica, José Oliva, Ronín Ortiz, Juan Ortíz, Lisbeth López, Pedro López, Yaquelin Teletor, Bryan Matías, Glendy Teletor, María Peinado, Yasuri Palacios
Takımla Tanış
Juan Ortíz, José Oliva, Bryan Matías
Bryan Matías
Juan Ortíz, José Oliva, Bryan Matías
Bryan Matías
"Yarışırken Guatemala'ya duyduğum tutkuyu hissedebiliyorum. Madalya uğruna rakiplerimle kafa kafaya gelmemi, kendi geleceğim ve ülkemin geleceği uğruna çaba göstermemi sağlayan da bu tutku."
Bryan Matías, 16
2021 Pan Amerikan Kupası şampiyonu
"Ülkem adına tarih yazmak ve büyük veya küçük olsun bir hedef belirlediklerinde bunu başarabileceklerini kız çocuklar ile kadınlara göstermek istiyorum."
Yasuri Palacios, 21
Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler Şampiyonası (NACAC) rekortmeni
"Yarış yürüyüşü, bana farklı insanlarla etkileşim kurma olanağı tanıdı ve hayata bakış açımı değiştirdi. Biri desteğe ihtiyaç duyduğunda her zaman yanında oluyoruz. Takıma yeni sporcular katıldığında bildiklerimi onlarla paylaşıyorum. Sürelerini iyileştirmeleri gerektiğinde onlara "Benimle gel, ben seni zorlayacağım." diyorum.
Yaquelin Teletor, 16
2021 Pan Amerikan Kupası bronz madalya sahibi
"Amcamla birlikte antrenman yaptığım için öğrenmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Hiç yarışmadım çünkü bunun için çok küçük olduğumu söylüyorlar ama her antrenmanda galibiyet almış gibi hissediyorum."
Zoe Ruiz, 6
Cobán takımındaki en genç yarış yürüyüşçüsü
"Her yarışmada çok heyecanlanıyorum. Bölgemi ve ülkemi temsil etmek beni çok mutlu ediyor. Bu benim için büyük bir onur. Her zaman çabalarımın beni Olimpiyat podyumuna biraz daha yaklaştırdığını düşünmüşümdür."
Abner Pop, 14
Orta Amerika gümüş madalya sahibi
"Fırsatlar onların farkına varanlar içindir. Hayallerin son kullanma tarihi olmaz."
Glendy Teletor, 19
Dokuz yıldır kız kardeşi Yaquelin ile birlikte yarış yürüyüşü yapıyor
Lisbeth López
Soldan sağa: Lisbeth López, Juan Ortíz
Lisbeth López
Soldan sağa: Lisbeth López, Juan Ortíz
"Yarışırken heyecanlanıyorum. Etrafıma baktığımda tezahürat yapıp beni destekleyen insanları görüyorum. Ülkemi ve takımımı temsil etmek beni duygulandırıyor. Yarış yürüyüşünün verdiği mükemmel bir saf enerji var. Hedeflerimiz için mücadele veriyor ve önümüzdeki tüm engelleri elimizden geldiğince ortadan kaldırıyoruz."
Lisbeth López, 15
Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler Şampiyonası (NACAC) gümüş madalya sahibi
"Yarış yürüyüşü hakkında en çok sevdiğim şey, bir takımın yanı sıra bir ailenin de parçası olmam. Antrenmanı yalnızca bir spor olarak değil, günlük bir iş olarak görüyorum."
Pedro López, 20
Güney Amerika, Orta Amerika ve Karayipler Şampiyonası (NACAC) altın madalya sahibi
Ronín Ortiz
Soldan sağa: Ronín Ortiz, Mirna Ortiz
Ronín Ortiz
Soldan sağa: Ronín Ortiz, Mirna Ortiz
"Annemin antrenman yapmamı izlemesini seviyorum. Onun ve tüm ailemin bana örnek olması sayesinde yarış yürüyüşüne başladım. Annem, partneri [Erick Barrondo] ve kuzenlerim profesyonel sporcu. Küçüklüğümden beri piste gidiyorum, ailemin nasıl antrenman yaptığını izlemekten hep keyif almışımdır. Yeni başlamış da olsam bu sporla bir geçmişim olmasını seviyorum."
Ronín Ortiz, 13
Bu yıl başlayan yarış yürüyüşçüsü ve Olimpiyat sporcusu Mirna Ortiz'in oğlu
"Yarış yürüyüşüne başlamadan önce küçük hayallerim vardı. Ancak yarış yürüyüşü, gerçekten ne istediğimi keşfetmeme yardımcı oldu. Bu sporla ve topluluğumla tanışmadan önce diğer insanları dinlerdim ve fikirlerim çok çabuk değişirdi. Şimdi kim olmak istediğim konusunda daha kararlıyım."
Gabby Sica, 11
Acemi yarış yürüyüşçüsü
"Guatemala futbolda çok başarılı değil. Yarış yürüyüşüyle daha büyük bir etki bırakabileceğimi keşfettim. Olimpiyatlardan yeni dönen halam ve kuzenimden ilham aldım. Kalça hareketinde biraz zorlanıyorum ama spor benim genlerimde var. Bunu yapmak zorundayım."
Juan Ortíz, 15
Futboldan yarış yürüyüşüne geçiş yapan sporcu
Soldan sağa: Yasuri, José Oliva, María Peinado, Lisbeth López, Pedro López
Yazan: Julio Serrano Echeverría
Fotoğraflar: Juan Brenner
Video: Juan Brenner, Paolo Giron