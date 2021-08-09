Londra'nın Hint Gymkhana Futbol Takımı ile Tanış

Indian Gymkhana FC
Topluluk
Batı Londra kulübü Gymkhana FC, stereotipleri yerle bir ederken yepyeni bir futbol geleceğinin yolunu açıyor.
Indian Gymkhana Futbol Kulübü, kurulduğu 1916'dan bu yana amatör futbola yeni bir soluk kattı ve Londra'nın ikinci kuşak Asyalı topluluğunun merkezi oldu. Yeni arkadaşlıkların doğmasına vesile olan ve her maça heyecan ve rekabet ruhu katan bu kulübün enerjisinin arkasında tek bir amaç var: Stereotiplere meydan okumak ve futbolda yeni bir dönemin yolunu açmak.
Takımın birinci kaptanı JT'nin de dediği gibi, "Topluluğumuz bu ülkede asla futbol kültürünün bir parçası gibi görülmedi. Bu, yıkmamız gereken bir stereotip."
Ekip Sevgisi serisinin bu bölümü, topluluğun yön verdiği futbolun gücünü anlatıyor. 100 yıldan uzun süredir devam eden bir kültür ve topluluk inşa eden Gymkhana FC, onun geleceğine inanan ve algılara başarıyla meydan okuduğunu görmek isteyen insanlar sayesinde başarılarına başarı katmaya devam ediyor.
"Artık farklı bir dönemde yaşıyoruz. Yeni kuşak değişiklikten korkmuyor. Bu da harika bir şey."
Oyuncuların antrenmanlarını ve maçlarını izle, takımın evi olan Batı Londra'nın Osterley semtinde takılırken futbolun mevcut durumu hakkında neler söylediklerini dinle.
Yazan: Liz Baldwin
Fotoğraflar: Ollie Radford
Video: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell