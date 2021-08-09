Londra'nın Hint Gymkhana Futbol Takımı ile Tanış

Indian Gymkhana Futbol Kulübü, kurulduğu 1916'dan bu yana amatör futbola yeni bir soluk kattı ve Londra'nın ikinci kuşak Asyalı topluluğunun merkezi oldu. Yeni arkadaşlıkların doğmasına vesile olan ve her maça heyecan ve rekabet ruhu katan bu kulübün enerjisinin arkasında tek bir amaç var: Stereotiplere meydan okumak ve futbolda yeni bir dönemin yolunu açmak.

Takımın birinci kaptanı JT'nin de dediği gibi, "Topluluğumuz bu ülkede asla futbol kültürünün bir parçası gibi görülmedi. Bu, yıkmamız gereken bir stereotip."