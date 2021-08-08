Courtside: Castel Volturno, İtalya

Burada oynanan basketbolun masum bir havası var. Basketbolun ABD'den bu kadar uzakta, hiçbir finansal kaygı taşımadan oynanması ve gençler üzerinde böylesine büyük bir etkisinin olması mutluluk verici. On üç yaşındaki Promise Kolawole, saha çizgisinin yanında dururken, "Basketbol benim ailem gibi." diyor. Belki soluklanmak, belki de söylediği sözün öneminin anlaşılması için biraz duraksıyor. Sonra bir anda sahaya girip maça geri dönüyor ve sürmekte olan hızlı hücumu kovalamaya başlıyor. İşin ucunda kazanmak var ve o, özellikle de ailesine karşı galip gelmek istiyor.