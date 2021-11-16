AntetokounBros Academy İş Başında

Hiçbir Şey Ulaşılamaz Değildir
Topluluk
Dünya Giannis Antetokounmpo'yu bir NBA şampiyonu olarak tanısa da onu gerçekte özel kılan asıl yanı, sahanın dışında başardıklarıdır.
Giannis Antetokounmpo, NBA'in en çok konuşulan oyuncularından biri. O bir MVP. Bir şampiyon. Namı diğer Greek Freak! Ama Giannis, sahanın dışında da çok özel bir işe imza atıyor: AntetokounBros Academy.
Giannis'in tutkusu basketbol olsa da amacı, herkesin aidiyet duyduğu bir alan yaratmak. Kampın felsefesi de her şeyi açıklıyor: "Önemli olan nereden başladığın değil, nereye gidebileceğindir!"
"Buraya gelen çoğu çocuk kendini yabancı gibi hissediyor. Öz güvenleri biraz daha düşük oluyor. Bu deneyimden sonra öz güvenleri artıyor. Topluma karıştıklarında ihtiyaç duyacakları becerileri geliştiriyorlar."
Evina Maltsi
AntetokounBros Academy Baş Koçu
Academy her yıl, dezavantajlı sosyal gruplardan ve farklı mahalleler, ülkeler ve sosyal arka planlardan 100 çocuğa (ve 12 koça) kucak açarak spor aracılığıyla potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve gelişim göstermeleri için bir fırsat tanıyor.
Kardeşleriyle birlikte ve Onassis Foundation ve Eurohoops'un yardımıyla Giannis, kendisinin çocukken asla sahip olmadığı, ilham verici olan bir şey inşa etti. Bu yüzden kamp ona çok şey ifade ediyor.
Nike'ın yenileyerek Ellinorosson, Ampelokipi ve Lamprini mahallelerine sağladığı basketbol sahalarında faaliyet gösteren akademi, sahada olan bitenden çok daha fazlasını sunuyor.
Yıl boyunca çocuklar Onassis Foundation'da düzenlenen bir dizi rehberlik toplantısına ve burs yönlendirme etkinliklerinin yanı sıra Eurohoops koçluk ekibinin liderliğindeki oyun analizlerine katılıyor ve çeşitli alanlardan ünlü sporcu ve uzmanların yaptığı ilham verici konuşmaları dinliyor.
"Bu çocuklar mikro ölçekte toplumu oluşturuyor. Tek vücut olarak düşünüp hareket edebilirsek bu herkesin iyiliğine olacak."
Konstantinos Papaloukas
Eurohoops Organizasyonu Yönetici Ortağı
Daha iyi iş olanakları ve daha iyi bir yaşam için Nijerya'dan Atina'ya gelen göçmen bir ailenin oğlu olan Giannis, yabancı gibi hissetmenin ne demek olduğunu biliyor. Motivasyonu ise kendi gibi olan her çocuğun içtenlikle karşılandığını, güçlendiğini hissetmesini sağlamak ve ne olursa olsun gerçek potansiyeline erişmesine yardımcı olmak.
Herkesin farklı bir hikayesi, yaşamı ve ten rengi var... Hep birlikte olduğumuzda daima yeni şeyler öğreniyoruz."
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros, bir aile gibi. Koçlar ve öğrenciler, hayat hakkında bildiklerini birbirleriyle paylaşıyorlar. Akademiyi özel kılan da bu.
Academy elle tutulur avantajlar da sunuyor. Öğrencilerin deneyimi mezuniyete ve ödül törenine kadar uzanıyor. En iyi performansı gösteren altı öğrenci, Eurohoops Academy'de basketbol eğitimine devam etmek üzere burs alıyor. Bu yılın en başarılı öğrencisi, Onassis Foundation tarafından verilen "One of a Kind" bursuna sahip olacak.
"AntetokounBros Academy sayesinde farklı milletlerden, dinlerden ve cinsiyetlerden kişiler Atina'nın mahallelerinde takım olarak bir araya geliyor ve hayallerinin peşinden gidiyor."
Afroditi Panagiotakou
Kültür Direktörü, Onassis Foundation
Academy her ne kadar çok etkileyici olsa da Giannis her şeyi kendi sözcükleriyle basit bir şekilde özetliyor:
"Buraya gelirseniz keyif alacaksınız!"
Giannis Antetokounmpo
En çalışkan oyunculardan biri olan Giannis, bir şeyden keyif alabildiğinde, olmak istediğin kişi olma özgürlüğünü de elde ettiğine inanıyor.
"Seni nelerin mutlu ettiğini fark ettiğinde bunları yapmaya devam etmelisin çünkü olabileceğinin en iyisi olmanı sağlayacaklar."
Giannis Antetokounmpo
Fotoğraflar: Eleni Albarosa
Video: Alkis Papastathopoulos
Animasyon: Ultra Brand Studio