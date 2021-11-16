AntetokounBros Academy İş Başında

Giannis Antetokounmpo, NBA'in en çok konuşulan oyuncularından biri. O bir MVP. Bir şampiyon. Namı diğer Greek Freak! Ama Giannis, sahanın dışında da çok özel bir işe imza atıyor: AntetokounBros Academy.



Giannis'in tutkusu basketbol olsa da amacı, herkesin aidiyet duyduğu bir alan yaratmak. Kampın felsefesi de her şeyi açıklıyor: "Önemli olan nereden başladığın değil, nereye gidebileceğindir!"