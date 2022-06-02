專家提供 5 大秘訣，幫助你進入心流狀態

找到你的節奏，堅持下去
指導
事實證明，你不必有什麼「豐功偉業」也能達到巔峰狀態、持續獲得自信、發揮出色表現，並擁有美好感受。
- 我們已經知道沉浸在活動當中 (例如進入心流狀態) 和發揮巔峰表現有關，也能激發種種進步。
- 讓自己進入這種狀態其實並不困難，每天安排幾分鐘的時間投入心流活動即可。
- 如果分心擾亂了節奏，走路冥想有助於讓你的心靜下來。
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如此沉浸在一項活動之中 (飢渴地閱讀回憶錄！乘浪前行！)，以致於沒完沒了的待辦事項清單、日常煩惱或甚至手機都被你拋諸腦後，這種狀況聽起來很神奇。不過事實就是，你正在經歷一種再真實不過的心理狀態：心流。而這正是創造動能的秘訣所在，這樣的衝勁能帶來真正的進步，包括運動技巧和表現，以及幾乎任何需要專注力的事情。
當你完全投入手邊正在做的事情，整個人渾然忘我時，就是處於心流狀態。專攻壓力、焦慮和倦怠過勞的佛羅里達州博卡拉頓合格心理學家 Morgan Levy 博士解釋說：「這可以定義為是全心投入當下。這幾乎就像是體驗到行動與自我覺察合而為一。」她指出，這和我們多數人大多時候的機能運作方式相反。
可以將我們的大腦想成是一部筆記型電腦或手機。溫哥華心理學家暨《How to Be Miserable in Your Twenties》一書作者 Randy Paterson 博士解釋說，多數時候我們會一次打開一堆索引標籤和應用程式，這會讓裝置的速度變慢。然而，處於心流狀態，這部裝置會將大多數的容量和運算能力都放在執行單一的強大應用程式上，以發揮最高效的表現。
專家相信，只要稍加努力，可以有意為之並經常體驗到心流狀態。這也能帶來流暢的進步節奏，讓你持續精進。
心流的美好感受
1990 年提出心流這個概念的心理學家 (如果你喜歡冷知識，這位心理學家是 Mihaly Csikszentmihalyi) 認為，心流是很棒的人生體驗。進入心流狀態時，你在某種程度上發揮自己的身心極限，挑戰具有難度又能帶來超高回報且充滿樂趣的事情。他解釋說，你通常會感受到自己擁有強大的力量和敏銳度、不費吹灰之力就能掌控一切、進入渾然忘我的境界、達到能力的巔峰狀態。問題彷彿消失得無影無蹤。
Martin Seligman 等其他著名的心理學家認為心流狀態是讓人感到心滿意足、打從心底產生幸福感的關鍵。全心投入進入心流時，不只能產生美好感受，內心也能更平靜、更滿足，之後也能有更大的自我實現感。(Paterson 表示，經歷心流體驗後的幸福感值得好好地去感受，這有助於讓你把心思放在所完成的事情上，而不是急著投入下一件事情。)
這背後有生理因素的作用。Levy 解釋說：「處於心流狀態時，大腦會分泌多巴胺及血清素等讓人產生美好感覺的神經傳導物質。」這也是為什麼經常擁有心流體驗能為心理健康帶來很大的好處，也能提高生產力。
研究也發現，運動員的心流體驗和巔峰表現之間有直接的關聯性。費城運動
研究顯示，經常擁有心流體驗也和更高的自信與自尊相關。這是因為能產生心流的活動能讓人感到心滿意足，從事這些活動有助於讓人對這些活動更加得心應手。Levy 指出：「經常體驗到這種心流狀態的人能提升技巧，也因此能擁有更高的自信。」
所有這些好事加在一起，你會認真並迫不及待地準備好朝目標邁進。
如何找到心流
有可能你曾經無意或甚至不知道自己已經「神馳」進入心流狀態。(如果你曾經堅持幾個小時完成拼圖，恭喜你，你深深地沉浸在心流狀態中。)
通常這是水到渠成。不過，如果想要有意地進入心流狀態，可以採取以下這些步驟。
1. 找到有助於進入心流的活動。
從事自己真正熱愛的事情，要帶點難度又不會太過挑戰以致於讓人沮喪不已 (這會讓你飛快地走神)，可以有效地營造出心流狀態的氛圍。這個活動必須能讓你獲得某種立即、明確的回應，讓你想要繼續保持下去。Levy 表示，通常這只是對自己正在做的事情感到有信心、覺得很開心。
在讓自己進入心流狀態上，運動有很棒的效果。尤其是那些需要專注力的活動，像是攀岩、瑜伽、衝浪或滑雪。Fish 表示，這是因為你的注意力都放在當下，不會想著過去或思考未來。這樣的專注力能驅動你的衝勁，一波接著一波，站上一次又一次的巔峰。
老實說，任何能讓你全神貫注到暫時忘記其他所有事物或忘了時間的事情，都能讓你進入心流狀態。Levy 表示：「舉例來說，洗碗盤、整理衣服、下棋、跳舞、洗車和寫作都是。」日常家務這類瑣事的關鍵所在是保持覺察，而不是以慣性模式在行動，讓思緒進入馬拉松持久賽。她解釋說：「洗碗時，可以把注意力放在碗盤的外觀、在手中的觸感，或是流水聲上。」(最後這項秘訣有一舉兩得的效果，也能讓你更專注、更具有正念心態。)
2. 抽出時間。
制定具體計畫，從事有助於心流的活動，能提高真正進入心流狀態的機會。Levy 建議：「從小事做起。不妨在手機上設定提醒，讓自己每天花一定的時間在這項活動上，即使是五分鐘也可以。」她表示，從事這項活動的時間沒有所謂對或錯，不過每天在固定的時間範圍內進行，有助於更加始終如一地堅持下去，也能更自然地進入心流狀態。相較於賣力付出，持之以恆更能讓你一路精進。
3. 擺脫干擾不分心。
進入心流狀態需要具備聚精會神的能力 (這一點也不讓人意外)，因此請找一個安靜的空間、把手機關機或開啟勿擾模式，並備妥準備開始所需的一切。這個步驟超級重要，有助於讓你全神貫注，不過還有其他重要事項。Paterson 指出，備妥工具並在某種程度上讓這成為一種儀式，能幫助大腦做好進入心流狀態的準備。或許你在穿搭和整裝運動裝備時，會聽同一首歌曲，或是在碰觸畫布前，會先將所有顏料和畫筆都排好放在同一個工作檯面上。
4. 淨空思緒。
如果擺脫外在干擾還不足以讓你真的全心投入所做的事情，可以試著做個過渡活動，讓內在紛擾靜下來。芝加哥合格臨床社工師暨心理治療師 Kelley Kitley 建議，一趟短短的正念行走是個好開始，你可以把心思放在身邊所見、所聽、所聞以及感官所感受到的事物上。她表示，這讓你在開始活動前有意地從事某件事，並有助於提高你對周遭環境的覺察，讓你能專注於當下此地此刻。
5. 不要強求。
你可以為心流做好準備，但 (很抱歉！) 你無法做到每次都能進入心流狀態。因此，不妨將心流視為你隨興邀請來參加派對的朋友，歡迎、希望但不要求出席，而不是視為貴賓級的人物。Paterson 解釋說：「你無法一直檢視自己『進入狀態了嗎？這就是心流嗎？』因為心流的本質就是不去思考自己的反應。」想太多，會讓腦袋走神，離開心流狀態。
換句話說，就是出門去跑步、在花園裡挖挖土，或是翻開筆記本。接下來常常就會順其自然地水到渠成。成為心流高手後，就能順暢無阻，擁有行雲流水般的體驗。
文字：Marygrace Taylor
插圖：Mojo Wang
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