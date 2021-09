專家提供 5 大秘訣，幫助你進入心流狀態

如此沉浸在一項活動之中 (飢渴地閱讀回憶錄!乘浪前行!),以致於沒完沒了的待辦事項清單、日常煩惱或甚至手機都被你拋諸腦後,這種狀況聽起來很神奇。不過事實就是,你正在經歷一種再真實不過的心理狀態:心流。



當你完全投入手邊正在做的事情,整個人渾然忘我時,就是處於心流狀態。專攻壓力、焦慮和倦怠過勞的佛羅里達州博卡拉頓合格心理學家 Morgan Levy 博士解釋說:「這可以定義為是全心投入當下。這幾乎就像是體驗到行動與自我覺察合而為一。」她指出,這和我們多數人大多時候的機能運作方式相反,我們腦海裡有著千絲萬縷的思緒,這可能 (我們所說的可能,指的是真的) 會讓人焦慮不堪。



可以將我們的大腦想成是一部筆記型電腦或手機。溫哥華心理學家暨《How to Be Miserable In Your Twenties》一書作者 Randy Paterson 博士解釋說,多數時候我們會一次打開一堆視窗和應用程式。然而,處於心流狀態,這部裝置會將大多數的容量和計算能力都放在執行單一的強大應用程式上,以發揮最高效的表現。



專家們相信,透過稍加努力,可以有意為之並經常體驗到心流狀態。