專家提供 5 大秘訣，幫助你進入心流狀態

1990 年提出心流這個概念的心理學家 (如果你喜歡冷知識，這位心理學家是 Mihaly Csikszentmihalyi) 認為，心流是很棒的人生體驗。進入心流狀態時，你在某種程度上發揮自己的身心極限，挑戰具有難度又能帶來超高回報且充滿樂趣的事情。他解釋說，你通常會感受到自己擁有強大的力量和敏銳度、不費吹灰之力就能掌控一切、進入渾然忘我的境界、達到能力的巔峰狀態。問題彷彿消失得無影無蹤。



Martin Seligman 等其他著名的心理學家認為心流狀態是讓人感到心滿意足、打從心底產生幸福感的關鍵。全心投入進入心流時，不只能產生美好感受，內心也能更平靜、更滿足，之後也能有更大的自我實現感。(Paterson 表示，經歷心流體驗後的幸福感值得好好地去感受，這有助於讓你把心思放在所完成的事情上，而不是急著投入下一件事情。)



這背後有生理因素的作用。Levy 解釋說：「處於心流狀態時，大腦會分泌多巴胺及血清素等讓人產生美好感覺的神經傳導物質。」這也是為什麼經常擁有心流體驗能為心理健康帶來很大的好處，也能提高生產力。



研究也發現，運動員的心流體驗和巔峰表現之間有直接的關聯性。費城運動 心理中心 (Center for Sport Psychology) 主任 Joel Fish 博士表示：「從運動心理學的角度來看，心流是身心合一的狀態。」這能帶給你強大衝勁動能，去完成每日訓練計畫、制霸足球場，或是讓自己朝著攝取更多優質碳水化合物的目標堅持下去。



研究顯示，經常擁有心流體驗也和更高的自信與自尊相關。這是因為能產生心流的活動能讓人感到心滿意足，從事這些活動有助於讓人對這些活動更加得心應手。Levy 指出：「經常體驗到這種心流狀態的人能提升技巧，也因此能擁有更高的自信。」



所有這些好事加在一起，你會認真並迫不及待地準備好朝目標邁進。