跑步前、中、後的飲食建議

正確、充足的能量補給，能讓你跑得更快、更遠，恢復得更神速。

瞭解該吃什麼，又該在什麼時候吃，是讓跑步發揮最大成效的關鍵。我們與專家針對這一點進行探討，為大家提供耐力型運動員正確攝取營養的工具，幫助大家成功挑戰、完成訓練計畫。



聰明飲食，跑得更好，這個說法並沒有過度簡化。



合格營養師營養學家 Monique Ryan 是擁有超過 25 年經驗的運動營養師，為專業和耐力型運動員及球隊提供諮詢。她說：「良好的訓練飲食，關鍵就在於在身體裡儲存健身所需的能量，同時補充能量，幫助身體從運動計畫中恢復。」從這個角度來看，我們每一次都要為下一回合的跑步攝取並補充能量。



何時吃、吃什麼會受到許多因素的影響 (像是跑多久、跑多遠，以及操練的強度)，而餐具盤子裡裝了些什麼是跑者們都要注意的事項。



Precision Nutrition 運動營養總教練 Ryan Maciel 是合格營養師，她表示，耐力型運動員所攝取的卡路里，有一半以上應該要來自碳水化合物，四分之一來自蛋白質，其餘則來自脂肪。碳水化合物要選擇番薯、其他澱粉類蔬菜和全穀物這類高營養密度的來源；蛋白質要來自動物或植物，包括雞肉、魚類、優格、雞蛋、種子、豆類和豆腐；而優質脂肪來源則包括酪梨、堅果和橄欖油。



這個特定營養比例的安排是為了能帶動、提升運動表現。Ryan 解釋說，跑步時會同時燃燒碳水化合物和脂肪，「跑步強度越高或跑得越久，所需的碳水化合物就越多。」碳水化合物會以肝醣的形式儲存在肌肉和肝臟裡，並分解為葡萄糖釋放出來，而葡萄糖是人體最容易取得的能量來源。



Ryan 表示，儲存的肝醣如果消耗殆盡，我們就無法持續進行想要完成的強度和/或時間，她說：「這麼一來，就會遇到瓶頸，難以繼續。」根據 Maciel 所言，如果沒有補充能量，我們通常只能維持 2 個小時左右的耐力運動。