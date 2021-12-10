心理學家提出 3 點建議，讓我們通往更快樂的人生

怎麼做：吃東西和購物可帶來許多樂趣，但從事你投入的活動更有意義。「投入」是一種完全沉浸在某種事物中的感覺，就像是你在長跑中如魚得水、對某本精彩的書愛不釋手，或是全神貫注地練瑜伽一樣。臨床心理學家，同時也是《喜悅來自恐懼》(Joy From Fear) 的作者 Carla Marie Manly 博士表示，如果有人問你當下的感覺如何，你未必會說自己很快樂，但你很可能會感到平靜。這時候的你正處於心流狀態，而大腦不再有干擾，因為你已百分百投入其中。

試試看：你應該能找出一天或一週當中，哪些事能讓你完全沉浸並享受其中 (因此大概不會是用 Zoom 開會這件事)。但如果你已經對生活失控前習慣做的事半途而廢，或是某件事已不再令你感興趣，那麼就該開始重新思索。Manly 表示：「(當你正熱衷於某項活動時，) 只要覺得自己想要更多，就表示你是投入的。」

不妨先腦力激盪一下，想想哪些活動能善用自己的長處。Manly 說：「感覺自己投入得越多，就越能熱情地參與其中。」如果你是喜歡學習的人，可試試新的運動。客廳像叢林一樣雜亂？可加入社區花園，用自己的一小塊地來種植蔬菜。每當看到美麗的事物就會忍不住拍照？可參觀當地博物館或報名參加攝影課。

若仍然摸不著頭緒，這時或許可徵詢旁人的意見。Green 建議，可詢問你的伴侶或朋友，問問他們什麼時候你看起來超級投入或非常開心。另外，也能開始寫日記：每天寫下三個你認為自己如魚得水、體驗有意義的事物，或是表現很棒的時刻，然後思考原因。研究顯示，光是這項活動就能增強你的幸福感。而且隨著時間過去，你便會得知自己深切關注的事物是什麼。