通往幸福的捷徑

指導

這或許聽起來像是不切實際的目標，但你的人生確實可以像咧嘴笑表情符號一樣快樂，簡單的指南如下。

上一次更新：December 10, 2021
6 分鐘閱讀時間
心理學家提出 3 點建議，讓我們通往更快樂的人生

你是否曾覺得自己該過得更快樂而感到困擾？例如，你的生活表面上看似很美好：實習或工作的身分、住的公寓、廣大的社交圈等等都令人稱羨，但總是說不出哪裡有問題，覺得就是少了點什麼。

根據知名心理學家 Martin Seligman 博士表示，這表示你並不是真正的快樂，你只是像行屍走肉般地度日。他指出，只專注在小確幸上 (例如買新衣服或手機升級)，或是累積經驗和成就 (例如又贏一場比賽或交出漂亮的學期成績單) 可能會為你帶來一時的快樂，但這樣的快樂稍縱即逝。

Seligman 表示，想要真正的快樂，就得實實在在活出有滿足感的人生。找出令你投入的事，將時間奉獻在對你而言重要的活動和關係中，才能帶來持久的目標感，這才能真正滿足你的情感需求。

「這是一場旅程，並沒有一定的標準『方法』。」

Melissa Green
心理學博士、合格臨床心理學家

讓你成長茁壯的 3 大步驟

尋找並活出人生目標的想法可能令人有些生畏。不過，可別以為一切的努力將帶你邁向唯一的勝利時刻，最後就能每分每秒都處於狂喜的無上狀態。合格臨床心理學家 Melissa Green 心理學博士解釋：「這是一場旅程，並沒有一定的標準『方法』，也不是說你做了某件大事就能達成目標。」

還有 (這點相當重要！)：努力邁向真正的快樂人生未必是一項大工程。你不用徹底改變生活，或是放棄所有的財富，然後每天早上冥想一個小時或五個小時。只要開始採取 Seligman 理論中的這些核心行動，就能有機會帶來改變。

1. 多一點瞬間的喜悅感 (切勿過量)

怎麼做：Green 表示，從事令人愉悅的事可瞬間提升你的心情，因為會釋放多巴胺，也就是一種會影響情緒的神經傳導物質。可考慮駕馭徒手式引體向上、早上在外面喝杯咖啡，或是為你的盆栽收藏增添生力軍。

事實上，若要改善情緒，更多短暫的愉悅或幸福感 (如上述的事物) 就能比較少見的狂喜 (例如超優惠的促銷活動或結婚) 帶來更持久的影響。Green 說：「這就是為何品味小小的喜悅也很重要的原因。」

試試看：你大概已瞭解這種追求愉快事物的道理了吧？Green 表示，關鍵在於確保你不是處於不斷尋找下一件美妙事物的模式，因為這可能會讓你對目前擁有的事物較難感到滿足。特約心理學家兼《Let’s Talk》Podcast 節目主持人 Aaron Weiner 博士說明，如果某項福利、更大台的電視，或是下一場派對是主要 (或唯一) 能滿足你的事物，那麼你應該要開始將焦點轉往內心了。接下來的步驟可帶你探究一番。

心理學家提出 3 點建議，讓我們通往更快樂的人生

2. 尋找可讓你全心投入的活動

怎麼做：吃東西和購物可帶來許多樂趣，但從事你投入的活動更有意義。「投入」是一種完全沉浸在某種事物中的感覺，就像是你在長跑中如魚得水、對某本精彩的書愛不釋手，或是全神貫注地練瑜伽一樣。臨床心理學家，同時也是《喜悅來自恐懼》(Joy From Fear) 的作者 Carla Marie Manly 博士表示，如果有人問你當下的感覺如何，你未必會說自己很快樂，但你很可能會感到平靜。這時候的你正處於心流狀態，而大腦不再有干擾，因為你已百分百投入其中

試試看：你應該能找出一天或一週當中，哪些事能讓你完全沉浸並享受其中 (因此大概不會是用 Zoom 開會這件事)。但如果你已經對生活失控前習慣做的事半途而廢，或是某件事已不再令你感興趣，那麼就該開始重新思索。Manly 表示：「(當你正熱衷於某項活動時，) 只要覺得自己想要更多，就表示你是投入的。」

不妨先腦力激盪一下，想想哪些活動能善用自己的長處。Manly 說：「感覺自己投入得越多，就越能熱情地參與其中。」如果你是喜歡學習的人，可試試新的運動。客廳像叢林一樣雜亂？可加入社區花園，用自己的一小塊地來種植蔬菜。每當看到美麗的事物就會忍不住拍照？可參觀當地博物館或報名參加攝影課。

若仍然摸不著頭緒，這時或許可徵詢旁人的意見。Green 建議，可詢問你的伴侶或朋友，問問他們什麼時候你看起來超級投入或非常開心。另外，也能開始寫日記：每天寫下三個你認為自己如魚得水、體驗有意義的事物，或是表現很棒的時刻，然後思考原因。研究顯示，光是這項活動就能增強你的幸福感。而且隨著時間過去，你便會得知自己深切關注的事物是什麼。

3. 為他人服務

怎麼做：Seligman 表示，在這世上活得有意義，才能真正享有滿足感。基本上，就是過著目標導向的生活，體現實際上對你而言重要的價值理念，像是仁慈、感激、正義和勇氣等美德。

當你覺得自身行為能帶來重大影響時，一切就有了意義。Weiner 表示：「行動時懷有同理心並主動幫助他人是最有效的方法，大多數的人都可以從中找到意義並為自己的生活增添喜悅。」支持你相信的理念或行動則是另一種方法。他說：「這其中的共同點就是致力於超越自我，朝更高遠的目標努力。」

試試看：尋找意義的方式有很多，包括當志工、從事令人滿足的工作、支持某個政治理念，或甚至是靈性上的探索。Weiner 表示，關鍵在於找到對你而言很重要，而且你也很擅長的事才對。

Weiner 說，在你的職業生活中，可尋找核心價值 (比方說職場多元性與平權，或是致力於減少碳足跡) 與你相符的公司，以及讓你可以朝真正理念努力的公司。Weiner 表示，而在你的私人時間裡，則可以策略性地安排你想投入精力的領域，並讓這些重要的奉獻具有價值，這樣你的熱忱才能長長久久。

如果你是關心環保的天生領導者，或許會有興趣舉辦鄰近公園的清潔活動或野生動植物募款賽跑活動。若你喜歡和人交談並傾聽不同的觀點，Weiner 建議可報名參加送餐給弱勢族群的活動，或是加入挨家挨戶的宣傳活動，藉此倡導你關心的議題。


這些對於現在的你來說，似乎得邁出很大的一步才辦得到。但只要願意去做點什麼就行了：在某天挪出時間去練啞鈴、展開新的嗜好，或是投入志工活動都好。你會後悔的機率微乎其微，而且我們敢說你很有可能會感到無比的快樂。

文字：Marygrace Taylor
插圖：Kezia Gabriella

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