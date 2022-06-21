瑜伽算是肌力訓練嗎？

威斯康辛大學拉克羅司分校的臨床運動生理學計畫總監 John Porcari 博士表示，瑜伽有益於肌力 (例如做一次負重極重的背蹲舉) 和耐力 (連續做好幾下深蹲)。在一項由 Porcari 主持並發表在美國運動委員會期刊上的小型研究中，每週做三次哈達瑜伽的女性，在八週後比起未做瑜伽的女性，平均可多做 6 下伏地挺身和 14 下仰臥起坐。或許這聽起來沒有很多，但考量到她們沒有做其他阻力訓練，這樣的進步是很合情合理的。



另一項研究發現，瑜伽提升肌力的效果幾乎等同於使用輕重量自由重量訓練和彈力帶。研究作者兼伊利諾大學厄巴納香檳分校的運動心理學實驗室主任 Neha Gothe 博士解釋：「瑜伽的姿勢與轉換和鍛鍊肌力的自體重量訓練極為相像，而維持姿勢就是一種等長訓練，可透過增加肌肉受張力的時間強化肌肉。」



以平板式為例，這是鍛鍊肩膀、胸部及核心肌群必做的肌力訓練。Porcari 說：「瑜伽常見的高平板式到低平板式 [鱷魚式] 轉換動作可活動到你的肩部、胸部和三頭肌。」他指出，而且還有腹肌運動，例如船式、瑜伽蹲、女神式和勇士式，可活動到你的股四頭肌和臀大肌。



但若要大幅增加肌力，瑜伽的效果就很有限。主要是因為，即使你持續增加難度 (如何將姿勢壓得更低)，最終你也只會在最進階的姿勢中耗盡體力。



不過，研究顯示瑜伽可改善平衡、靈活度和活動力，這些都能進一步達成你的健身目標。因此即使你是重訓室的常客，也能從幾回的下犬式練習中獲益。