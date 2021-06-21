瑜伽算是肌力訓練嗎？

如何將瑜伽融入例行訓練

如果你將瑜伽視為例行肌力訓練的輔助，科學指出每週只要在瑜伽墊上做兩小時的瑜伽練習便能帶來幫助。但如果瑜伽是你主要的肌力來源，需要練習的時數就要更多。Porcari 說：「每週做五天的瑜伽並盡力將動作做到位可帶來最大的效益。」每週逐步增加練習的頻率，達到足以確實刺激肌肉的練習量。



你也可以運用漸進性超負荷原則，或是定期在肌肉適應時增加挑戰，就像在舉重時會做的事一樣。因此，Gothe 研究中的瑜伽計畫是先從簡單的動作開始，然後每週逐漸增加難度。Gothe 說：「我們使用的是傳統肌力訓練的原則：增加組數和次數，或維持姿勢的時間。」



不論你是只想做瑜伽，還是想從練習中額外強化肌肉，提升在健身房中的表現，以下的秘訣都能幫得上忙。



觀想活動肌群

Porcari 說：「把注意力放在肌群上，這樣可以激發肌群的更多潛能。」而增加肌肉活化也意味著可鍛鍊出更多肌力。「如果你對姿勢帶有明確目標，這幾乎就像在使用內在的生物回饋一樣，或是不斷覺察身體的感受和用力程度，你便能以此為根據調整你的練習。」例如在勇士三式中，可想像點燃你的臀大肌，並在平衡時感受它在燃燒。

專注其中

你可以做椅子式，也可以做真正全心投入的椅子式。Porcari 說：「你會看到有些人只是微蹲，這只會稍微活動到部分的臀大肌和肌四頭肌，而有些人是腿部 90 度彎曲，這才能徹底發揮這個姿勢的效益。」其他的姿勢也是一樣。

維持姿勢

根據 Porcari 所述，你維持姿勢的時間越長，就越考驗你的肌力和耐力。受張力的時間與肌肉破壞程度息息相關，且這可讓肌肉在恢復時變得更強壯。就像在做肌力訓練，如果感到輕鬆，這大概對身體的適應沒什麼幫助。

配合瑜伽的流動

想要更多挑戰，就要發揮創意。在老師要求做鱷魚式時，你可以快速做二至三下伏地挺身。或是在勇士式 2 中伸展手臂時震動手臂。可盡情探索，隨著瑜伽的流動打造自己小小的肌力挑戰。Porcari 說：「即使只是改變肩膀或手的角度，都能訓練到不同的肌肉。」

說到肌力挑戰，想要挑戰一下你最重要的肌肉「大腦」嗎？Porcari 說：「維持並重複對你有難度的姿勢或流動，可讓你知道該如何突破自己的極限。這種方式也可延伸至其他健身活動上。」