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基礎：6 個簡單的冥想秘訣

冥想是一項技巧。臨床心理學博士 Megan Jones Bell 是 Headspace 首席科學長，也是 Nike Performance Council 會員，她表示：「冥想需要學習和練習；冥想也是一種體驗，是和當下此刻的直接連結。」

6 個簡單的冥想秘訣

Jones Bell 致力於幫助人們找到、進入並活在當下此刻，不論人們此時正坐著，還是正在訓練或比賽。她在此分享了能幫助我們展開規律冥想的 6 個概念。

  1. 仰賴專家的協助
    從未做過冥想？別擔心，Headspace 應用程式這類指南能一路為你提供協助。可以找找能幫助你從小處著手入門並邁向精通之路的系列。
  2. 養成天天冥想的習慣
    剛開始時，比較重要的是練習的頻率，而不是時間的長短，也就是說，每天練習 10 分鐘會比每星期只做一次一小時的練習還要好。試著每天在同一時間、同一地點展開練習。一開始練習時，時間可以短一點，習慣固定下來後就可以延長時間。
  3. 感覺舒適自在
    不要擔心所謂的「完美」冥想形式，你可以坐在座墊上，或是坐在椅子上並給背部一點支撐，重點是讓自己能消除緊張感。
  4. 起身行走
    如果坐著無法讓人平心靜氣、好好放鬆，可以試試找個安靜、開闊的空間練習行走冥想。慢慢穩步朝同一個方向行走 10 到 15 步，將注意力放在每個步伐的動作上；暫停一下，做個呼吸，任思緒來來去去，接著轉身，跟著來時路的步伐往回走。
  5. 歸零，全心投入
    正念指的是不論此刻在做些什麼，都能將身心完全投入當下。冥想時，試著去感知覺察而不是抓住自己的思緒、感受和情緒，最後就能將這個練習運用到健身運動、恢復、人際關係以及更多事物上。
  6. 承諾投入一個月
    改變不會一夕發生。請寫下開始練習的日期，試著立刻許下要規律練習一個月的承諾。這麼做能培養強健的心志，讓你隨著時間一天天變得更加專心一志，有更強的正念。

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