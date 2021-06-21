3 大心境轉換突破健身停滯期

02. 被動分心：適合你很熟悉但仍有挑戰性的健身活動，或是一直提不起勁、需要一點刺激才有動力的運動。



想要獲得更愉快、更高效的運動體驗，通常可以利用音樂讓大腦稍微分散注意力。Marcelo Bigliassi 博士在邁阿密佛羅里達國際大學擔任心理生理學助理教授，他的團隊在《生理學與行為》期刊上發表的一項研究中發現，合適的音樂因為具有激勵人心的歌詞和節奏，不僅能增加動力，還能強化大腦信號，讓肌肉活躍起來。原因何在？把注意力向外延伸有助於避免大腦因疲勞而導致表現惡化。



Bigliassi 表示，無論你在跑步、騎車、舉重還是 HIIT，你最喜歡的音樂就是「合適」的音樂。嘗試不同的曲風，找出適合你的選項。你或許認為自己熱愛嘻哈音樂，後來才發現 90 年代的頹廢搖滾樂與你非常合拍。Bigliassi 補充，運動強度越高，越適合歌詞中帶有強烈肯定，或是能讓你充滿力量和掌控力的歌曲。這些歌曲可讓運動時光活力滿滿，並在需要的時候增強肌肉活動。



備註：如果你只是希望能快速度過戶外散步，或在心肺運動器材上快走的時光，那麼收聽有聲書或 Podcast 也很管用。





03. 主動分心：適合你一直想要精益求精的高難度訓練。



Waite 表示，在高難度路徑上慢跑等消耗體力的運動，會迅速掏空精神，最後導致速度變慢或完全停滯不前。這就是為什麼有時候需要一個分散注意力的好方法，才能在艱難的運動中分心。



事實上，在 Andersen 的另一項研究中，他發現利用解數學題使頭腦分心，就能減輕背痛患者在核心耐力運動時的疲勞感。這只是一個 (極特殊) 案例，說明充分讓大腦忙於運動以外的事務，可以轉移你對身體的注意力。如此一來，身體就能持續努力，忽略腦中的否定聲音。



分心技巧適合你再熟悉不過的挑戰，不然會有受傷風險。Waite 表示還有另一個適用時機：當你身處同一個環境，進行同樣的循環或訓練，你都清楚記得上一次的失敗原因。你心中會不斷想起「我又來到這個超難的上坡」、「就是這個崎嶇不平的地形」，或者是「我就是受不了這區的太陽」。這種負面想法可能會對生理造成影響。Waite 解釋：「你通常會繃緊肩膀、縮短呼吸，心率自動上升。」換句話說，你在到達「艱難」路段之前就已經在浪費精力。



所以該怎麼做呢？下次你試圖在安全區域 (不是馬路的路肩) 突破個人極限時，不妨考慮與家人或朋友講電話，討論非常有趣或複雜的話題，或者一邊運動一邊在腦中玩遊戲，例如計算你在跑步路上看到穿藍色衣服的人數，或者在跑步時與訓練夥伴聊天。Waite 表示這能讓你忽略不適感，如果是正面積極的對話，效果會更加出色。你較能維持輕鬆和開放心態，深度呼吸，充分利用空氣中的所有氧氣，而不會在無意中侷限了自己。



撇除其他理由不談，這也是一個打電話給爸爸的好機會。