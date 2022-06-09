3 大心境轉換突破健身停滯期

Waite 表示，在高難度路徑上慢跑等消耗體力的運動，會迅速掏空精神，最後導致速度變慢或完全停滯不前。這就是為什麼有時候需要一個分散注意力的好方法，才能在艱難的運動中分心並保有衝勁。



事實上，在 Andersen 的另一項研究中，他發現利用解數學題使頭腦分心，就能減輕背痛患者在核心耐力運動時的疲勞感。這只是一個 (極特殊) 案例，說明充分轉移你對身體的注意力可以如何讓身體持續努力，忽略腦中的否定聲音。



分心技巧適合你再熟悉不過的挑戰，不然會有受傷風險。Waite 表示還有另一個適用時機：當你身處同一個環境，進行同樣的循環或訓練，你都清楚記得上一次的失敗原因。你心中會不斷想起「我又來到這個超難的上坡」、「這個地形也太崎嶇不平了吧」，或者是「我就是受不了這區的太陽」。這種負面想法可能會對生理造成影響。Waite 解釋：「你通常會繃緊肩膀、縮短呼吸，心率自動上升。」換句話說，你在到達「艱難」路段之前就已經在浪費精力。



所以該怎麼做呢？下次你試圖在安全區域 (不是馬路的路肩) 突破個人極限時，不妨考慮與家人或朋友講電話，討論非常有趣或複雜的話題，或者在腦中玩遊戲，例如計算你在跑步路上看到穿藍色衣服的人數，或者與訓練夥伴聊天。持續進步所需要的可能就是轉移注意力。Waite 表示這能讓你忽略不適感，如果是正面積極的對話，效果會更加出色。你較能維持輕鬆和開放心態，深度呼吸，充分利用空氣中的所有氧氣，而不會在無意中侷限了自己。



撇除其他的不說，這也是一個和爸爸聊天的好機會。