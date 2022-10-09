與我們一起訓練
透過我們的世界級 Nike Master Trainer 們所設計的專業運動計畫，Nike Training Club 應用程式能助你達到健身目標。NTC 非常適合在家裡、健身房或戶外道路上進行訓練，從僅運用自身體重到運用各種全套器材，適合各種等級的運動計畫。
為你量身訂製的彈性訓練計畫
利用個人專屬計畫開始訓練，同時還能根據自己的進度、行程及其他活動進行調整。NTC 為你提供四種 4 到 6 週的訓練計畫，無論你在健身房或舒適地在家訓練，NTC 都有適合你的例行訓練，幫助你達到目標。
依自己的步調訓練
我們不斷擴增的運動計畫資料庫，是由世界級的 Nike Master Trainer 帶領，能讓你的例行訓練充滿活力。你可以透過 NTC 進行超過 190 種免費的運動計畫，包含肌力、耐力、針對腹肌的瑜伽與活動力、手臂、肩部、臀大肌及腿部。訓練範圍從 15 分鐘到 45 分鐘，目的是讓你的成果顯眼有感。
精選運動計畫系列
運動計畫系列提供結合推薦運動計畫及 Nike Master Trainer 指導的組合。對發現新的運動計畫、嘗試社群高人氣運動，或單純為你和日常例行訓練找到適合的健身，都是非常好的方法。以下是我們的推薦運動計畫。
慶祝你的成就
在達成運動計畫總數、健身頻率、每週及每月連續紀錄等運動計畫里程碑時，都能贏得徽章及獎盃。