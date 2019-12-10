Nike Air
什麼是 Nike Air？
Nike Air 技術將壓縮空氣灌入堅韌又有彈性的氣囊中，不僅能提供更高的彈性與彈力，還能保持原有結構。Air Sole 氣墊具有高彈性和低衝擊等特性，可維持既有的形狀，也能保有舒適輕盈的著感。
能量吸收
Nike Air 緩震系統能吸收每一步的衝擊力道，並立即回復到原來的形狀，藉此保護身體。這些創新特色能讓每個運動員盡全力追求表現，同時為他們提供非凡的舒適度。
輕量耐穿
Nike Air 緩震系統可減輕鞋款重量，但卻不減機能性。運動鞋越輕，運動員發揮表現時越不費力。運動員鞋子的緩震性必須要夠持久才行，而 Nike Air 在使用壽命結束之前，都能提供充足的支撐度。
設計幕後故事
Air 氣墊技術
Zoom Air
Zoom Air 緩震系統具有迅速回彈的特性，秘訣就在於我們將緊繃的彈力纖維固定在加壓的 Nike Air 氣墊內壁。每當運動員的腳觸及地面時，這些纖維就會受到壓縮，發揮減緩衝擊的效用，接著迅速回彈，恢復到原有的狀態，進而產生爆發力十足且強勁的離地反彈力道。一流運動員不管賽跑或訓練時，無不仰賴 Zoom Air 所提供的疾速靈敏腳感，而這種瞬間反饋的離地反彈力道，正是他們全力追求極致速度的幕後功臣。
Max Air
Max Air 是 Nike Air 技術的首款視覺化產物。Hatfield 受到巴黎龐畢度中心的啟發，對那充滿前衛性的內外翻轉建築設計情有獨鍾，因此在鞋底開鑿一個小窗孔，而創造出 Air Max。這項創舉在鞋款產業掀起革命波瀾。
永續創新
Air 氣墊實現了我們的狂想：帶給所有運動員漫步在空氣之上那種無可比擬的著感，同時善盡保護環境之責，讓人人可以安心在這片土地上生活和活動。所有 Air 鞋底皆含有至少 50% 的再生材質，且製造過程 100% 使用再生能源。在減輕你雙腳負擔的同時，我們也減少了資源的浪費。